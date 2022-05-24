Україна навряд скоро стане кандидатом на вступ в ЄС, - прем'єр Нідерландів Рютте

Шанси Україна на отримання кандидата на вступ в Євросоюз найближчим невеликі. Блок може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, багатьом країнам ЄС не подобається надання Україні статусу кандидата. Крім того, такий швидкий процес був би несправедливим щодо країн Західних Балкан, які набагато довше чекали надання цього статусу.

"Одна з можливостей полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомлять, скільки кроків ще треба зробити, щоб отримати цей статус. Так вже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивованим", - пояснив прем'єр.

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