Україна навряд скоро стане кандидатом на вступ в ЄС, - прем'єр Нідерландів Рютте
Шанси Україна на отримання кандидата на вступ в Євросоюз найближчим невеликі. Блок може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом.
Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За його словами, багатьом країнам ЄС не подобається надання Україні статусу кандидата. Крім того, такий швидкий процес був би несправедливим щодо країн Західних Балкан, які набагато довше чекали надання цього статусу.
"Одна з можливостей полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомлять, скільки кроків ще треба зробити, щоб отримати цей статус. Так вже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивованим", - пояснив прем'єр.
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А щодо закидів у коментарях про нашу корупцію - це звісно серйозно. Але пора європейським політикам це прямо озвучити, щоб зрозуміло було із заголовків: ви маєте зробити такі-то і такі-то конкретні дії для подолання корупції - і з того моменту двері для вас відкриті. А не виляти, не загортати в папірчики і обіцяти нас прийняти... ну може через 50 років (після зникнення України, а можливо, і Європейського Союзу з карти). Щоб усі політики і громадяни ЄС, щоб усі політики і громадяни України чітко розуміли перспективу і умови.
элитная европейская проститутка....