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Україна навряд скоро стане кандидатом на вступ в ЄС, - прем'єр Нідерландів Рютте

рютте

Шанси Україна на отримання кандидата на вступ в Євросоюз найближчим невеликі. Блок може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом.

Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За його словами, багатьом країнам ЄС не подобається надання Україні статусу кандидата. Крім того, такий швидкий процес був би несправедливим щодо країн Західних Балкан, які набагато довше чекали надання цього статусу.

"Одна з можливостей полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ і їй повідомлять, скільки кроків ще треба зробити, щоб отримати цей статус. Так вже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивованим", - пояснив прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про позицію Парижа щодо членства України в ЄС: Якими б не були заголовки, але Франція зброю надає, санкції підтримує і в багатьох питаннях виконує роль лідера

Автор: 

членство в ЄС (1236) Євросоюз (13358) Рютте Марк (385)


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Топ коментарі
+28
Нє, а шо ви думали в ЄС сидять дурники, які тільки й чекають шоб їм надали можливість годувати Коломойського?
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24.05.2022 13:29
+26
Кароче. Дайте нам оружие. Все остальное мы сделаем сами. Дальше Прибалтика, Украина, Польша, может быть Великобритания сделаем альянс. А ЕС с таким подходом сам схлопнется.
Не даром Англия вышла оттуда.
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24.05.2022 13:29
+18
Ну і пішли *****, зробиме ЄС з Польщею і Британією.
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24.05.2022 13:28
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От пішло би воно в сраку з тими його "Західними Балканами". Ні, ну я не те, що маю якісь претензії до тих країн (крім Сербії, яка вперто підтримує рашку і вже лише з цієї причини є абсолютно чужою для ЄС). Я б просто хотів спитати того ху..., під..., ну ок - типа, чи хоч одна з балканських країн захищала Європейський Союз від загрози Мордору? Чи може він ніколи в житті не читав мордорської преси, не дивився мордорських телепередач? А веселої пісеньки "тру-ля-ля, тру-ля-ля, сможем всьо за трі рубля, ти гарі, гарі зємля нєпріятєля" в трансляції з Ісакієвського Собору в Пітері не чув? А мультиків про російські танки в Європі, чи про час дольоту нових ядерних ракет Сармат до європейських столиць не дивився? Тим гірше для нього - значить тупуватий довбодятел, який досі живе ейфорією початку дев'яностих.
А щодо закидів у коментарях про нашу корупцію - це звісно серйозно. Але пора європейським політикам це прямо озвучити, щоб зрозуміло було із заголовків: ви маєте зробити такі-то і такі-то конкретні дії для подолання корупції - і з того моменту двері для вас відкриті. А не виляти, не загортати в папірчики і обіцяти нас прийняти... ну може через 50 років (після зникнення України, а можливо, і Європейського Союзу з карти). Щоб усі політики і громадяни ЄС, щоб усі політики і громадяни України чітко розуміли перспективу і умови.
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24.05.2022 17:22 Відповісти
С нашей, полностью коррумпированной судебной системой, Украину никогда не примут ни в ЕС, ни в НАТО... А про какое доверие к судебной системе может идти речь, если даже в Верховном суде (КАС), сидят аморальные коррумпированные твари в мантиях: Бучик А.Ю., Мороз Л.Л. и Рыбачук А.И., которые творят тупой судебный беспредел... https://sud.ua/ru/news/publication/183457-sudi-verkhovnogo-suda-poluchili-strogiy-vygovor?fbclid=IwAR1vXEXrHVgyw7j23AmltI6dXQxRE-fnsf_T6oiS336OFLJa9DqWLyYgl9E https://sud.ua/ru/news/publication/183457-sudi-verkhovnogo-suda-poluchili-strogiy-vygovor?fbclid=IwAR1vXEXrHVgyw7j23AmltI6dXQxRE-fnsf_T6oiS336OFLJa9DqWLyYgl9E

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24.05.2022 20:49 Відповісти
РЮТТЕ, дебил, где приговор по Боингу? 10 лет скоро будет!!
элитная европейская проститутка....
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24.05.2022 21:28 Відповісти
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