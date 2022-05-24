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Спецслужби РФ використовують мобільні ігри для вербування дітей в Україні, - СБУ

діти

В одному з додатків учасники мають шукати так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.

При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам рф ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ", - зазначається в повідомленні.

Таким чином окупанти використовували українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.

"Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи", - додали в спецслужбі.

Читайте: Російські спецслужби вербують українських дітей, щоб зробити з них інформаторів, - СБУ

Автор: 

діти (5053) СБУ (12790) вербування (243)


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Полное фиаско украинских школы и семьи. Некоторые дети торгуют цветами и играют на улице и даже волосы продают, чтобы помочь армии, а другие - предатели Родины.
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24.05.2022 13:41 Відповісти
Прочитайте статтю, а не тільки заголовок, якщо не зрозумієте то перечитайте ще раз що там написано!!!
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24.05.2022 13:45 Відповісти
Зате у кацапні не фіаско. Вони взагалі часто не розуміють що таке сім'я, любов, діти, школа. Фіаско у деяких сім'ях, тому не треба узагальнювати. Може діти не дуже хочуть навчатися (для цього повинна бути мета, яку важко встановити коли їм після школи немає куди подітися), не всі виховані як нам хотілося б. Але це вільні діти вільної країни, яких не заставляють робити те, що роблять їх однолітки в оркостані.
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24.05.2022 14:37 Відповісти
А у меня в Кривбассе малолетний ***** "z" где не попадя рисовал. И хвастался в соц. Сетях что ему норм бабло за это платили. И таких малолеток от 12 до 15 хватает, хоть родители и баблом и не обделяют
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24.05.2022 13:49 Відповісти
Какое общество,родители-такие и дети
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24.05.2022 14:04 Відповісти
"речник СБУ Артем Дехтяренко"

Воно аргентинського коксу обіжралося?
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24.05.2022 16:12 Відповісти
А что за игра, как наз.? в чем секретность? или что-то по типу мема "дока" 2?
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24.05.2022 17:11 Відповісти
 
 