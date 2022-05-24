Спецслужби РФ використовують мобільні ігри для вербування дітей в Україні, - СБУ

В одному з додатків учасники мають шукати так звані "коробки" з віртуальними призами, які можна обміняти на електронні гроші.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час проходження маршруту діти здійснюють фотофіксацію місцевості, об’єктів військової та критичної інфраструктури на території різних населених пунктів.



При цьому доступ до адміністрування цього застосунку має підконтрольна спецслужбам рф ІТ-компанія, яка зареєстрована в одній з європейських країн і займається розповсюдженням інтерактивних платформ", - зазначається в повідомленні.

Таким чином окупанти використовували українських дітей для збору інформації про розташування стратегічно важливих об’єктів.

"Зокрема, у Кіровоградській області було затримано двох підлітків, які фотографували блокпости, елеватори і транспортні шляхи", - додали в спецслужбі.

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