Агресія Путіна має бути його стратегічною поразкою. ЄС зробить все, щоб допомогти українцям перемогти, - фон дер Ляєн

Неспровокована агресія, яку Росія розпочала проти України, стане стратегічною поразкою для Путіна, і Євросоюз зробить все можливе, щоб Україна вистояла у цій боротьбі за власну свободу та демократичне майбутнє.

Про це сьогодні у Давосі під час виступу на Всесвітньому економічному форумі заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Стримування російської агресії є завданням для усього глобального співтовариства. Україна має виграти цю війну. Агресія Путіна має бути його стратегічною поразкою. Тож ми зробимо все, що можемо, щоб допомогти українцям перемогти та знову взяти своє майбутнє у власні руки", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Всесвітній економічний форум завжди був місцем для зміцнення міжнародних зв’язків та для пошуку спільних рішень для найбільших викликів у світі, включаючи кліматичні зміни, прояви глобалізації, цифрову трансформацію та мінімізацію ризиків для світових демократій. Натомість вони вимушені розглядати ціну та наслідки путінської свавільної війни.

"Сценарій цієї російської агресії проти України йде просто з минулого століття. Йдеться про ставлення до мільйонів людей не як людських істот, але як до "населення" без обличчя, яке можна переміщувати або контролювати, або використовувати в якості буферу між військовими силами. Це – про намагання зруйнувати прагнення цілого народу за допомогою танків. Саме тому, це не лише справа виживання для України. Це не лише питання європейської безпеки. Це про те, що весь міжнародний порядок нині поставлений під питання", - підкреслила президент Європейської комісії.

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Саме тому, зазначила вона, вперше в історії Європейський Союз надає військову допомогу країні, що перебуває під атакою. ЄС мобілізував всю свою економічну потужність, європейські санкції та свідомі самообмеження західних компаній підривають російську економіку та позбавляють пального кремлівську машину війни. Вперше в історії країни-члени піклуються про шість мільйонів українських біженців та надають допомогу для ще 8 мільйонів внутрішньо переміщених осіб в самій Україні.

"Поряд з цим, Україна потребує прямої бюджетної підтримки просто зараз, щоб підтримувати дієздатність економіки. Йдеться про пенсії, заробітні плати, про базові послуги, що мають надаватися (населенню). Ми запропонували 10 мільярдів макрофінансової допомоги. Це найбільший пакет макрофінансової допомоги для третьої країни, який будь-коли розглядався Європейський Союзом. Інші країни, починаючи з наших друзів в Сполучених Штатах, також роблять все, що від них залежить. Відбувається економічна операція, яка не має прецедентів у новітній історії", - підкреслила фон дер Ляєн.