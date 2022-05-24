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В окупованому Криму виникла гостра проблема з отриманням своєчасних медичних послуг, - Денісова

крым

В останні два місяці у тимчасово окупованому Криму виникла гостра проблема з отриманням своєчасних медичних послуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Телеграмі.

Денісова зазначила, що деякі лікувальні заклади, особливо на півночі півострова, були перетворені на воєнно-польові шпиталі для поранених і травмованих російських військових, аналогічна ситуація і в місті Севастополь.

За її словами, надходять повідомлення, що цивільне населення не може вчасно отримати елементарні медичні послуги.

"Крім того, окупант відправляє медперсонал з півострова на тимчасово окуповану територію материкової України. Надійшла інформація, що в ОРДО рашистами була направлена група із 30 медичних працівників, серед яких ортопеди, травматологи, нейрохірурги, анестезіологи", - заявила Денісова.

Також частина лікарів переміщена в селище Мангуш для надання допомоги на прифронтовій території.

Денісова зазначила, що своїми діями агресор порушує положення статті 20, 50, 51, 56 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, відповідно до яких особи, що перебувають під захистом, не можуть бути примушені виконувати будь-яку роботу, що передбачала б їхню участь у воєнних операціях, а окупаційна держава не може жодним чином перешкоджати отриманню населенням медичної допомоги.

Уповноважена звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.

Також читайте: У окупованому Криму ворог намагається поновити боєздатність 2 бригад, - Генштаб

Автор: 

Денісова Людмила (883) Крим (14135) медицина (2116)


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Топ коментарі
+5
Та *****. Коли буде починатися звільнення Херсонщини? Зелені взагалі їбанулись?
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24.05.2022 13:58
+3
Пишите как есть, в окупированном крыму настал *мир*. И такой же *мир* кое кто хочет заключить для всей Украины
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24.05.2022 13:54
+2
Врачєй нєт, но ви держитєсь.
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24.05.2022 13:55
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Пишите как есть, в окупированном крыму настал *мир*. И такой же *мир* кое кто хочет заключить для всей Украины
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24.05.2022 13:54 Відповісти
Врачєй нєт, но ви держитєсь.
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24.05.2022 13:55 Відповісти
Та *****. Коли буде починатися звільнення Херсонщини? Зелені взагалі їбанулись?
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24.05.2022 13:58 Відповісти
Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:

"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.

При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению

Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
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24.05.2022 14:07 Відповісти
Отут ви кацапня й попалилися. Не знати Марчеллу - це треба жити зовсім вже у глухихи ******.
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24.05.2022 15:07 Відповісти
Черговий провокатор. З того, що каже Марченко, аж ніяк не виводиться, те, що ти, вилупок підкацапський, пишеш.

В спам, тварюка.
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24.05.2022 18:55 Відповісти
ГШ забув тебе спитати, коли ЗСУ треба починати звільняти херсонщину. Не забудь взяти з собою гучномовця, коли підеш волати під стіни ГШ щодо цього. А до того, як напряму висловиш свої поради ГШ - пащеку стули.
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24.05.2022 18:54 Відповісти
та і *** їм на комір та три у сраку кожному.
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24.05.2022 14:10 Відповісти
Це ж добре! Може повиздихають вчі
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24.05.2022 15:51 Відповісти
 
 