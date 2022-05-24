В окупованому Криму виникла гостра проблема з отриманням своєчасних медичних послуг, - Денісова

В останні два місяці у тимчасово окупованому Криму виникла гостра проблема з отриманням своєчасних медичних послуг.

Як передає Цензор.НЕТ, про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Телеграмі.

Денісова зазначила, що деякі лікувальні заклади, особливо на півночі півострова, були перетворені на воєнно-польові шпиталі для поранених і травмованих російських військових, аналогічна ситуація і в місті Севастополь.

За її словами, надходять повідомлення, що цивільне населення не може вчасно отримати елементарні медичні послуги.

"Крім того, окупант відправляє медперсонал з півострова на тимчасово окуповану територію материкової України. Надійшла інформація, що в ОРДО рашистами була направлена група із 30 медичних працівників, серед яких ортопеди, травматологи, нейрохірурги, анестезіологи", - заявила Денісова.

Також частина лікарів переміщена в селище Мангуш для надання допомоги на прифронтовій території.

Денісова зазначила, що своїми діями агресор порушує положення статті 20, 50, 51, 56 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, відповідно до яких особи, що перебувають під захистом, не можуть бути примушені виконувати будь-яку роботу, що передбачала б їхню участь у воєнних операціях, а окупаційна держава не може жодним чином перешкоджати отриманню населенням медичної допомоги.

Уповноважена звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень прав людини РФ в Україні.

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