Дехто давав нам лише три дні, а ми вистояли три місяці та продовжуємо боротьбу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці продовжують робити усе для перемоги та миру.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Дехто давав нам лише три дні, а ми вистояли три сміливі, звитяжні, героїчні місяці й продовжуємо боротьбу за нашу свободу та незалежність.

Дякую кожному й кожній, хто робить усе для перемоги, для миру в Україні", - наголосив президент.

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