Дехто давав нам лише три дні, а ми вистояли три місяці та продовжуємо боротьбу, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський заявив, що українці продовжують робити усе для перемоги та миру.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Дехто давав нам лише три дні, а ми вистояли три сміливі, звитяжні, героїчні місяці й продовжуємо боротьбу за нашу свободу та незалежність.
Дякую кожному й кожній, хто робить усе для перемоги, для миру в Україні", - наголосив президент.
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Боріслав Береза
Обратите внимание, что законопроект Марьяны Безуглой о праве командиров безнаказанно расстреливать солдат сегодня обговаривали все! И это активно продвигается в РФ через все каналы. Тезис такой "украинцы уже не хотят воевать - их за это будут стрелять". Этот законопроект обговаривают уже и в армии. Вопрос, зачем это сделали Безуглая, Мазурашу и Третьякова? И это ведь не первый факап именно этой группы. Кто заказчик и где он сидит? А ещё интересно он ли заказал подать проект об объединении разведки и контразведки, что гарантированно нанесёт вред Украине и понизить эффективность структур. Интересные у нас "слуги", которые демотивируют украинских воинов и помогают пропагандонам России.
Остановка ракетной программы - статья 111 УК Украины.
Сорванный оборонзаказ - статья 111 УК Украины.
Сорванное финансирование армии - статья 111 УК Украины.
Разминирование Чонгара и Перекопа - статья 111 УК Украины.
Вагнеровцы - статья 111 УК Украины.
И т.д. по списку "подвигов" зеленого Боневтика.
Заказчик тут, я думаю, вполне хорошо виден.
-віждкликання позову зі Стокгольму у звинувачення Газпрому на 11 млрд.доларів США - ст.111 УК;
-відведення військ із бетонних укріплень - ст.111 УК;
-знищення програми по САУ "Богдана" - ст. 111 УК;
-передача Бені "Центренерго" - ст. 111 УК;
-знищення програми і виробництво катерів - ст.111 УК...
інші, кричуща статті по інших злочинах6
- фальшування справ і незаконне утримування під вартою Ріфа, Марченко, Павловського та інших;
-програш держави в судах Бені, Фірташу на сотні тисяяч позовів із державного бюджета, які держава мала вигравати;
-призначення на посади люстрованих Богдана, Демченко, Татарова, Шкарлета та інших;
-розкрадання держзезервів масок і медклстюмів;
-розкрадання резервів зерна;
-розкрадання ковідного фонду;
-будівництво по проекту і за гроші кацапів "Бабиного Яру", де закладена часова бомба, бо побудовано на старих козацьких похованнях;
-купівля російського вугілля і закриття українських шахт;
-купівля електроенергії у білорусів (росіян), а свої сонячні і вітрові станції відключає...
та не заважають іншим боронить Украину.
скількі депутатів від боневтіка в армії? НОЛЬ! по закардонам верштаються з "перевірками життя беженців"
ОБЫЧНО ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА готовят законопроект и потом через депутатов его проталкивают
возможно и этот законопроект готовили пророссийские деятели .
НО , напомню , что Чаушеску расстреляли полевым судом и без законопроекта
Лошадь тянет на высокий холм воз с углем. Вся мокрая, ноги трусятся и чуть не падая, выползает на самый верх. Мужик, который ее погоняет, с верхушки холма видит свое село и кричит: "Люди, я уголь привез!". А лошадь вся в пене и соплях говорит: "да, мля, ты привез"
Але більшість не зрозуміє вашого посилу, бо вона сама - така ж сама, тому прощає і своїм кумирам їх оці -"ой ми ж нє зналі что так будет"...
Чемодан,вокзал,Рацея
Сумно, саме там загинув Василь Сліпак на захопленій сепарській позиції біля "чарівного лісу"
І навіть в 2020-му і в 2021-му - зростало; але тільки в планах державного бюджету. Але по факту ті плани виконувались на 10% і на 40%..
пів року попереджень. три року бездіяльності влади. це все і є причина того що на фото
"А про деокупацию военным путем ОРДЛО и тем более Крыма речь не шла." - в смысле? А "всех бамбить"?
"
Вашу мать.
вже в світлодарську
Слава Богу, слава Україні.
«Дехто давав нам лише три дні..», ні, блд, дехто в ОПі робив все щоб Україна впала за 3 дні і лише за 3 дні до нападу дехто зрозумів що українці не здадуться і на х..ю вертіли гівнокомандуючого, і почав скиглити «НАТО, дай зброю, бо таки напад».
Європа і так знала що ти як Асфальтовий фельдмаршал і хвилини не протримаєшся проти кацапів.