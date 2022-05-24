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Євросоюз створить спеціальну фінансову платформу для відновлення України, - фон дер Ляєн

руїни

Потрібно вже зараз думати над післявоєнною відбудовою України.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За словами президента Єврокомісії, це буде "колосальне" завдання, для виконання якого знадобиться підтримка всіх: міжнародних інститутів на зразок Світового банку і МВФ, країн Європи, а також приватного сектору. Вона похвалила ініціативу провести конференцію в швейцарському місті Лугано, присвячену відбудові України. Про неї вчора у промові згадував президент України Володимир Зеленський.

"Але питання не лише в тому, щоб ліквідувати шкоду, завдану Володимиром Путіним. Йдеться і про побудову майбутнього, яке українці обрали для себе. Реконструкція країни повинна поєднати масивні інвестиції й амбітні реформи. Потрібно модернізувати українське управління, встановити верховенство закону, побороти корупцію, позбутися олігархів, збудувати міцну економіку і допомогти Україні на шляху до ЄС. Українці належать до європейської сім’ї, вони захищають свою свободу, але також і наші цінності. Тому ми стоїмо на їхньому боці", - сказала Фон дер Ляєн.

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За її словами, Європейський Союз разом з Україною створить фінансову платформу для її відновлення після всіх завданих російською агресією руйнувань, яка допоможе Україні відновити критичну інфраструктуру та відкрити шлях до європейського майбутнього шляхом імплементації ключових економічних правових та соціальних реформ.

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Євросоюз (13358) фон дер Ляєн Урсула (764) відбудова (354)


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Тільки не допускайте до цих грошей наших чиновників. Бо від них дірка від бублика залишиться.
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24.05.2022 14:20 Відповісти
"Європейський Союз разом з Україною створить фінансову платформу" - якщо читати поміж рядків - хрєн вони дадуть в розпорядження ті гроші нашим чиновникам. Вони ж там не дурні, - знають про нашу практику "освоєння" коштів. Скоріш за все кошти будуть знаходитись в одному з європейських банків, виділятись за цільовим призначенням, узгодженим з нашим урядом та чітко контролюватися європейськими інституціями. Десь так.
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24.05.2022 18:32 Відповісти
преодолеть коррупцию, избавиться от олигархов --- это посложнее чем победить в войне
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24.05.2022 14:25 Відповісти
Зачем,что бы Путин был уверен что
Расея уже ничего восстанавливать не
будет?
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24.05.2022 14:28 Відповісти
Чим більше в Європі говорять "відбудуємо Україну після перемоги" - тим довше затримують зброю і відкладають цю саму перемогу. А якщо перемоги не буде то нічого і робити не треба, і гроші Путіна можна собі залишити. Німеччину і Францію все влаштовує.
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24.05.2022 18:16 Відповісти
 
 