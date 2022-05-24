Євросоюз створить спеціальну фінансову платформу для відновлення України, - фон дер Ляєн

Потрібно вже зараз думати над післявоєнною відбудовою України.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За словами президента Єврокомісії, це буде "колосальне" завдання, для виконання якого знадобиться підтримка всіх: міжнародних інститутів на зразок Світового банку і МВФ, країн Європи, а також приватного сектору. Вона похвалила ініціативу провести конференцію в швейцарському місті Лугано, присвячену відбудові України. Про неї вчора у промові згадував президент України Володимир Зеленський.

"Але питання не лише в тому, щоб ліквідувати шкоду, завдану Володимиром Путіним. Йдеться і про побудову майбутнього, яке українці обрали для себе. Реконструкція країни повинна поєднати масивні інвестиції й амбітні реформи. Потрібно модернізувати українське управління, встановити верховенство закону, побороти корупцію, позбутися олігархів, збудувати міцну економіку і допомогти Україні на шляху до ЄС. Українці належать до європейської сім’ї, вони захищають свою свободу, але також і наші цінності. Тому ми стоїмо на їхньому боці", - сказала Фон дер Ляєн.

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За її словами, Європейський Союз разом з Україною створить фінансову платформу для її відновлення після всіх завданих російською агресією руйнувань, яка допоможе Україні відновити критичну інфраструктуру та відкрити шлях до європейського майбутнього шляхом імплементації ключових економічних правових та соціальних реформ.