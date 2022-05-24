Рекордні 62 млн барелів нафти з РФ застряли в морі через відсутність покупців, - Reuters

Трейдери безуспішно намагаються знайти покупців для 62 млн барелів нафти, які перебувають на танкерах в морі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa Ltd, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Нафтотрейдерам важко знайти покупців для російського "чорного золота". Адже Сполучені Штати та ряд інших країн вже заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через вторгнення РФ в Україну. Інші ж країни уникають придбання вантажів з Росії, побоюючись майбутніх санкцій. Нині ЄС також розглядає ембарго на російську нафту.

За даними Vortexa, обсяг сирої нафти Urals на воді втричі перевищує довоєнний середній показник. Нині кількість вантажів з Urals у морі без визначеного пункту призначення становить 15% від загальної кількості, що також є новим максимумом.

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62 млн барелів – це річний рівень споживання невеликої європейської країни, такої як Данія чи Угорщина.

Частина з цієї нафти може бути в дорозі до нерозкритих покупців, а інша може ще бути непроданим вантажем.