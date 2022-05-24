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Рекордні 62 млн барелів нафти з РФ застряли в морі через відсутність покупців, - Reuters

танкер

Трейдери безуспішно намагаються знайти покупців для 62 млн барелів нафти, які перебувають на танкерах в морі.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані аналітичної компанії Vortexa Ltd, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Нафтотрейдерам важко знайти покупців для російського "чорного золота". Адже Сполучені Штати та ряд інших країн вже заборонили імпорт російської нафти та нафтопродуктів через вторгнення РФ в Україну. Інші ж країни уникають придбання вантажів з Росії, побоюючись майбутніх санкцій. Нині ЄС також розглядає ембарго на російську нафту.

За даними Vortexa, обсяг сирої нафти Urals на воді втричі перевищує довоєнний середній показник. Нині кількість вантажів з Urals у морі без визначеного пункту призначення становить 15% від загальної кількості, що також є новим максимумом.

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62 млн барелів – це річний рівень споживання невеликої європейської країни, такої як Данія чи Угорщина.

Частина з цієї нафти може бути в дорозі до нерозкритих покупців, а інша може ще бути непроданим вантажем.

Автор: 

нафта (5496) росія (65002) санкції (11790) танкер (326)


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Топ коментарі
+9
Почему то никто не говорит что у рашистов танкерного флота своего нету почти совсем ... кроме пары дохлых малотонажных савецких посудин ..... а перевозкой львиной части рашистской нефти занимаеться Греция ... страна евросоюза
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24.05.2022 14:22
+5
По двацатке за танкер❗👍
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24.05.2022 14:31
+3
Китай купит по двадцатке...
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24.05.2022 14:28
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Слышал, что якобы Китай покупает с бешенной скидкой.
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24.05.2022 14:14 Відповісти
А Кетай перепродує "по взрослому" іншим і бере маржу.
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24.05.2022 14:17 Відповісти
Почему то никто не говорит что у рашистов танкерного флота своего нету почти совсем ... кроме пары дохлых малотонажных савецких посудин ..... а перевозкой львиной части рашистской нефти занимаеться Греция ... страна евросоюза
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24.05.2022 14:22 Відповісти
Це не правда. Компанія Unicom має більш ніж 120 суден. Жодне з цих суден не ходить під прапором рф. Це великі танкери на 100000 -160000 тон кожний.

треба зазначити що десь 40 суден вони виставили на продаж, так як заходи в європейські та американські порти для суден, власниками яких є рф - заборонено. А возили вони нафту та нафтопродукти саме туди. Для них залишилась тільки одна альтернатива - Близький Схід, Африка, Південо східна Азія. Але там объеми перевезень дуже малі по зрівнянню з Європою та США.
Російська нафта марки Urals - це рідкісне гівно. Вона набагато дешевша ніж Brent. Чому? Там до біса багато сірки та парафінів, що викликає певні складнощі в іі переробці.

Крім того ці судна являються заставою для західних банків. от таке «вялічіє».
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24.05.2022 16:56 Відповісти
Що до Греції Ви знову не праві. Я працюю на дуже великого грецького судновласника. У нас більше ніж 70 великих танкерів різних типів. Тільки 4 чи 5 суден із 70 регулярно заходять в порти рф. Приблизно таке ж співвідношення у наших грецьких судновласників конкурентів на ринку.
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24.05.2022 17:04 Відповісти
може якісь пірати захоплять да пришвартують в польщі
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24.05.2022 14:27 Відповісти
Китай купит по двадцатке...
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24.05.2022 14:28 Відповісти
По двацатке за танкер❗👍
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24.05.2022 14:31 Відповісти
за два
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24.05.2022 14:46 Відповісти
а якщо по цьому танкеру з "Нептуну" вдарити..
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24.05.2022 14:32 Відповісти
Не долетить. Краще було б, аби Англія, як у минулому, дозволила піратство по відношенню до кораблів рашки.
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24.05.2022 15:18 Відповісти
не экология
ху8лу обратно в бункер на грязевые ванны
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24.05.2022 16:04 Відповісти
Перев'язали піську касабам Сечовий міхур переповнюється. Очікуємо енурезу
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24.05.2022 14:40 Відповісти
 
 