"Бондарєв більше не з нами, швидше він проти нас", - у Кремлі прокоментували відставку свого дипломата в ООН через антивоєнну позицію

У Кремлі звинуватили радника місії Росії при ООН в Женеві Бориса Бондарєва у зраді через його антивоєнну позицію та заяву про "деградацію МЗС РФ" і міністра Сергія Лаврова.

Гучну відставку Бондарєва прокоментував речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".

"Пан Бондарєв більше не з нами, швидше він проти нас... Він засуджує дії російського керівництва, а дії російського керівництва підтримуються практично всім населенням нашої країни. Отже, цей пан виступив проти загальної консолідованої думки нашої країни", - заявив Пєсков.

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