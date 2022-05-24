"Бондарєв більше не з нами, швидше він проти нас", - у Кремлі прокоментували відставку свого дипломата в ООН через антивоєнну позицію
У Кремлі звинуватили радника місії Росії при ООН в Женеві Бориса Бондарєва у зраді через його антивоєнну позицію та заяву про "деградацію МЗС РФ" і міністра Сергія Лаврова.
Гучну відставку Бондарєва прокоментував речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".
"Пан Бондарєв більше не з нами, швидше він проти нас... Він засуджує дії російського керівництва, а дії російського керівництва підтримуються практично всім населенням нашої країни. Отже, цей пан виступив проти загальної консолідованої думки нашої країни", - заявив Пєсков.
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Це звичайний нацизм посилатися на більшість зомбованної маси гарматного м"яса !
"Действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны" - а почему не всей планеты, или Вселенной? Недоработка, не скрепно как-то.
"Кто не с нами, тот против нас" - проходили уже, чем закончилось - всем известно, ножками Буша в 90-х. И есть большая вероятность того, что ваша заветная мечта "можем повторить" наконец скоро исполнится.