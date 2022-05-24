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Новини Агресія Росії проти України Війна
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"Бондарєв більше не з нами, швидше він проти нас", - у Кремлі прокоментували відставку свого дипломата в ООН через антивоєнну позицію

оон

У Кремлі звинуватили радника місії Росії при ООН в Женеві Бориса Бондарєва у зраді через його антивоєнну позицію та заяву про "деградацію МЗС РФ" і міністра Сергія Лаврова.

Гучну відставку Бондарєва прокоментував речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання "РИА Новости".

"Пан Бондарєв більше не з нами, швидше він проти нас... Він засуджує дії російського керівництва, а дії російського керівництва підтримуються практично всім населенням нашої країни. Отже, цей пан виступив проти загальної консолідованої думки нашої країни", - заявив Пєсков.

Читайте: Російський дипломат Бондарєв пішов у відставку з посади в ООН на знак протесту проти війни. ДОКУМЕНТ

Автор: 

ООН (3342) відставка (1462) росія (65002) дипломати (565)


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Топ коментарі
+14
"Пацюки почали тікать з тонучого корабля!"
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24.05.2022 14:19
+8
Марлен Дітрих й Еріх Марія Ремарк теж були "не з вами" й були проти подавної більшості "думки" свої співвітчизників ...
Це звичайний нацизм посилатися на більшість зомбованної маси гарматного м"яса !
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24.05.2022 14:22
+4
Проти фюрера бути не можна.
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24.05.2022 14:19
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"Пацюки почали тікать з тонучого корабля!"
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24.05.2022 14:19 Відповісти
Ворон ворону глаз не выклюет
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24.05.2022 14:22 Відповісти
Скорее очередной гебешник на задании, пройдет пару дней и начнет требовать снятия санкций, а то бабушкам в удмуртии ракет негде купить. Была уже одна такая овсянникова недавно, типа с плакатом бегала на новостях, которые только в записи выходят
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24.05.2022 14:27 Відповісти
Проти фюрера бути не можна.
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24.05.2022 14:19 Відповісти
Натякаєте на "льодоруб троцького"
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24.05.2022 14:34 Відповісти
Марлен Дітрих й Еріх Марія Ремарк теж були "не з вами" й були проти подавної більшості "думки" свої співвітчизників ...
Це звичайний нацизм посилатися на більшість зомбованної маси гарматного м"яса !
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24.05.2022 14:22 Відповісти
Сильно, письков хотел сказать , что Бондарев, выступил ,против всего больного общества расии
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24.05.2022 14:23 Відповісти
зомбі не терплять незомбі серед своїх
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24.05.2022 14:25 Відповісти
Чаушеску тоже думал, что его поддерживает абсолютное большинство . Итог известен.
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24.05.2022 14:28 Відповісти
Как с вертолетом, "понял -- вычёркиваю"
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24.05.2022 14:38 Відповісти
Ну хоч один сказав правду на весь світ і вже залишиться в Європі, бо в параші вже робини нічого.
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24.05.2022 14:42 Відповісти
"Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас... Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - заявил Песков".

"Действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны" - а почему не всей планеты, или Вселенной? Недоработка, не скрепно как-то.

"Кто не с нами, тот против нас" - проходили уже, чем закончилось - всем известно, ножками Буша в 90-х. И есть большая вероятность того, что ваша заветная мечта "можем повторить" наконец скоро исполнится.
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24.05.2022 14:56 Відповісти
Вхід - рупь, вихід - два!
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24.05.2022 15:01 Відповісти
 
 