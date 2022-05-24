У прикордонних районах Київщини ввели додаткові режимні обмеження до закінчення воєнного стану. ПЕРЕЛІК

В межах прикордонних районів Київської області, а саме в межах до 5 км від державного кордону Вишгородського району, запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Патрульній поліції Київської області.

Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань. Вони діятимуть відсьогодні до закінчення воєнного стану.

Тож, з 24 травня заборонено:

пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку;

перебування осіб у лісових масивах;

перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;

здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;

використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;

носіння військової форми одягу;

проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.

будь-які пересування місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 1000 метрів, окрім населених пунктів, які прилягають до державного кордону.







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