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Новини Війна
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У прикордонних районах Київщини ввели додаткові режимні обмеження до закінчення воєнного стану. ПЕРЕЛІК

кордон

В межах прикордонних районів Київської області, а саме в межах до 5 км від державного кордону Вишгородського району, запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Патрульній поліції Київської області.

Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань. Вони діятимуть відсьогодні до закінчення воєнного стану.

Тож, з 24 травня заборонено:

  • пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку;
  • перебування осіб у лісових масивах;
  • перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
  • здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
  • використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
  • носіння військової форми одягу;
  • проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.
  • будь-які пересування місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 1000 метрів, окрім населених пунктів, які прилягають до державного кордону.


Читайте на "Цензор.НЕТ": У трьох областях України запроваджують обмеження на пересування біля кордону

Київська область (4008) Вишгород (71) патрульна поліція (1440)


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24.05.2022 14:27 Відповісти
Зеление уроди.
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24.05.2022 15:01 Відповісти
Я один такой тупой? Какой ДЕРЖАВНЫЙ кордон в киевской области?! Киев с областью "подползает" к чьей-то границе? Чьей? паРаши? Польши? Или Монголии? Если речь о границах ОБЛАСТЕЙ, то кто их устанавливает кроме Державы, если речь идет о ДЕРЖАВНОЙ ?
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24.05.2022 15:01 Відповісти
Так. Ти один тут тупий. Київська область, межує з республікою Бєларусь в Чорнобильському та Поліському районах, а значить там проходить ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН.
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24.05.2022 15:26 Відповісти
так попалитись.
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24.05.2022 16:03 Відповісти
Трохи "запіздали" - місяців на три.
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24.05.2022 15:04 Відповісти
Взагалі то, такі обмеження (крім останнььго пункту) були введені на території Київської області ще з початку війни, і наскільки я знаю їх ще ніхто не відміняв.
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24.05.2022 15:29 Відповісти
С каких пор Вышгородский район это государственая граница? Это административная граница района, до гос. границы ещё 100 км. Бред какой-то написали.
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24.05.2022 15:35 Відповісти
Після адмін.реформи 2020 року до Вишгородського району включили території Чорнобильського та Поліського районів, так що Вишгородський район, тепер, межує з республікою Бєларусь.
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24.05.2022 16:01 Відповісти
 
 