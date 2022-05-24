У прикордонних районах Київщини ввели додаткові режимні обмеження до закінчення воєнного стану. ПЕРЕЛІК
В межах прикордонних районів Київської області, а саме в межах до 5 км від державного кордону Вишгородського району, запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Патрульній поліції Київської області.
Дія обмежень не поширюється на представників військових формувань. Вони діятимуть відсьогодні до закінчення воєнного стану.
Тож, з 24 травня заборонено:
- пересування осіб та транспортних засобів, проведення всіх видів робіт з 22.00 вечора до 05.00 ранку;
- перебування осіб у лісових масивах;
- перевезення зброї та будь-яких засобів активної оборони без відповідних дозволів;
- здійснення фото-, відеознімання доріг, об’єктів інфраструктури, розташування чи переміщення військових підрозділів;
- використання будь-яких літальних апаратів та випуск плавзасобів на річках;
- носіння військової форми одягу;
- проведення різного роду відпочинку, плавання, полювання тощо.
- будь-які пересування місцевості, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, завширшки 1000 метрів, окрім населених пунктів, які прилягають до державного кордону.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ksenia VB
показати весь коментар24.05.2022 14:27 Відповісти Мені подобається 2
Назар Проскуряков
показати весь коментар24.05.2022 15:01 Відповісти Мені подобається 2
Георгий Гукалов
показати весь коментар24.05.2022 15:01 Відповісти Мені подобається 0
Александр Сандеро
показати весь коментар24.05.2022 15:26 Відповісти Мені подобається 2
Alex NV
показати весь коментар24.05.2022 16:03 Відповісти Мені подобається 1
Vasyl Androshchook
показати весь коментар24.05.2022 15:04 Відповісти Мені подобається 2
Александр Сандеро
показати весь коментар24.05.2022 15:29 Відповісти Мені подобається 0
Alex Rengen
показати весь коментар24.05.2022 15:35 Відповісти Мені подобається 1
Александр Сандеро
показати весь коментар24.05.2022 16:01 Відповісти Мені подобається 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль