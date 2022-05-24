Фінляндія і Швеція відправлять делегації перемовників у Туреччину, щоб зняти вето щодо НАТО

Фінляндія та Швеція направлять делегації до Анкари в середу, щоб спробувати вирішити протидію Туреччини їхнім заявкам на членство у НАТО.

Про це заявив у вівторок міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в Давосі. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

"Ми направляємо наші делегації до Анкари, і Швеції, і Фінляндії. Це відбудеться завтра, тому діалог триває", - сказав Хаавісто під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Ми розуміємо, що Туреччина має деякі власні побоювання щодо безпеки щодо тероризму… Ми думаємо, що ці питання можуть бути вирішені. Можливі також деякі питання, які не пов'язані безпосередньо з Фінляндією та Швецією, а більше з іншими членами НАТО", - додав він.

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Президент Туреччини Ердоган, який виступає проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО, у суботу провів телефонні переговори з лідерами двох країн та висловив свої побоювання.

Ердоган сказав прем'єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон у суботу, що Анкара чекає на конкретні кроки для вирішення своїх питань. Він також заявив, що ембарго на експорт зброї, запроваджене проти Туреччини після її вторгнення до Сирії в 2019 році, має бути знято.

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Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив у суботу, що провів "відкриті та прямі" телефонні переговори з Ердоганом.

Як повідомлялося, Туреччина також опублікувала офіційний список своїх вимог для того, щоб погодити членство у НАТО двох країн.