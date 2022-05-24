13 млрд доларів - вартість ворожої техніки, знищеної українцями з початку війни, - Forbes. ІНФОГРАФІКА

За 90 днів повномасштабної війни наші захисники знищили ворожої техніки на 13 млрд доларів. Найдорожчий знищений об’єкт - крейсер "Москва".

Про це пише Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Знищений захисниками України ракетний крейсер "Москва" коштує $750 млн. Крім нього, найдорожчими знищеними російськими об’єктами стали транспортний літак Іл-76 ($86 млн) та великий десантний корабель "Саратов" ($75 млн).

У перші тижні війни вартість знищеної російської техніки становила не менше $1,5 млрд на тиждень, але згодом цей показник зменшувався. За останні 7 днів знищено техніки на суму близько $400 млн.

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