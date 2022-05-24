13 млрд доларів - вартість ворожої техніки, знищеної українцями з початку війни, - Forbes. ІНФОГРАФІКА
За 90 днів повномасштабної війни наші захисники знищили ворожої техніки на 13 млрд доларів. Найдорожчий знищений об’єкт - крейсер "Москва".
Про це пише Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
Знищений захисниками України ракетний крейсер "Москва" коштує $750 млн. Крім нього, найдорожчими знищеними російськими об’єктами стали транспортний літак Іл-76 ($86 млн) та великий десантний корабель "Саратов" ($75 млн).
У перші тижні війни вартість знищеної російської техніки становила не менше $1,5 млрд на тиждень, але згодом цей показник зменшувався. За останні 7 днів знищено техніки на суму близько $400 млн.
Топ коментарі
+4 Voc Vox
показати весь коментар24.05.2022 14:36
+2 Aleks T #464436
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+1 boris kravchenko #517295
показати весь коментар24.05.2022 14:33
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а більше не зможе, не зможе зробити танки з тепловізорами Талес, літаки та вертольоти із західною авіонікою, ракете із імпортними системами наведення і т.д.
А оплата за прокачку в рублях
в день. То, есть за 3 месяца - 80 млрд. Это без леса и других ископаемых.
Никто их гафнотанк за 3 мил. дол. не купит.
Леопард 2(самый простой)стоит 3 мил дол.-лучший танк в мире.
Не вижу проблемы.
А за одно и от нефти,заведи себе осла для поездок
Ну, у $8,6 млн я б ще повірив, якщо в ідеальному стані.