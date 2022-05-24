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Новини Війна
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13 млрд доларів - вартість ворожої техніки, знищеної українцями з початку війни, - Forbes. ІНФОГРАФІКА

москва

За 90 днів повномасштабної війни наші захисники знищили ворожої техніки на 13 млрд доларів. Найдорожчий знищений об’єкт - крейсер "Москва".

Про це пише Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Знищений захисниками України ракетний крейсер "Москва" коштує $750 млн. Крім нього, найдорожчими знищеними російськими об’єктами стали транспортний літак Іл-76 ($86 млн) та великий десантний корабель "Саратов" ($75 млн).

У перші тижні війни вартість знищеної російської техніки становила не менше $1,5 млрд на тиждень, але згодом цей показник зменшувався. За останні 7 днів знищено техніки на суму близько $400 млн.

Слухайте: Останній радіообмін російського крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДIО

13 млрд доларів - вартість ворожої техніки, знищеної українцями з початку війни, - Forbes 01

Автор: 

корабель (1612) крейсер (89) літак (2900)


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Топ коментарі
+4
портнов вернулся в Украину сразу после избрания зэ-лупы и только благодаря избранию зэ
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24.05.2022 14:36
+2
А доходы росии от продажи только нефти, газа и угля -- 1 млрд долларов
в день. То, есть за 3 месяца - 80 млрд. Это без леса и других ископаемых.
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24.05.2022 14:35
+1
На компенсации русским и бурятским мамкам денег не осталось.
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24.05.2022 14:33
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На компенсации русским и бурятским мамкам денег не осталось.
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24.05.2022 14:33 Відповісти
Бедные беднеют, богатые богатеют
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24.05.2022 14:39 Відповісти
основне питання не в вартості цієї техніки, а в тому, що знищена "супер-пупер" військова техніка, яку рашка робила щонайменше 10 років.
а більше не зможе, не зможе зробити танки з тепловізорами Талес, літаки та вертольоти із західною авіонікою, ракете із імпортними системами наведення і т.д.
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24.05.2022 14:42 Відповісти
Больше 50млрд долларов перечислили страны ЕС в оплату за энергоресурсы с начала года и продолжают их покупать!
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24.05.2022 14:34 Відповісти
а по каким трубам эти энергоресурсы идут?
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24.05.2022 14:35 Відповісти
По украинским аж льются.
А оплата за прокачку в рублях
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24.05.2022 14:37 Відповісти
в хублях
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24.05.2022 16:49 Відповісти
А доходы росии от продажи только нефти, газа и угля -- 1 млрд долларов
в день. То, есть за 3 месяца - 80 млрд. Это без леса и других ископаемых.
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24.05.2022 14:35 Відповісти
Это всё что нужно знать о санкциях.
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24.05.2022 15:04 Відповісти
портнов вернулся в Украину сразу после избрания зэ-лупы и только благодаря избранию зэ
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24.05.2022 14:36 Відповісти
За эти деньги можно было обустроить жизнь россиян. Можно было построить новое жилье с водопроводом, канализацией, с унитазами, к которым россияне испытывают непростые чувства, школы, больницы, дороги, новые рабочие места. Но этого всего Россия, благодаря Путину не увидит. Россия как была отсталой, забитой, нищей, неумытой, как писал великий российский поэт Лермонтов, так и станется.
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24.05.2022 14:38 Відповісти
Это по ********* расценкам кацапни.
Никто их гафнотанк за 3 мил. дол. не купит.
Леопард 2(самый простой)стоит 3 мил дол.-лучший танк в мире.
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24.05.2022 14:41 Відповісти
Это оплата ЕС за газ за 2 недели
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24.05.2022 14:44 Відповісти
Так откажись от газа и топи кизяками.
Не вижу проблемы.
А за одно и от нефти,заведи себе осла для поездок
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24.05.2022 14:55 Відповісти
Кроме техники есть и другие расходы. Где-то читал, что они составляют 900 млн в день
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24.05.2022 14:49 Відповісти
Це майже ніщо з тими втратами,які вже спричинені Україні.А москалі навпаки захопили вже значні території.Саме Херсонська область,більша за Ізраїль.
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24.05.2022 14:59 Відповісти
эти деньги для них - пыль.
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24.05.2022 15:38 Відповісти
"транспортний літак Іл-76 ($86 млн)"
Ну, у $8,6 млн я б ще повірив, якщо в ідеальному стані.
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24.05.2022 16:16 Відповісти
Рашка за нафту торгонула вже 100 млрд баксів в цьому році.Ця статистика до сраки.
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24.05.2022 16:26 Відповісти
 
 