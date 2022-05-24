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Мир в Україні може бути досягнутий лише у разі поразки РФ, - Моравецький

моравецький

Мир в Україні запанує лише у випадку поразки Росії і збереження територіальної цілісності України.

Про це під час Всесвітнього економічного форуму (WEF) у Давосі заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Як наголосив глава польського уряду, мир в Україні може бути досягнутий лише в разі поразки Росії.

"Вона має бути переможена у своїх звірських намірах, які вона здійснює в Україні. Її треба перемогти нашими діями, завдяки розгромним пакетам санкцій. Важливо, щоб Україна залишалася вільною та безпечною", – наголосив польський прем’єр.

За його словами, після жорстокого і варварського нападу Росії на Україну необхідно створити "новий світопорядок", в якому така збройна агресія більше не буде можливою.

"Ми повинні діяти у напрямку мирного вирішення, але це рішення має означати, що Україна буде незалежною, суверенною, без порушення її територіальної цілісності", – наголосив глава польського уряду.

За його словами, це необхідно зробити за рахунок Росії.

Він зазначив, що вартість заморожених російських активів, в результаті запроваджених санкцій, зростатиме. Відтак, потрібно їх надалі виявляти і конфісковувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні є метою, але він не може бути досягнутий за будь-яку ціну, - Моравецький

"Ми повинні розробляти рішення, які принесуть мир, процвітання і справедливість", – констатував Моравецький.

Автор: 

перемога (488) росія (65002) санкції (11790) Моравецький Матеуш (371)


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Топ коментарі
+25


Каракай

@KarakaiRevenant

·
https://twitter.com/KarakaiRevenant/status/1528959629149016065 6h

Двічі я першим виходив на Майдан і тільки тому, що мріяв жити в вільній, правовій демократичній країні, хотів свободи та правди для своїх дітей. І двіччі, через виборону нами на площах свободу мій народ приводив (шляхом чесних і демократичних виборів) дегенератів українофобів до

влади. На ослаблену, розграбовану Януковичем і Зеленським країну дівіччі нападав Путін. Народе мій мудрий, куди я повернуся після перемоги над цапами, у разі, як виживу??? В яку країну? Де в парламенті Арахамія з Котлетою і Гетьманцев з Безуглою? Де на Банковій полудурок з

Кварталу? Де відсутня свобода слова і чесні вибори? Де цензура і вибіркове правосуддя? Корумповані органи правопорядку і Єрмак в ОП заміщає уряд? Де Лєщенко і Арестович лідери суспільної думки, а Коломойський з Абрамовичем моральні авторитети? За що ти зі мною так, мій народе?
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24.05.2022 14:39
+15
Запад просто обязан помочь развалить рашу на куски ‼️‼️
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24.05.2022 14:39
+12
Респект. Хоч хтось нормально озвучує стан справ, а не "вихід на кордони на 24.02 - вже перемога"
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24.05.2022 14:43
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Запад просто обязан помочь развалить рашу на куски ‼️‼️
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24.05.2022 14:39 Відповісти


Каракай

@KarakaiRevenant

·
https://twitter.com/KarakaiRevenant/status/1528959629149016065 6h

Двічі я першим виходив на Майдан і тільки тому, що мріяв жити в вільній, правовій демократичній країні, хотів свободи та правди для своїх дітей. І двіччі, через виборону нами на площах свободу мій народ приводив (шляхом чесних і демократичних виборів) дегенератів українофобів до

влади. На ослаблену, розграбовану Януковичем і Зеленським країну дівіччі нападав Путін. Народе мій мудрий, куди я повернуся після перемоги над цапами, у разі, як виживу??? В яку країну? Де в парламенті Арахамія з Котлетою і Гетьманцев з Безуглою? Де на Банковій полудурок з

Кварталу? Де відсутня свобода слова і чесні вибори? Де цензура і вибіркове правосуддя? Корумповані органи правопорядку і Єрмак в ОП заміщає уряд? Де Лєщенко і Арестович лідери суспільної думки, а Коломойський з Абрамовичем моральні авторитети? За що ти зі мною так, мій народе?
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24.05.2022 14:39 Відповісти
у нас все ще олігархічна країна і всі кандидати в Президенти так чи інакше пов"язані з олігархатом, або буде під їх впливом. Олігархи наші, схожі на русскіх - не здатні на розвиток на еволюцію якусь, вибачайте з таким-то баблом можна було б ....але на чорта, вони хочуть як раніше і раз за разом нас повертають в це раніше, з русскім у них теж непогані відносини, бо русскім то на руку, єдине що бояться олігархи наші русскіх, і не дарма. То ж мудрий народ має вимогати і добиватися для початку незалежності всіх державних інститутів і судів і решта від олігархів. Держава має працювати на нас, а олігархи най стають бізнесменами, і збагачуються за рахунок розвитку країни а не деградації. Тільки податки най оплатять все як має бути з утраченими через їх діяльність можливостями для людей, і компінсаціями.
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24.05.2022 15:12 Відповісти
"А вы знаете, что такое жизнь. Жизнь это и есть будущее. То есть без этих людей уже будет будущее Украины", - продолжил президент, комментируя последствия ракетного удара ВС РФ по Десне.

Помимо этого Зеленский заявил, что будучи главой государства он ежедневно думает о сегодняшнем дне и о количестве военнослужащих, которые погибают в боях за Украину.\\\\\\\\\\\\\

Это не та **** что "строила дороги", нет, это не та тварь что со своим кодлом не ПВО укрепляла, а кривлялась и весело ржала когда Джонсон кричал: Ээээ, на вас вообще то нападать орда собралась(и так месяцами). Нет, это другой ***********, этот хороший, а тот был - п.лох.... ОЙ.
Не перепутай.те.
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24.05.2022 14:43 Відповісти
І не забувайте, що піднімати економіку після перемоги будуть Гетманцев, Коля Катлєта, Арахамія, Татаров, Портнов, Данілов, Подоляк, Арестович та інші під керівництвом Єрмака і прикриттям Баканова - самі чесні, професійні люди з незаплямованою репутацією і світлим розумом патріоти © твітер
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24.05.2022 14:46 Відповісти
Респект. Хоч хтось нормально озвучує стан справ, а не "вихід на кордони на 24.02 - вже перемога"
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24.05.2022 14:43 Відповісти
Самое крупное достижение путинизма состоит в создании народа-дегенерата, который коллективно можно отправить в кунтскамеру. Единственная идеология рашистов: "сами не живём, и другим не даем". Именно экспортом своей едкой черной зависти и занята российская машина смерти уже в течении трёх месяцев "спецоперации".

далі за посиланням

https://t.me/zloyodessit/15294
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24.05.2022 14:44 Відповісти
чому в нас президент ні як Джонсон а ні як Дуда? Ну чому? Яка чорна карма на цей країні?
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24.05.2022 14:45 Відповісти
Нам с Зеленским и повезло и не повезло одновременно
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24.05.2022 14:56 Відповісти
це як, одновременно ?

не було б Зеленського - не було б нападу рашки
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24.05.2022 15:07 Відповісти
это как - это когда он есть, и он висит...?\ну в смысле наф он тебе нужен...?\
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24.05.2022 15:23 Відповісти
Бо нерід не хоче думати власною головою, а вірить журнашлюхам бені-фірташа-садового- ахметова.
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24.05.2022 14:58 Відповісти
Тому що нарід не боровся зі злодіями во владі.
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24.05.2022 14:59 Відповісти
та боролись же із баригами-шоколадними-мародьорами
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24.05.2022 15:08 Відповісти
73% дебилов
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24.05.2022 15:18 Відповісти
Именно так. Заморозка войны это стратегический проигрыш Украины. Кацапы сделают выводы из своих ошибок и снова переведут войну в активную фазу. Армия у хрюсии говно, но ипсо на высоте. А как показывает практика, ипсо гораздо действенней, чем большинство хрюске частей. Зачем воевать с умелыми украинскими воинами, когда можно насрать им в головы всякими кацами, хрюской попсой от камеди клаба до дрюгехрюске икспертов и заставить поверить, что лучше не сопротивляться.
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24.05.2022 14:56 Відповісти
Моравецького в президенти України. Зараз при владі в Україні просто лайно. В принципі як і до цього було 30 років.
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24.05.2022 14:59 Відповісти
Почав за здравіє, а скінчив за упокій: "Ми повинні діяти у напрямку мирного вирішення". Людоїду не підходять "мирні вирішення".
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24.05.2022 15:03 Відповісти
Річ Посполита-2 ( У польській мові слово https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczpospolita Rzeczpospolita в значенні Республіка):
федеративний союз Польщі, України, Литві, Білорусі із спільними збройними силами під єдиним командуванням краща запорука від агресії рашки
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24.05.2022 15:05 Відповісти
Именно так! Балто-Черноморский Союз Польши, Украины и стран Балтии.
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24.05.2022 15:45 Відповісти
Досить писати хєрню про річ посополиту2! Для повоєнного відновлення України потрібно 500 млрд євро. Таких грошей у країн євробомжів - немає! Зараз польща #1 у Євросоюзі по дотаціям, балтійські країни також моляться на гроші Брюсселя. Про Білорусь я взагалі промовчу. Україні потрібен Євросоюз для відбудови і реформування, НАТО для ядерної парасольки. Нчого цього нам не може запропонувати річ посполита.
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24.05.2022 16:21 Відповісти
Вау! Який розумний політик! 👍👏👏👏👏👏 Це ж президент України! Не президент? Не України? 😲 Польщі? Прем'єр-міністр? А говорить слова, які мав би говорити президент України! Коли в Україні президент говоритиме правильні слова?
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24.05.2022 15:14 Відповісти
Все як завжди, президенти країн, котрі зазнали кацапського іга і розуміють до чого веде це іго - і висовлюють нормальні думки і пропозиції. А ті кого купили кацапи, ті продовжують заставляти Україну сісти за стіл ганьби і віддати всю Україну.
Сьогодні прочитала, що Салвіні, який тільки вчора кричав, що Україні не потрібно давати зброю - сьогодні кричить, що все зло пішло ві кацапстанії і що Україна має захищатись від кацапського іга. Тут просто цирк на дроті із тими політиками. Але скажу чесно - десь так 80% італійців за те щоби Україна віддала кацапам окупавану ними територію.
У мене вже сил не вистарчає пояснювати їм, що таким чином кацапи заморозять війну, відновлять свої сили і з другим заходом заберуть всю Україну. Після України буде Молдова. Але ще перед заморозкою вдарять по фінах і вони вже не зможуть увійти в НАТО.
Але вони мене не чують. Бо біда не у них
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24.05.2022 16:29 Відповісти
Джонсон, Байден, Дуда, Моравецький, Порошенко, всі говорять одне і те саме, але маленький наполеончик розповідає про перемовини, надіюсь скоро побачити його на каштані.
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24.05.2022 20:53 Відповісти
 
 