Мир в Україні може бути досягнутий лише у разі поразки РФ, - Моравецький
Мир в Україні запанує лише у випадку поразки Росії і збереження територіальної цілісності України.
Про це під час Всесвітнього економічного форуму (WEF) у Давосі заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.
Як наголосив глава польського уряду, мир в Україні може бути досягнутий лише в разі поразки Росії.
"Вона має бути переможена у своїх звірських намірах, які вона здійснює в Україні. Її треба перемогти нашими діями, завдяки розгромним пакетам санкцій. Важливо, щоб Україна залишалася вільною та безпечною", – наголосив польський прем’єр.
За його словами, після жорстокого і варварського нападу Росії на Україну необхідно створити "новий світопорядок", в якому така збройна агресія більше не буде можливою.
"Ми повинні діяти у напрямку мирного вирішення, але це рішення має означати, що Україна буде незалежною, суверенною, без порушення її територіальної цілісності", – наголосив глава польського уряду.
За його словами, це необхідно зробити за рахунок Росії.
Він зазначив, що вартість заморожених російських активів, в результаті запроваджених санкцій, зростатиме. Відтак, потрібно їх надалі виявляти і конфісковувати.
"Ми повинні розробляти рішення, які принесуть мир, процвітання і справедливість", – констатував Моравецький.
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Каракай
@KarakaiRevenant
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https://twitter.com/KarakaiRevenant/status/1528959629149016065 6h
Двічі я першим виходив на Майдан і тільки тому, що мріяв жити в вільній, правовій демократичній країні, хотів свободи та правди для своїх дітей. І двіччі, через виборону нами на площах свободу мій народ приводив (шляхом чесних і демократичних виборів) дегенератів українофобів до
влади. На ослаблену, розграбовану Януковичем і Зеленським країну дівіччі нападав Путін. Народе мій мудрий, куди я повернуся після перемоги над цапами, у разі, як виживу??? В яку країну? Де в парламенті Арахамія з Котлетою і Гетьманцев з Безуглою? Де на Банковій полудурок з
Кварталу? Де відсутня свобода слова і чесні вибори? Де цензура і вибіркове правосуддя? Корумповані органи правопорядку і Єрмак в ОП заміщає уряд? Де Лєщенко і Арестович лідери суспільної думки, а Коломойський з Абрамовичем моральні авторитети? За що ти зі мною так, мій народе?
Помимо этого Зеленский заявил, что будучи главой государства он ежедневно думает о сегодняшнем дне и о количестве военнослужащих, которые погибают в боях за Украину.\\\\\\\\\\\\\
Это не та **** что "строила дороги", нет, это не та тварь что со своим кодлом не ПВО укрепляла, а кривлялась и весело ржала когда Джонсон кричал: Ээээ, на вас вообще то нападать орда собралась(и так месяцами). Нет, это другой ***********, этот хороший, а тот был - п.лох.... ОЙ.
Не перепутай.те.
далі за посиланням
https://t.me/zloyodessit/15294
не було б Зеленського - не було б нападу рашки
федеративний союз Польщі, України, Литві, Білорусі із спільними збройними силами під єдиним командуванням краща запорука від агресії рашки
Сьогодні прочитала, що Салвіні, який тільки вчора кричав, що Україні не потрібно давати зброю - сьогодні кричить, що все зло пішло ві кацапстанії і що Україна має захищатись від кацапського іга. Тут просто цирк на дроті із тими політиками. Але скажу чесно - десь так 80% італійців за те щоби Україна віддала кацапам окупавану ними територію.
У мене вже сил не вистарчає пояснювати їм, що таким чином кацапи заморозять війну, відновлять свої сили і з другим заходом заберуть всю Україну. Після України буде Молдова. Але ще перед заморозкою вдарять по фінах і вони вже не зможуть увійти в НАТО.
Але вони мене не чують. Бо біда не у них