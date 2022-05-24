Мир в Україні може бути досягнутий лише у разі поразки РФ, - Моравецький

Мир в Україні запанує лише у випадку поразки Росії і збереження територіальної цілісності України.

Про це під час Всесвітнього економічного форуму (WEF) у Давосі заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

Як наголосив глава польського уряду, мир в Україні може бути досягнутий лише в разі поразки Росії.

"Вона має бути переможена у своїх звірських намірах, які вона здійснює в Україні. Її треба перемогти нашими діями, завдяки розгромним пакетам санкцій. Важливо, щоб Україна залишалася вільною та безпечною", – наголосив польський прем’єр.

За його словами, після жорстокого і варварського нападу Росії на Україну необхідно створити "новий світопорядок", в якому така збройна агресія більше не буде можливою.

"Ми повинні діяти у напрямку мирного вирішення, але це рішення має означати, що Україна буде незалежною, суверенною, без порушення її територіальної цілісності", – наголосив глава польського уряду.

За його словами, це необхідно зробити за рахунок Росії.

Він зазначив, що вартість заморожених російських активів, в результаті запроваджених санкцій, зростатиме. Відтак, потрібно їх надалі виявляти і конфісковувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир в Україні є метою, але він не може бути досягнутий за будь-яку ціну, - Моравецький

"Ми повинні розробляти рішення, які принесуть мир, процвітання і справедливість", – констатував Моравецький.