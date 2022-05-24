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Хорватія запропонувала для транспортування українського зерна порти на Адріатичному морі

зерно

Адріатичні порти Хорватії можуть запропонувати альтернативний маршрут для перевезення зерна з України, чорноморські порти якої залишаються заблокованими.

Про це заявила держсекретар МЗС Хорватії Андрея Метелко Згомбич. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jutarnji List.

Згомбич брала участь у засіданні Ради ЄС з загальних питань, на якому обговорювалася продовольча безпека та енергетика.

"Під час обговорення я звернула увагу на те, що хорватські порти на Адріатиці доступні і що вони можуть бути ефективним і коротким шляхом до Північної Африки", – сказала вона.

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Десять днів тому Єврокомісія представила план дій, який передбачає створення "смуг солідарності" для експорту зернових та іншої сільськогосподарської продукції сухопутним транспортом з України, порти якої заблоковані після російського вторгнення.

До російського вторгнення 90% експорту зернових та олійних культур проходило через українські чорноморські порти.

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Через вторгнення Росії в Україну та блокаду її портів зернові та іншу сільськогосподарську продукцію не можна експортувати, що створює глобальну загрозу для продовольства. Третина українського експорту йде до Африки, яка тепер може голодувати.

Величезну кількість зерна треба привозити до ЄС сушею, а потім переправляти з морських портів до Африки.

Нагадаємо, Литва запропонувала створення військово-морської коаліції для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море.

Як повідомлялося раніше, Кремль звинуватив Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.

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Автор: 

Африка (306) Хорватія (299) продовольство (337) зернові (1235) блокування (647)


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нікому ніякого зерна поки не введуть ембарго на газ та нафту і не розблокують порти і закриють небо!!!Заїбали!!!Україна повинна з кацапами воювати та ще й африку годувати!!!!
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24.05.2022 15:11 Відповісти
на бедуинов как-то *****, но стране нужна валюта, а не безумный ее курс на улице.
И бросьте уже наконец эту зелёную мантру про закрытое небо, Пол и Боб не прилетят на Ф-35 воевать в небе Украины. Вы же не комик из КВНа, что бы верить в эту сказку.
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24.05.2022 15:41 Відповісти
Любой порт в Европе ничего не стоит, без разминирования акватории украинских же портов и эскорта военных кораблей НАТО хлебных перевозок. Неужели в мире не понимают этой очевидной истины
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24.05.2022 15:20 Відповісти
один эсминец и один минный тральщик под британским флагом легко обеспечат коридор для судов из Одессы до траверза Констанцы. Далее суда следуют в водах стран членов НАТО.
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24.05.2022 15:35 Відповісти
и да, было бы неплохо, если бы некоторые перестали покупать спижженное кацапами на Херсонщине зерно. Про богом обиженную Сирию я конечно не говорю, но другим странам это не к лицу. Тем более пароход - это даже не шило в мешке, и все всё прекрасно видят. А то если мы обидимся, то в этой стране много сразу всего *********, даже без международных санкций.
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24.05.2022 15:47 Відповісти
Я тыльки одного не пойму. Рашка зараз долбить залізницю. Думаю через "мєсяцок" возити Адріатичні порти Хорватії зможемо хіба що волами. Але Шольц не проти - перша партія ППО поступить лише всередині липня. Ну тобто якраз коли збір врожаю можна буде й не розпочинатиЛише перша партія.
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24.05.2022 16:27 Відповісти
разрешите поинтересоваться - а что, Германия нам дает средства ППО? или вы называете средствами ППО эти пулеметы на "леопарде"?
И шо, у нас уже поезда перестали через западную границу ходить? цыгане рельсы покрали??
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24.05.2022 16:44 Відповісти
Без с.-х. продукции из Украины не могут обойтись , а в ЕС принимать не хотят .
Цікаве питання
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24.05.2022 16:33 Відповісти
 
 