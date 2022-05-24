Хорватія запропонувала для транспортування українського зерна порти на Адріатичному морі

Адріатичні порти Хорватії можуть запропонувати альтернативний маршрут для перевезення зерна з України, чорноморські порти якої залишаються заблокованими.

Про це заявила держсекретар МЗС Хорватії Андрея Метелко Згомбич. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Jutarnji List.

Згомбич брала участь у засіданні Ради ЄС з загальних питань, на якому обговорювалася продовольча безпека та енергетика.

"Під час обговорення я звернула увагу на те, що хорватські порти на Адріатиці доступні і що вони можуть бути ефективним і коротким шляхом до Північної Африки", – сказала вона.

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Десять днів тому Єврокомісія представила план дій, який передбачає створення "смуг солідарності" для експорту зернових та іншої сільськогосподарської продукції сухопутним транспортом з України, порти якої заблоковані після російського вторгнення.

До російського вторгнення 90% експорту зернових та олійних культур проходило через українські чорноморські порти.

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Через вторгнення Росії в Україну та блокаду її портів зернові та іншу сільськогосподарську продукцію не можна експортувати, що створює глобальну загрозу для продовольства. Третина українського експорту йде до Африки, яка тепер може голодувати.

Величезну кількість зерна треба привозити до ЄС сушею, а потім переправляти з морських портів до Африки.

Нагадаємо, Литва запропонувала створення військово-морської коаліції для зняття російської блокади з українського експорту зерна через Чорне море.

Як повідомлялося раніше, Кремль звинуватив Україну і Захід у створенні глобальної продовольчої кризи.

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