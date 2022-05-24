Без експорту українського збіжжя в Африці розпочнеться голод та протести. Нас чекатиме нова хвиля міграції, - Дуда

Якщо Україна через блокаду Росією чорноморських портів не зможе експортувати збіжжя до Єгипту та інших країн Північної Африки, то в цьому регіоні розпочнуться голод і протести, а також може виникнути нова міграційна криза.

На цьому під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі наголосив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Криза буде потужною, адже Україна є значним експортером збіжжя і забезпечує ним 80% потреб Єгипту і кількох інших країн Північної Африки", - підкреслив Дуда.

За його словами, забезпечення експорту українського зерна та насіння соняшника за кордон сьогодні має "ключове значення".

"Якщо виявиться, що в Північній Африці розпочнеться голод і немає експорту українського збіжжя, тоді вся південна Європа матиме величезну міграційну країну. Для нас очевидно, що буде величезний міграційний тиск, вже не кажучи про небезпеку масових протестів в Північній Африці на інших регіонах" ,- наголосив Дуда.

Він додав, що зараз з усіх сил треба зосередитися на тому, щоб Україна могла експортувати своє збіжжя за кордон.

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Президент Польщі зауважив, що зараз Росія блокує Одеський порт і постає питання, чи можна його розблокувати. Крім того, розглядається питання транспортування українського збіжжя через польські порти, порт у Клайпеді (Литва) та Констанці (Румунія).