З початку повномасштабної війни в Україну повернулось вже понад 2,2 млн громадян, - ДПСУ
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну кордон на ділянках з країнами ЄС та Молдовою в обох напрямках перетнули понад 7,4 млн осіб.
Про це ДПСУ повідомляє у telegram, передає Цензор.НЕТ.
Усього з 24 лютого по 24 травня як на в‘їзд, так і на виїзд з України, співробітники Держприкордонслужби оформили понад 7,4 млн осіб.
"З них на виїзд з країни прослідували більш як 4,8 млн осіб, переважна більшість з яких - громадяни України. На вїзд в Україну за цей час прослідували понад 2,2 млн громадян України. З початку війни прикордонники оформили більш як 38,5 тис. транспортних засобів з гуманітарною допомогою", - йдеться у повідомленні.
У Держприкордонслужбі наголосили, що, починаючи з 10 травня, фіксується перевага в‘їзду наших співгромадян в Україну над виїздом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль