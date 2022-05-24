Євросоюз на рік скасував всі мита і квоти на експорт з України
Рада ЄС ухвалила лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо українських товарів.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.
У Брюсселі зазначили, що загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та вихід до Чорного моря, а також на її ширші можливості торгівлі з рештою світу.
Сьогоднішнє рішення діятиме протягом одного року. Воно призупинить:
– усі тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, встановлені глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ), які ще не були лібералізовані. Призупинення охоплює, зокрема: промислову продукцію, що підлягає поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам,
– стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України,
– застосування загальних правил імпорту щодо імпорту походженням з України.
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«Страны Запада стремятся вывезти из Украины все хоть сколько-нибудь ценное, в том числе зерно, лишая украинский народ последнего, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы наблюдаем стремление западных кураторов вывезти с территории Украины все, что может представлять хоть какую-то ценность», - сообщила она.
По ее словам, Вашингтон и другие страны Запада ищут способ по вывозу около 20 млн тонн зерна. Делается это якобы для снижения цен на мировых рынках. В МИД РФ полагают, что таким образом украинских жителей лишают последнего.
«Вообще вдумайтесь в то, что происходит: на фоне заявлений коллективного Запада, которому вроде бы киевский режим должен верить, о надвигающемся голоде, киевский режим отправляет вовне, то есть избавляется от продовольствия, которое, наверное, должно быть необходимо в первую очередь гражданам Украины», - сказала она».
"Ах, скільки грошей ДО отримає Бюджет!!! Можна знизити податки!"
Заголовок должен звучать "Евросоюз на год отменил все пошлины и квоты на ИМПОРТ ИЗ Украины "