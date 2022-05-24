Євросоюз на рік скасував всі мита і квоти на експорт з України

Рада ЄС ухвалила лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо українських товарів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

У Брюсселі зазначили, що загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та вихід до Чорного моря, а також на її ширші можливості торгівлі з рештою світу.

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Сьогоднішнє рішення діятиме протягом одного року. Воно призупинить:

– усі тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, встановлені глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ), які ще не були лібералізовані. Призупинення охоплює, зокрема: промислову продукцію, що підлягає поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам,

– стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України,

– застосування загальних правил імпорту щодо імпорту походженням з України.

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