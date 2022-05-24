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Новини
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Євросоюз на рік скасував всі мита і квоти на експорт з України

митниця,мито

Рада ЄС ухвалила лібералізацію торгівлі та інші торговельні поступки щодо українських товарів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

"Це означає, що протягом одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України", - йдеться у заяві на сайті Ради ЄС.

У Брюсселі зазначили, що загарбницька війна Росії проти України мала руйнівний вплив на виробничі потужності країни, транспортну інфраструктуру та вихід до Чорного моря, а також на її ширші можливості торгівлі з рештою світу.

Також читайте: ЄС схвалив військовий транш на 500 млн для України

Сьогоднішнє рішення діятиме протягом одного року. Воно призупинить:

– усі тарифи згідно з Розділом IV Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, встановлені глибокою та всеосяжною зоною вільної торгівлі (ПВЗВТ), які ще не були лібералізовані. Призупинення охоплює, зокрема: промислову продукцію, що підлягає поступовому скасуванню до кінця 2022 року, фрукти та овочі, що підлягають системі вхідних цін, а також сільськогосподарську продукцію та перероблену сільськогосподарську продукцію, що підлягають тарифним квотам,

– стягнення антидемпінгових мит на імпорт з України,

– застосування загальних правил імпорту щодо імпорту походженням з України.

Також читайте: Європарламент скасував мито на імпорт з України

Автор: 

квоти (242) мито (1005) торгівля (1273) експорт (4466) Євросоюз (13358)


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Швидче за все, вони захищают себе від підвищення цін на харчування.
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24.05.2022 16:04 Відповісти
це очевидно
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24.05.2022 16:16 Відповісти
наши зерновые и прочий хавчик вывозить?
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24.05.2022 16:13 Відповісти
Ви, мабуть, згодні з офіційним представником міністерства балабольства кацапської ********* нацисткою Захаровою:

«Страны Запада стремятся вывезти из Украины все хоть сколько-нибудь ценное, в том числе зерно, лишая украинский народ последнего, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы наблюдаем стремление западных кураторов вывезти с территории Украины все, что может представлять хоть какую-то ценность», - сообщила она.

По ее словам, Вашингтон и другие страны Запада ищут способ по вывозу около 20 млн тонн зерна. Делается это якобы для снижения цен на мировых рынках. В МИД РФ полагают, что таким образом украинских жителей лишают последнего.

«Вообще вдумайтесь в то, что происходит: на фоне заявлений коллективного Запада, которому вроде бы киевский режим должен верить, о надвигающемся голоде, киевский режим отправляет вовне, то есть избавляется от продовольствия, которое, наверное, должно быть необходимо в первую очередь гражданам Украины», - сказала она».
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24.05.2022 16:32 Відповісти
А чому КабМін НЕ волає:
"Ах, скільки грошей ДО отримає Бюджет!!! Можна знизити податки!"
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24.05.2022 16:28 Відповісти
Ждем голодовку 2023
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24.05.2022 17:13 Відповісти
Когда речь идет о поставках из страны, то для страны-получателя следует говорить не "экспорт из ", а "импорт из".

Заголовок должен звучать "Евросоюз на год отменил все пошлины и квоты на ИМПОРТ ИЗ Украины "
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24.05.2022 22:58 Відповісти
 
 