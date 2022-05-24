РФ та Китай провели спільні військові навчання. Вперше від початку вторгнення, - The Guardian

ЗС Росії провели перші спільні військові навчання з Китаєм після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд США зафіксував військові навчання у північно-східній Азії, коли президент Джо Байден зустрічався з лідерами Австралії, Індії та Японії в Токіо", - розповів американський чиновник.

Пізніше, за інформацією The Guardian, офіційні представники влади Південної Кореї підтвердили, що два китайські військові літаки і чотири російські бойові літаки увійшли в розпізнавальну зону системи ППО.

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У виданні зазначили, що це є ознакою міцних зв'язків між Китаєм і Росією на тлі війни в Україні.