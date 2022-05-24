РФ та Китай провели спільні військові навчання. Вперше від початку вторгнення, - The Guardian
ЗС Росії провели перші спільні військові навчання з Китаєм після вторгнення в Україну.
Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд США зафіксував військові навчання у північно-східній Азії, коли президент Джо Байден зустрічався з лідерами Австралії, Індії та Японії в Токіо", - розповів американський чиновник.
Пізніше, за інформацією The Guardian, офіційні представники влади Південної Кореї підтвердили, що два китайські військові літаки і чотири російські бойові літаки увійшли в розпізнавальну зону системи ППО.
У виданні зазначили, що це є ознакою міцних зв'язків між Китаєм і Росією на тлі війни в Україні.
Топ коментарі
+19 Владислав Изюмский
показати весь коментар24.05.2022 16:12
+14 Pavel 7777 #492687
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+13 dandy NeinRusSchwein
показати весь коментар24.05.2022 16:18
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часи на дворі такі, що можна куралєсіть як завгодно
Им бы сейчас на Сибирь нацелиться, а они в дружбу с русскими играют, против Америки...Зачем им эта густонаселенная Тайвань? Маленький остров с 23млн. непокорных тайцев?
Сибирь - это лес, пресная вода, рыба, дичь в Тайге, жизненное пространство для массового заселения, вся таблица Менделеева ...
Інша справа Сибір...малозаселена територія, практично без економічного потенціалу...невичерпне джерело ресурсів ...
Навряд чи хайтек виробництво залишиться на острові.. Воно мігрує в Америку, Європу, сусідні Австралії, Корею, Японію...
Тим більше усі ПАТЕНТИ, ЛІЦЕНЗІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ цього виробництва - це все Західне, тобто належить Заходу ...
И это все ,что не касается Ядерного оружия-думаю никому не надо обьяснять ,что процентов 70 населения Китая живет на Великой китайской равнине и что будет с ними при попадании больших боеголовок по 500-1000 килотонн ,составляющих немалую часть кацапской ядерной триады.
Стане менше китайців.
поїхали з навчань але *********** назад чомусь більше повезли ніж везли на навчання
Хоча офіційної інформації немає...
Очень нездоровая обстановка,напоминает -30-е годы 20 века