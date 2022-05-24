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РФ та Китай провели спільні військові навчання. Вперше від початку вторгнення, - The Guardian

путін,сі,цзіньпін

ЗС Росії провели перші спільні військові навчання з Китаєм після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд США зафіксував військові навчання у північно-східній Азії, коли президент Джо Байден зустрічався з лідерами Австралії, Індії та Японії в Токіо", - розповів американський чиновник.

Пізніше, за інформацією The Guardian, офіційні представники влади Південної Кореї підтвердили, що два китайські військові літаки і чотири російські бойові літаки увійшли в розпізнавальну зону системи ППО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі продовжили військові навчання на кордоні з Україною до кінця травня

У виданні зазначили, що це є ознакою міцних зв'язків між Китаєм і Росією на тлі війни в Україні.

Китай (4555) росія (65002) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+19
А що вам власне не подобається? Чого ви ображаєте людей? Ви забули який був товарообіг між Україною та РФ? То ми тоді також "чмоні"?
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24.05.2022 16:12
+14
двуличность китайцев уже выходит за все пределы
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24.05.2022 16:11
+13
Китайцы - дебилы. Работящие, но дебилы...

Им бы сейчас на Сибирь нацелиться, а они в дружбу с русскими играют, против Америки...Зачем им эта густонаселенная Тайвань? Маленький остров с 23млн. непокорных тайцев?

Сибирь - это лес, пресная вода, рыба, дичь в Тайге, жизненное пространство для массового заселения, вся таблица Менделеева ...
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24.05.2022 16:18
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При этом Южные Корейцы продают рашистам все что только можно продать ... а теперь сидят и ссуться от учений рашистов с китайсами возле своих границ .... чмони узкоглазые ...
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24.05.2022 16:08 Відповісти
А що вам власне не подобається? Чого ви ображаєте людей? Ви забули який був товарообіг між Україною та РФ? То ми тоді також "чмоні"?
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24.05.2022 16:12 Відповісти
И это при том, что Украина и РФ, де-факто, 8 лет в состоянии войны. А Юж. Корея с РФ не воюет и даже теоретических конфликтов (типа как в Японии) не имеет.
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24.05.2022 16:45 Відповісти
"СЛУГИ" и до сих пор покупают газ у кровавых рашистов
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24.05.2022 16:45 Відповісти
пруф?
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24.05.2022 16:58 Відповісти
ну как бы Хюндай и КИА ушли с росийского рынка и даже оставили там завод, на котором теперь будут делать Москвичи
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24.05.2022 17:28 Відповісти
Теперь понятно, откуда столько борзоты в словах кацапских пропагандонов в последние пару дней. Кацапы почуяли опору Китая. Идиоты.
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24.05.2022 16:09 Відповісти
двуличность китайцев уже выходит за все пределы
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24.05.2022 16:11 Відповісти
Tak ani bratja blizneci , adin kagebeshnij bandit , drugoi mutant komunistiko kapitalist ...tozhe bandit !
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24.05.2022 16:13 Відповісти
председателя все-равно осенью снимут. Одна из причин - нерентабельная и опрометчивая дружба с северными варварами.
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24.05.2022 16:13 Відповісти
Откуда инфа .Только не говори что у Швеца на канале услышал.Тот ещё бывший разведчик ,а его анлитические способности оставляют желать лучшего .Непонятно как его только в разведку занесло
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24.05.2022 16:23 Відповісти
И не только у Швеца, а и из других в т.ч. восточных источников. Цыплят по осени считают. Ждем сьезда КПК.
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24.05.2022 17:15 Відповісти
Не факт, вернее спорный вопрос. Он уже окопаться внутри страны основательно сумел. И финансово и политически.
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24.05.2022 16:25 Відповісти
США та Заходу пора ввести "китайський налог" на китайські товари лише тому, що вони китайські

часи на дворі такі, що можна куралєсіть як завгодно
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24.05.2022 16:18 Відповісти
Китайцы - дебилы. Работящие, но дебилы...

Им бы сейчас на Сибирь нацелиться, а они в дружбу с русскими играют, против Америки...Зачем им эта густонаселенная Тайвань? Маленький остров с 23млн. непокорных тайцев?

Сибирь - это лес, пресная вода, рыба, дичь в Тайге, жизненное пространство для массового заселения, вся таблица Менделеева ...
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24.05.2022 16:18 Відповісти
Тим більше, Тайвань напічканий зброєю, а у москалів тили оголені, бо найбоєздатніші їх частини всі тут...
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24.05.2022 16:24 Відповісти
Там ще яка проблема....Тайвань - це хайтек ЕКОНОМІКА, економіка високих технологій. Якщо бойові дії обвалять її, то 23млн. тайців будуть сидіти на горбі Китаю...

Інша справа Сибір...малозаселена територія, практично без економічного потенціалу...невичерпне джерело ресурсів ...
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24.05.2022 16:47 Відповісти
Зараз головне - не "природні ресурси" а "інтелектуальні" За останні Японія, Піденна Корея і Тайвань з Сінгапуром куплять собі і нафту, і газ, і будь-які метали, і продовольство! А що може купить Росія з її " лес, пресная вода, рыба, дичь в Тайге, жизненное пространство для массового заселения, вся таблица Менделеева ..."
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24.05.2022 16:34 Відповісти
Бойові дії обвалять економіку Тайваню, і 23 млн.тайців будуть сидіти на горбі Китаю...
Навряд чи хайтек виробництво залишиться на острові.. Воно мігрує в Америку, Європу, сусідні Австралії, Корею, Японію...
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24.05.2022 16:53 Відповісти
Інтелектуальні ресурси у такому випадку масово покинуть Тайвань і поїдуть в США...
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24.05.2022 17:13 Відповісти
Це точно ... Це не АЗОВСТАЛЬ з її доменними печами, яку у Львів не евакуюєш.... Позбирали станки, спеціалістів...повантажили на кораблі і гайда в Америку....

Тим більше усі ПАТЕНТИ, ЛІЦЕНЗІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ цього виробництва - це все Західне, тобто належить Заходу ...
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24.05.2022 18:39 Відповісти
Да не раздувайте вы эту американскую чушь про войну Китая с РФ-это не реально:местность труднодоступна для военных действий ,дорог и коммуникаций мало ,ценность под вопросом ,возможность быстро захватить тоже под большим вопросом.
И это все ,что не касается Ядерного оружия-думаю никому не надо обьяснять ,что процентов 70 населения Китая живет на Великой китайской равнине и что будет с ними при попадании больших боеголовок по 500-1000 килотонн ,составляющих немалую часть кацапской ядерной триады.
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24.05.2022 22:59 Відповісти
.... и что будет с ними при попадании больших боеголовок по 500-1000 килотонн

Стане менше китайців.
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25.05.2022 07:23 Відповісти
шаломов подал заявку на должность любимой жены..
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24.05.2022 16:21 Відповісти
то так міг припаси передавати,
поїхали з навчань але *********** назад чомусь більше повезли ніж везли на навчання
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24.05.2022 16:23 Відповісти
хто сідає з ****** на одному гектарі - зашкварне фашистське лайно
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24.05.2022 16:25 Відповісти
Китайцы бесплатно срать не сядут. ***** им каждый раз втихаря Сибирской земли отрезает чтобы посидеть каждый раз за одним столом и подразнить Запад что он с китайцами дружит
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24.05.2022 16:32 Відповісти
миру нельзя расслабляться- на порошге ещё один лидер страны с имперско-коммунистическими замашками.который ОТКРЫТО заявляет о готовности к военным действиям по захвату не принадлежавшей КНР территории- независимого Тайваня..
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24.05.2022 16:32 Відповісти
"два китайські військові літаки і чотири російські бойові літаки увійшли в розпізнавальну зону системи ППО" Масштаби навчань другої і третьої армії світу вражають.
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24.05.2022 16:34 Відповісти
Тренування перед "Зірковими війнами"!
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24.05.2022 17:01 Відповісти
пока конечно эти 2 китайских "стратега" выглядят смешно (перелицованный ту-16 ,с новой авионикой)-но и авианосцы и АПЛ тоже недавно выглядели смешно-а сколько их уже на 2022 год?Скоро счет пойдет на десятки .
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24.05.2022 23:02 Відповісти
Я не вірю Китаю. З перших днів не вірю що вони не допомогають рашисстам.
Хоча офіційної інформації немає...
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24.05.2022 16:40 Відповісти
Зачем им это делать? Рисковать попасть под санкции ради чего? Чем их может прельстить *****?
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24.05.2022 16:58 Відповісти
При мировой цене нефти - 110 $/брл, Индия покупает у РФ по 70. Китай говорит, что больше, чем за 50 не возьмем. РФ долго сопротивлялись такой цене, но уж больно много танкеров заполнены и не проданы. По слухам - согласились, но так чтобы Индусы не узнали. Китай на радостях даже согласился совместно самолётиками полетать. Типа "совместные учения" ... При таком дисконте на нефть могут и солдатиками совместно побегать.
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24.05.2022 16:52 Відповісти
В своё время Гитлер и Сралин тоже вместе проводили и учения, и парады... Интересно, что там "играет" Китай?
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24.05.2022 17:51 Відповісти
Це дуже добре! Скоріше б вже третя світова за участі всіх
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24.05.2022 17:51 Відповісти
Відчуття, що це все затягнеться довше, ніж навіть передрікають песимісти.
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24.05.2022 18:21 Відповісти
судя по мировым новостям-к концу года планета может полыхнуть -Китай,чили,шриланка,иран,африка ,латинская америка,сирия,ирак,курдистан -везде идут масштабные беспорядки с применением силы и оружия,везде идет глобальное подорожание продуктов и падение уровня жизни плюс базары про глобальную пандемию обезьяньей оспы (при незабытом ковиде),плюс глобалистская банда опять активизировалась .,плюс прогнозируют масштабный мигрантский кризис.
Очень нездоровая обстановка,напоминает -30-е годы 20 века
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24.05.2022 23:11 Відповісти
На жаль. Дуже хочеться вірити, що пронесе і не збудеться.
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25.05.2022 07:36 Відповісти
Это надолго.
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24.05.2022 18:22 Відповісти
Китайці підараси, спочатку ковід, потім це
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25.05.2022 01:00 Відповісти
 
 