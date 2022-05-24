На Росію чекають неприємні сюрпризи, Україна після "Рамштайн-2" отримає більше зброї, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков розповів подробиці зустрічі "Рамштайн-2".
Про це він розповів у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Рамштайн" стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена тільки Антарктида. Разом з колегами ми докладно поінформували партнерів про ситуацію на фронті та зміни, які сталися з дня проведення минулої зустрічі", - зазначив міністр.
Українська сторона відзначила прогрес у постачанні 155-мм артилерії та окреслила першочергові потреби українських захисників.
"Якщо на першій зустрічі ключовими словами були "timing" і "transition", цього разу додалося ще слово "coordination". Ми зосередимо свої зусилля на тому, щоб міжнародна підтримка давала максимальний ефект. Щиро подякував за допомогу нашій державі багатьом колегам, зокрема, моєму другу та великому другу України – міністру оборони Британії Бену Воллесу", - продовжив Резніков.
За словами міністра, на сьогоднішній зустрічі країни оголосили про нові способи підтримки, які можуть стати game changing у цій війні.
"Розраховую, що на наступній зустрічі у червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на зустрічі 23 травня. Так, серед іншого, ми вже отримали підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема мова про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon. Рішення було знайдено завдяки об’єднанню зусиль декількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність Української армії, і будуть неприємними для ворога. Але про це – згодом", - додав глава Міноборони.
"Немає слів, щоб висловити повною мірою нашу вдячність нашим литовському, латвійському та естонському друзям – Арвідасу Анушаускасу, Артісу Пабріксу та Калле Лаанету. Українська нація глибоко вдячна їм. Я дякую колегам з Австралії та Франції і сподіваюся продовжити нашу співпрацю з новими командами. Я дякую міністру Яні Черноховій з Чехії та міністру Ярославу Надю зі Словаччини. Минулого тижня відбулася змістовна розмова з німецьким федеральним міністром Крістіне Ламбрехт, під час якої, поміж іншого, обговорювалися протиповітряні бронемашини "Гепард". Я вдячний за все, що Німеччина почала робити для України", - зазначив міністр.
Резніков наголосив, що особливого оптимізму додає зоряне лідерство США, яке вже втілене в законі про ленд-ліз та масштабах допомоги.
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Невже незрозуміло, що тягатися з росією в кількості зброї і бронетехніки, а тим більше бойових літаків - ми ну ніяк не могли.
Допоможе ЗСУ
А сколько мозгов надо, чтобы 3 месяца сдерживать противника кратно превосходящего тебя по численности? Еще в начале войны команда Зеленского предупредила, что соотношение войск приблизительно 1 к 5. То есть 1 украинская артилерия против 5-ти кацапских. Один украинский танк против 5-ти российских. Поэтому выбрали тактическую оборону, сдавая временно рубежи, чтобы локализовать врага, отсекать его пути снабжения и уничтожать маленькими группами. Именно таким образом до сих пор и действует украинская армия. Приоритетом тут является сохранение жизни бойцов, а не удовлетворения тупорылых интернет ботов. Можно тупо пытаться удержать отдельно взятый населенный пункт, типа мы крутые, но при этом потерять большое количество воинов. ВСУ придерживается другого мнения, они играют явно вдолгую, при этом учитывая и превосходящие силы противника, и возможную мобилизацию в РФ, и еще много чего другого, о чем вы или я возможно даже близко понятия не имеете. Голословно обвинять во всех грехах легко, но далеко не каждый способен предложить взамен что-либо стоящее. Ну так давайте, пораскиньте мозгами и покажите какой вы вумный, расскажите как вы смогли бы лучше поступить в данной ситуации.
А что Зеленский не главнокомандующий этой самой армии? Во всем мире народы страны стоят горой за Зеленского. И только украинцы поносят его как могут. Некрасиво. У нас в Азербайджане вообще наследственная автократия, и намного больше людей не согласны с президентом. Но у нас люди понимали, что в военное время нельзя наезжать на своих. Если что-то со стороны Зеленского ьбыло сделано неправомерно, то пусть с этим потом разберутся суды. А так, он может и не самый лучший кандидат в президенты по вашему личному мнению, но с начала войны он уж точно не сделал ничего плохого, чтобы заслужить негатив. На все остальное по поводу армии ответила выше. Украинская армия на момент нападения не была в состоянии защитить всю свою территорию. Надо было делать выбор, выставлять приоритеты. Еще неизвестно, какой выбор в этой ситуации сделали бы вы. Возможно, с%бались бы когда американцы предлагали.
Я тобі навіть більше скажу: воно навіть не президент, а звичайна маріонетка, яку смикають за ниточки. Відкрию тобі невеличку таємницю: неофіційно ОПою і країною керує товарісч дЄрьмак, чиї куратори сидять у кремлі. Але журношлюхи з телемарафону тобі цього не розкажуть.
2. Во всьом мірє народи стоят горой за зєлєнскава.
Світ стоїть горою не за зєлєнскава, а за Україну. На даний момент нашу країну на світовій арені представляє ось це квартальне опудало. Європейці багато чого не знають і не усвідомлюють. Знаючи про те, що накоїла зе-шобла за 3 роки при владі, люди з інших країн плювали б йому у писок.
3. В воєнноє врємя нєльзя наєзжать на своіх.
А це стосується всіх представників влади чи лише тих, що не працюють на ворога? В тому, що уряд квартального обмилка працює на рассію, у українців уже немає жодних сумнівів. З колаборантами, зрадниками і агентами кремля на чолі країни можна навіть і не мріяти про перемогу у цій війні.
4. У нас в Азєрбайджанє...
Щоб зрозуміти настрої українців і їхню нинішню позицію відносно влади, треба було прожити тут останні 3 роки і особливо останні 3 місяці, починаючи з 24-го лютого. Тому, не знаючи того, що в дійсності відбувається в Україні, краще сиди мовчки у своїх Нідерландах і не варнякай. Як жити в Україні українці розберуться і без твоєї сраної "допомоги".
Кто сказал что нельзя? Уничтожают и правильно делают. Просто не везде могут дотянутся. Вопрос времени, заимейте чуть больше терпения. У них и без территории РФ полно дел.
Вот есть миллион долларов в бюджете.
1.) Дать миллион долларов в КБ Луч или Артем на производство ракет, то все документы будут наяву, все отношения зафиксированы и этот миллион уйдет на нашу оборону и готовые ракеты, а также зарплату людям.
2.) Дать миллион долларов в асфальт. Где покупалось 100% асфальта? В Беларуси. Кто там контролирует 100% экспорта? Личный бизнесмен Лукашенко. Как происходит покупка асфальта? Переводится миллион долларов этому бизнесмену в его подставную фирму, затем за 200 тысяч асфальт производят на беларуском заводе битума и остального, за 100 тысяч привозят сюда, а остальные 700 тысяч долларов делятся поровну между бизнесменом и нашими "слугами народа". Вот и все. На асфальт откаты 70% от каждой гривны в бюджета, а при оборонке там вообще по нулям будет.
Так что там прекрасно знали, что будет война, но все равно в январе и даже феврале строили дороги. Бабки то капают. Ну и на войне заработать отлично можно, они же все заранее свалили все эти коррупционеры, семьи свои вывезли.
Кто с детства каждому знаком,
Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
А-РЕ-СТО-ВИЧ!
сначала угандошить вкрай,а потом скромно сказать о наметившихся возможных успехах - то не про них...
Резников -
Прямая речь: "По нашим данным, там 9 тысяч представителей Вооруженных сил Российской Федерации плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение и так далее.Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, - простите меня, это смешно звучит.
"Мы не занижаем угрозы, мы их оцениваем. Но когда нам говорили, что будет 16 февраля нападение, мы говорили: это невозможно, потому что нет для этого готовности. Его (нападения - ред.) не было. Его не было 17-го, 20-го, его нет и не будет 21-го.
Детали: Резников объяснил, что в выводе об отсутствии у России ударной группировки он опирается на информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других профессиональных военных, с которыми он общается.
"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно", - отметил Резников.
"Во время разговора министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом. Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины", - отметили в Минобороны.
Стороны также отметили, что будущие учения не несут угрозы братским странам.
Вже втомили своїми перемогами
перечитую його інтерв'ю - тупий, самовпевнений і самозакоханий павич
21.02.2022, 12:36
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Feto-smeshno-reznikov-ne-verit-v-napadenie-na-kiev-iz-belarusi&psig=AOvVaw3XxlWMYB6I_ShYyZJ8JSPk&ust=1653486354552000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCND_mPWi-PcCFQAAAAAdAAAAABAf
Во время войны надо держать рот на замке.
П.С. І опять це робота грязних лап ЗЕ і команди 95 !