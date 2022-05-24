На Росію чекають неприємні сюрпризи, Україна після "Рамштайн-2" отримає більше зброї, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков розповів подробиці зустрічі "Рамштайн-2".

Про це він розповів у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Рамштайн" стає справжньою коаліцією вільного світу на підтримку України. Тішить, що кількість країн-учасниць збільшується, серед континентів не представлена тільки Антарктида. Разом з колегами ми докладно поінформували партнерів про ситуацію на фронті та зміни, які сталися з дня проведення минулої зустрічі", - зазначив міністр.

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Українська сторона відзначила прогрес у постачанні 155-мм артилерії та окреслила першочергові потреби українських захисників.

"Якщо на першій зустрічі ключовими словами були "timing" і "transition", цього разу додалося ще слово "coordination". Ми зосередимо свої зусилля на тому, щоб міжнародна підтримка давала максимальний ефект. Щиро подякував за допомогу нашій державі багатьом колегам, зокрема, моєму другу та великому другу України – міністру оборони Британії Бену Воллесу", - продовжив Резніков.

За словами міністра, на сьогоднішній зустрічі країни оголосили про нові способи підтримки, які можуть стати game changing у цій війні.

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"Розраховую, що на наступній зустрічі у червні зможу доповісти колегам про результати застосування зброї, про яку йшла мова на зустрічі 23 травня. Так, серед іншого, ми вже отримали підтвердження щодо посилення нашої берегової оборони. Зокрема мова про пускові установки і протикорабельні ракети Harpoon. Рішення було знайдено завдяки об’єднанню зусиль декількох наших країн-партнерів. Також йшлося і про інші приємні сюрпризи, які посилять потужність Української армії, і будуть неприємними для ворога. Але про це – згодом", - додав глава Міноборони.

"Немає слів, щоб висловити повною мірою нашу вдячність нашим литовському, латвійському та естонському друзям – Арвідасу Анушаускасу, Артісу Пабріксу та Калле Лаанету. Українська нація глибоко вдячна їм. Я дякую колегам з Австралії та Франції і сподіваюся продовжити нашу співпрацю з новими командами. Я дякую міністру Яні Черноховій з Чехії та міністру Ярославу Надю зі Словаччини. Минулого тижня відбулася змістовна розмова з німецьким федеральним міністром Крістіне Ламбрехт, під час якої, поміж іншого, обговорювалися протиповітряні бронемашини "Гепард". Я вдячний за все, що Німеччина почала робити для України", - зазначив міністр.

Резніков наголосив, що особливого оптимізму додає зоряне лідерство США, яке вже втілене в законі про ленд-ліз та масштабах допомоги.

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