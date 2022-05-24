У МЗС відповіли на заяву Нідерландів про не швидке отримання Україною статусу кандидата в ЄС

Несправедливо прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про не швидке отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на її власних чеснотах", - сказав він.

За його словами, надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному.

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"Навпаки, це має бути комплементарний процес. Інтеграція України та Західних Балкан лише зробить ЄС сильнішим та більш процвітаючим", - констатував Ніколенко.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в парламенті заявив, що шанси на те, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до Європейського союзу, невеликі. ЄС може обмежитись тим, що назве її потенційним кандидатом.

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