У МЗС відповіли на заяву Нідерландів про не швидке отримання Україною статусу кандидата в ЄС
Несправедливо прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан.
Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про не швидке отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.
"Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на її власних чеснотах", - сказав він.
За його словами, надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному.
"Навпаки, це має бути комплементарний процес. Інтеграція України та Західних Балкан лише зробить ЄС сильнішим та більш процвітаючим", - констатував Ніколенко.
Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в парламенті заявив, що шанси на те, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до Європейського союзу, невеликі. ЄС може обмежитись тим, що назве її потенційним кандидатом.
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Если они не найдут работы в Украине, то куда они поедут ?
Правильно, в Европу.
И тогда там такой рекет начнётся, что 90-е - это детский сад
Слышь бот кацапский, ты хоть иногда думай что говоришь. В отличии от совка, здесь законы работают. И с чего ты взял, что украинцы с Джавелинами впечатлят мароканскую или арубанскую мафию в Европе?
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Невже карибський острів Аруба має настільки розгалужену мережу мафії по всій Європі?
Албанська мафія досить відома, а от арубанська? Гмммм...
Популістським заявам ніхто не вірить.
А как принять в ЕС ЖИТНИЦУ ЕВРОПЫ - то неготовы
а может такие европейские политики просто глупы?
Ведь с пшеницей , как и с оружием , ЕС будет сильнее и ни от кого не зависеть. А без пшеницы - будет пропрошайничать у рф
Голандия однажды научила петра первого строить корабли.
И как благодарность за это петрушка оттяпал у шведов Прибалтику.
Теперь путлер оттяпает уже саму Голландию.
Почему ??
добруюдурную Англию возьмут обратно. Люмпены-зебилы уже нахавались £300К https://www.theguardian.com/politics/2018/jun/10/arron-banks-leaked-emails-what-do-they-show
Але є єдина країна в світі, яка вже будучи незалежною 25 років заплатила й продовжує платити великою кроввю за її прагнення до демократії й причетності до розвинутої Європи й до загально людських цінностє . Не має жодної іншої крім України .
Просто тупо не має !