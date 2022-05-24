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У МЗС відповіли на заяву Нідерландів про не швидке отримання Україною статусу кандидата в ЄС

єс,євросоюз

Несправедливо прив‘язувати надання Україні статусу кандидата в члени ЄС до прогресу в інтеграції Західних Балкан.

Як передає Цензор.НЕТ, про це РБК-Україна сказав речник МЗС України Олег Ніколенко, коментуючи заяву прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте про не швидке отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Ми повністю підтримуємо європейську інтеграцію країн Західних Балкан, але кожна країна заслуговує на індивідуальний підхід, заснований на її власних чеснотах", - сказав він.

За його словами, надання статусу кандидата для України та країн Західних Балкан не суперечить одне одному.

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"Навпаки, це має бути комплементарний процес. Інтеграція України та Західних Балкан лише зробить ЄС сильнішим та більш процвітаючим", - констатував Ніколенко.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в парламенті заявив, що шанси на те, що Україна найближчим часом стане кандидатом на вступ до Європейського союзу, невеликі. ЄС може обмежитись тим, що назве її потенційним кандидатом.

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Автор: 

МЗС (4111) Нідерланди (1557) членство в ЄС (1238) Рютте Марк (385) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+21
Для того, щоб показати серйозність намірів та готовність до реформ, необхідних для вступу до ЄС, Україні слід видати одну бородату бабушку американському правосуддю.
Популістським заявам ніхто не вірить.
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24.05.2022 17:12
+10
Мабуть думали, що це 95 квартал виступає...
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24.05.2022 17:23
+9
пошлите ЕС всед за кораблем. адрес они знают.
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24.05.2022 17:07
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пошлите ЕС всед за кораблем. адрес они знают.
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24.05.2022 17:07 Відповісти
Однажды после победы в этой войне домой вернутся несколько сотен тысяч украинских мужчин, научившихся убивать.

Если они не найдут работы в Украине, то куда они поедут ?

Правильно, в Европу.

И тогда там такой рекет начнётся, что 90-е - это детский сад
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24.05.2022 17:55 Відповісти
"И тогда там такой рекет начнётся, что 90-е - это детский сад"
Слышь бот кацапский, ты хоть иногда думай что говоришь. В отличии от совка, здесь законы работают. И с чего ты взял, что украинцы с Джавелинами впечатлят мароканскую или арубанскую мафию в Европе?
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24.05.2022 18:34 Відповісти
арубанскую мафию в Европе
**********
Невже карибський острів Аруба має настільки розгалужену мережу мафії по всій Європі?
Албанська мафія досить відома, а от арубанська? Гмммм...
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24.05.2022 20:14 Відповісти
ні впічатлят, а виріжуть
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24.05.2022 22:11 Відповісти
всі декілька сотень тисяч? за 8 років скільки тисяч навчилося вбивати і, що всі поїхали в Європу? що ти чешеш дурню.
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24.05.2022 22:05 Відповісти
Для того, щоб показати серйозність намірів та готовність до реформ, необхідних для вступу до ЄС, Україні слід видати одну бородату бабушку американському правосуддю.
Популістським заявам ніхто не вірить.
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24.05.2022 17:12 Відповісти
Не розумію в чому питання щодо Коломойського? Є фіційно встановлені процедури. Робиться офііційний запит на екстрадицію від американського правосуддя і далі за процеедурою. Запит був? Що відповіли наші офійійні органи влади?
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24.05.2022 18:31 Відповісти
За кораблем будь-ласка, зєльоний странніку.
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24.05.2022 20:20 Відповісти
Как зерном украинским торговать , так все готовы.
А как принять в ЕС ЖИТНИЦУ ЕВРОПЫ - то неготовы

а может такие европейские политики просто глупы?

Ведь с пшеницей , как и с оружием , ЕС будет сильнее и ни от кого не зависеть. А без пшеницы - будет пропрошайничать у рф
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24.05.2022 17:15 Відповісти
Против только прикормленные ******. Это не вся страна, а отдельные политики. Этот референдум устраивал против вступления Украины, если бы не он, то или полноценное вторжение было бы в 2014, или уже были бы в ЕС
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24.05.2022 17:34 Відповісти
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24.05.2022 17:36 Відповісти
А как Зеленскому хлопали за выступление.... просто овации.
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24.05.2022 17:19 Відповісти
Мабуть думали, що це 95 квартал виступає...
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24.05.2022 17:23 Відповісти
Скоро рюттер будет кормить рускую армию.
Голандия однажды научила петра первого строить корабли.
И как благодарность за это петрушка оттяпал у шведов Прибалтику.
Теперь путлер оттяпает уже саму Голландию.
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24.05.2022 17:20 Відповісти
Исключительно страх перед россией блокирует интеграцию Украины в ЕС. Нищие убогие во всех отношениях Балканы, среди которых погрязшая в долгах Греция является самой передовой страной, уже в ЕС, что абсолютно нелогично.
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24.05.2022 17:26 Відповісти
Но, самая высокоразвитая страна Европы--Великобритания--вышла из ЕС.
Почему ??
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24.05.2022 17:27 Відповісти
связи с ******. Деньги получали от посла *********, ездили на встречу с Трампом за счёт его российских партнёров, которые до сих пор проводят каждый год в Лондоне "Мисс СССР" и банкира Aaron Bankс (у которорго жена роZZиянка с ними проворачивает дела). Банкир дал 40,000,000 на компанию по пропаганде. Государство в отличии от него не дало ничего, правда прислали каждому брошюрку, что лучше в ЕС быть. А голосовали такие же ЗЕбилы, которые в любой стране есть Боря ездил с автобусом, на котором было написано, что £300,000 в неделю в среднем платят ЕС и молчал о том, сколько ЕС платит им. А на следующий день после референдума Фарадж глаза вылупил на телевидение и, такой: " я никогда не говорил про £300К в неделю. На Борю даже в суд подали за клевету, как на "Слугу НародУ'"(civil servant), но он тогда ещё не был привязан к правительству. А сейчас он отгребает за границу в Ирландии и даст Бог cтарую, добрую дурную Англию возьмут обратно. Люмпены-зебилы уже нахавались £300К https://www.theguardian.com/politics/2018/jun/10/arron-banks-leaked-emails-what-do-they-show
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24.05.2022 17:54 Відповісти
Да, и, поверьте мне, - не самая высокоразвитая в Европе. По-крайней мере факты говорят о другом.
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24.05.2022 17:56 Відповісти
кто тогда высокоразвитая в Европе?
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24.05.2022 20:05 Відповісти
Я же не оценщик. Во всех рейтингах Англия не попадает в десятку стран с наилучшими условиями жизни, а после Брексита вообще пошла за "российским военным кораблём". Зарплаты конечно выше, чем в среднем по Европе, но это ещё не всё. А хорошо там - где нас нет.
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25.05.2022 00:01 Відповісти
а як щодо швидкого отримання скіфського золота?
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24.05.2022 17:28 Відповісти
європа наче ж демократична -- шож вони такі твердолобі
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24.05.2022 17:29 Відповісти
Демократія. Демос керує, а демосу клоуняри подобаються. Ведуться на популістів і голосують, за найяскравіше шоу а не замислюються. Зебіли вони і в Англії Зебіли. Не всі ж англіки в Оксфорді навчалися. Тут ще до цього часу в коледжах для дорослих аріфметику і мову викладають для безграмотних. І такі є - я в шоці був.
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25.05.2022 00:09 Відповісти
С одним телеканалов в ЕС не возьмут!😁
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24.05.2022 17:35 Відповісти
С таким количеством коллаборантов как в Украине тогда и лаптестан достойный кандидат даже.... и можно принимать вместе троянских коней....азаодно и Пороха наконец-то закатать ЗЕльцу ваньки помогут....его главную мечту жизни и 73% недоумков помогут воплотить в жизнь...... главное перестатьстрелять им ведь уже подарили ЗеБени(
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24.05.2022 17:39 Відповісти
Та забити болт на цей ЄС. Збіговисько гнилих підарасів,і не більше. Нікчемні покидьки та негідники.
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24.05.2022 17:49 Відповісти
Читати папірув-відповіді ми навчилися, як неяк, а маємо цілу кіношну і концертну команду, купу приладів і апаратури, щоб це робити. Це вони робити вміють, бо виросли на сцені і біля неї, але валять на нєт всю роботу на міжнародному рівні і економіку країни. Слово повністю розбігається за справами, ба там спеціалістів немає, є тільки ангенти-вороги.
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24.05.2022 17:49 Відповісти
Багато країн платили за свою свободу й незалежність великою кроввю . Але серед них були інколи й потім людожерськи диктатури . Хоча а ні Боснія , а ні Монтенегро не є такими .

Але є єдина країна в світі, яка вже будучи незалежною 25 років заплатила й продовжує платити великою кроввю за її прагнення до демократії й причетності до розвинутої Європи й до загально людських цінностє . Не має жодної іншої крім України .
Просто тупо не має !
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24.05.2022 17:49 Відповісти
Та скільки можна носитися із цим ЄС. Блдь, нашу країну кацапи знищують, людей вбивають, міста руйнують, а вони все з цим ЄС. Нас до війни не брали, а вони хочуть зруйновану країну щоб узяли. За корупцію та судово-правову систему взагалі краще не говорити.
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24.05.2022 18:05 Відповісти
Відкликайте заявку, нах, про вступ до дрихливого ЄС та створіть свій: Великобританія, Польща, країни Прибалтики та тих, хто захоче приєднатися. Це буде сила, а не періж.
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24.05.2022 19:05 Відповісти
Ти - БоЗебіл, тобто двічі іпанутий. Якби клоуняра слухав розвідки Європи та Америки, то ти би таку фуйню тут не написав. А якби Боря слухав експертів, то не попав би у дупу з кордоном в Північній Ірландії, за що і отримав патігейт, і незабаром ще під зад отримає, як клоуняра після перемоги.
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25.05.2022 14:29 Відповісти
А МЫ КОГДА КОРРУПЦИЮ ПОБЕДИМ !?)
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24.05.2022 19:57 Відповісти
Ми, це хто?
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24.05.2022 20:32 Відповісти
ОБДЁРТЫЙ НАРОД !!!
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25.05.2022 13:39 Відповісти
 
 