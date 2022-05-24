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ЗСУ знищили в небі України відставного генерал-майора військово-повітряних сил РФ Боташева, - ЗМІ

окупант,боташев

У небі над Україною був збитий і загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев.

Про це інформує Цензор.НЕТ вз посилання на ВВС

Інформацію про загибель льотчика підтвердили Бі-бі-сі три колишні підлеглі Боташева, які підтримували з ним зв'язок після закінчення служби. Вони попросили про анонімність з міркувань особистої безпеки.

Боташев - найвищий за заванням льотчик, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку. Участь у повітряних боях настільки високопоставленого офіцера може говорити як про те, наскільки складні завдання Москва ставить перед військовими пілотами, так і брак висококласних фахівців.

У неділю 22 травня генштаб збройних сил України заявив, що у небі над Луганською областю було збито російський штурмовик Су-25. Пілот не встиг катапультуватися, йшлося у повідомленні. Один із колишніх товаришів по службі Боташева підтвердив Бі-бі-сі, що в Україні відставний генерал виконував завдання саме на Су-25.

"Сьогодні загинув Канамат! Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и (некеровані авіаційні ракети – Бі-бі-сі), другий – бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі та… Все", - розповів учасник обговорення на одному з російських телеграм-каналів.

Боташев мав клас льотчика-снайпера. За даними міноборони Росії, підготовка такого льотчика займає 10-12 років і коштує приблизно 8 млн доларів.

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Канамат Боташев народився 1959 року в Карачаєво-Черкесії, закінчив Єйський вищий військовий авіаційний інститут, отримав кваліфікацію "винищувача-бомбардувальника". Дослужився від лейтенанта до генерала.

Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі. Його військова кар'єра обірвалася у червні 2012 року, коли його звинуватили у краху винищувача Су-27 під Петрозаводськом. Як писала " Нова газета " , генерал попросив свого друга-полковника прокотити його Су-27, допуску до польотів у якому він мав.

Вони вилетіли на спарці, у польоті Боташев вирішив виконати фігуру найвищого пілотажу, але не впорався з керуванням. Фронтовий винищувач зірвався у штопор та розбився, пілоти катапультувалися. "Просто захотілося політати на винищувачі такого виду, але не врахував, що такий літак має свої особливості", - пояснював Боташев на суді. Тоді ж з'ясувалося, що за Боташевим уже вважалося аналогічне посадове порушення – у 2011 році він, не маючи допуску, керував літаком Су-34.

У результаті Боташева визнали винним у катастрофі літака і засудили до чотирьох років умовно і штрафу в 5 мільйонів рублів.

Після суду Боташев звільнився із збройних сил і працював заступником голови ДТСААФ Петербурга та Ленобласті з авіації. Яким чином 63-річний генерал у відставці опинився за штурвалом Су-25 в Україні, незрозуміло. Колишні підлеглі Боташева припустили, що він "просто не зміг залишитися осторонь".

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Російські військкомати, патріотичні організації та ПВК "Вагнер" з початку березня ведуть активну кампанію із залучення людей для відправки в Україну. За відкритими джерелами Бі-бі-сі встановила, що в Україні загинули щонайменше дев'ять російських військових, що вийшли в запас, старше 50 років. Одному з них, майору ВДВ у відставці Валерієві Статилку, як і Боташеву, було за 60.

Автор: 

армія рф (17264) втрати (4388)


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Топ коментарі
+46
Канамат Боташев .
Азиатская орда воюет против европейской нации
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24.05.2022 17:09
+25
Земля стекловатой, тварюка.
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24.05.2022 17:10
+23
Рашка вичищає останні резерви.
А пенсіонер вирішив згадати молодість, по гусарськи зробити два заходи...
Забувши, що тут не Сирія та не Сомалі - тут ППО під кожним кущем може бути!
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24.05.2022 17:18
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Канамат Боташев .
Азиатская орда воюет против европейской нации
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24.05.2022 17:09 Відповісти
Споконвічна боротьба євроцивілізації з московською ордою триває
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24.05.2022 17:23 Відповісти
- Бывшие подчиненные Боташева допустили, что он "просто не смог остаться в стороне".
Он не мог остаться в стороне от бомбардировок городов и сёл Украины и убийства мирных жителей, тварь руссофашистская!
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24.05.2022 18:26 Відповісти
это кавказская орда
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24.05.2022 17:27 Відповісти
Імена у них як у собак
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24.05.2022 17:33 Відповісти
ІМЕНА У НИХ ЯК У СОБАК
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24.05.2022 17:34 Відповісти
Земля стекловатой, тварюка.
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24.05.2022 17:10 Відповісти
Свинособака, земля тобі бетоном
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24.05.2022 17:14 Відповісти
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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24.05.2022 17:15 Відповісти
Ну вопрос ясен, я думаю: у кассабов не хватает квалифицированных лётчиков, вот и пособирали побитое молью старьё. Как видим, и этих мочить вполне можно.
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24.05.2022 17:15 Відповісти
Да, это старьё только за рюмкой бояры рассказывать какой он летчик))
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24.05.2022 18:19 Відповісти
Видать дела у кацапов швах,если уже пенсы летают.
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24.05.2022 17:16 Відповісти
Рашка вичищає останні резерви.
А пенсіонер вирішив згадати молодість, по гусарськи зробити два заходи...
Забувши, що тут не Сирія та не Сомалі - тут ППО під кожним кущем може бути!
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24.05.2022 17:18 Відповісти
Смерть клятим катам на нашій землі і тільки так😡
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24.05.2022 17:19 Відповісти
Жирику привіт, чорносракий москальський вилупок!
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24.05.2022 17:19 Відповісти
Замародерений унітаз притиснув ричаг катапульти...
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24.05.2022 17:19 Відповісти
Ще один "Гагарін" намалювався!!!)))
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24.05.2022 17:20 Відповісти
Так и будем постить локальные успехи.
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24.05.2022 17:21 Відповісти
Підготовка 8 млн, а життя *****
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24.05.2022 17:24 Відповісти
В Росії зараз тягнуть в армію всіх, кого можна Ще років два тому почали мобілізувать офіцерів запасу, яких вигнали з армії по "дискредитації" (в основному - за алкоголізм чи крадіжки) Знаю немало випадків повернення в армію таких ""ОФІЦЕРІВ"
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24.05.2022 17:25 Відповісти
нажрался ВИАгры..оно и рвануло!))
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24.05.2022 17:27 Відповісти
Він не може бути в відставці, якщо йому доручили бойову машину. Якщо літав - то був дійсним генералом.
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24.05.2022 17:27 Відповісти
Тільки інформації уже 3 дні
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24.05.2022 17:31 Відповісти
Тварина думала що тут Алеппо

І тварина згоріла в пеклі
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24.05.2022 17:30 Відповісти
Черкес по національності, не знає історії свого народу, а допомагає ворогу, який вирізав, вистріляв, а потім зібравши велику кількість стариків, жінок і дітей, вивезли в море, під виглядом перевезення в інші країни і втопили всіх до одного. А ті, що залишилися, як виявилося, стали колаборантами. А сьогодні, залишки цих яничарів, як і кадирівців, чи татарів, яких колись ванька грозний різав на шматки у Казані, пообіцявши їм життя, як відкриють ворота. Якак сила пропаганда і брехня, коли діти твоєї жерстви, будуть до своєї смерті битися за тебе.
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24.05.2022 17:31 Відповісти
Сгорел сарай - гори и хата. Ну, в смысле, сгорел генерал - гори и его пенсия.
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24.05.2022 17:31 Відповісти
«Тварь ли я дрожащая, или право имею?» И в чем смысл его «сермяжной жизни»? Наср*т в чужом небе?
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24.05.2022 17:37 Відповісти
Цікаве ім'я. Фінською kana -- "курка", а шведською mat -- "їжа".

Захотів політати пітушара, а вийшов згорілий гриль.
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24.05.2022 17:38 Відповісти
Отставной стал приставным. "Приставился".
Воюют пенсионерами.
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24.05.2022 17:41 Відповісти
Там все було трохи інакше. Баташова декілька рочків тому судили та в решті решт поперли з росавіації через те, що він не маючи дозволу на польоти разом з якимось з своїх приятелів сів за штурвал СУ-27 і почав виконувати фігури вищого пілотажу. Під час виконання "колоколу" літак зірвався в штопор та впав, а Баташов з дружбаном встигли катапультуватись. Після цього він був змушений піти у відставку і дкілька років працював директором якогось аероклубу. А коли почалось вторгнення РФ, вагнерівці скоріш за все завербували Баташова до своїх лав, бо давно відомо, що в них ще в Сирії з'явилась "своя" власна авіація.
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24.05.2022 17:55 Відповісти
Жив як підар, і здох як підар.
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24.05.2022 18:13 Відповісти
хорошая вещь ПЗРК Стингер
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24.05.2022 18:40 Відповісти
крепкого здоровья покойному Слава Україні
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24.05.2022 18:46 Відповісти
Да и х*й з ним.
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24.05.2022 19:05 Відповісти
Это не этот был-Дёёёргаай аааааааа!!!
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24.05.2022 19:32 Відповісти
ВАГИНЕРОВЕЦ !)
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24.05.2022 20:13 Відповісти
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24.05.2022 20:23 Відповісти
ЭХ ЖАЛКО НЭ Я ДАВНО СБЫЛ !)
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24.05.2022 20:25 Відповісти
После того как покойники генералы фоткались с кадыровым, поверю только фото трупа..... Или головы. Отдельно.
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24.05.2022 20:29 Відповісти
Чому Генштаб в статті написано з маленької літери ?
А назву території окупанта та його поплічника пишуть з великої !

Про цю морду геть і писати не буду: вже все правильно сказали вище.
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25.05.2022 08:32 Відповісти
Слава ЗСУ!!!

Ворог незадоволений літерами маленькими та великими.
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25.05.2022 08:49 Відповісти
 
 