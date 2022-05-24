ЗСУ знищили в небі України відставного генерал-майора військово-повітряних сил РФ Боташева, - ЗМІ

У небі над Україною був збитий і загинув генерал-майор військово-повітряних сил Росії у відставці Канамат Боташев.

Про це інформує Цензор.НЕТ вз посилання на ВВС.

Інформацію про загибель льотчика підтвердили Бі-бі-сі три колишні підлеглі Боташева, які підтримували з ним зв'язок після закінчення служби. Вони попросили про анонімність з міркувань особистої безпеки.

Боташев - найвищий за заванням льотчик, про загибель якого стало відомо. До виходу у відставку він був командиром авіаційного полку. Участь у повітряних боях настільки високопоставленого офіцера може говорити як про те, наскільки складні завдання Москва ставить перед військовими пілотами, так і брак висококласних фахівців.

У неділю 22 травня генштаб збройних сил України заявив, що у небі над Луганською областю було збито російський штурмовик Су-25. Пілот не встиг катапультуватися, йшлося у повідомленні. Один із колишніх товаришів по службі Боташева підтвердив Бі-бі-сі, що в Україні відставний генерал виконував завдання саме на Су-25.

"Сьогодні загинув Канамат! Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и (некеровані авіаційні ракети – Бі-бі-сі), другий – бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі та… Все", - розповів учасник обговорення на одному з російських телеграм-каналів.

Боташев мав клас льотчика-снайпера. За даними міноборони Росії, підготовка такого льотчика займає 10-12 років і коштує приблизно 8 млн доларів.

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Канамат Боташев народився 1959 року в Карачаєво-Черкесії, закінчив Єйський вищий військовий авіаційний інститут, отримав кваліфікацію "винищувача-бомбардувальника". Дослужився від лейтенанта до генерала.

Боташев командував полком гвардійської авіабази у Воронежі. Його військова кар'єра обірвалася у червні 2012 року, коли його звинуватили у краху винищувача Су-27 під Петрозаводськом. Як писала " Нова газета " , генерал попросив свого друга-полковника прокотити його Су-27, допуску до польотів у якому він мав.

Вони вилетіли на спарці, у польоті Боташев вирішив виконати фігуру найвищого пілотажу, але не впорався з керуванням. Фронтовий винищувач зірвався у штопор та розбився, пілоти катапультувалися. "Просто захотілося політати на винищувачі такого виду, але не врахував, що такий літак має свої особливості", - пояснював Боташев на суді. Тоді ж з'ясувалося, що за Боташевим уже вважалося аналогічне посадове порушення – у 2011 році він, не маючи допуску, керував літаком Су-34.

У результаті Боташева визнали винним у катастрофі літака і засудили до чотирьох років умовно і штрафу в 5 мільйонів рублів.

Після суду Боташев звільнився із збройних сил і працював заступником голови ДТСААФ Петербурга та Ленобласті з авіації. Яким чином 63-річний генерал у відставці опинився за штурвалом Су-25 в Україні, незрозуміло. Колишні підлеглі Боташева припустили, що він "просто не зміг залишитися осторонь".

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Російські військкомати, патріотичні організації та ПВК "Вагнер" з початку березня ведуть активну кампанію із залучення людей для відправки в Україну. За відкритими джерелами Бі-бі-сі встановила, що в Україні загинули щонайменше дев'ять російських військових, що вийшли в запас, старше 50 років. Одному з них, майору ВДВ у відставці Валерієві Статилку, як і Боташеву, було за 60.