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Новини Війна
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Ракетний удар по нафтобазі у Луцьку: командиру полку російської авіації повідомлено про підозру

обстріл,луцьк

За процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури командиру 23 винищувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії 11 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони повітряно-космічних сил РФ Східного військового округу збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 27 березня 2022 року на виконання наказу підозрюваного літак фронтової авіації збройних сил РФ зі штатним озброєнням вилетів з аеродрому тимчасового базування неподалік міста Барановичі у РБ та, не заходячи у повітряний простір України, здійснив пуск крилатої ракети в нафтобазу в м. Луцьку Волинської області.

"Влучання ракети в незахищений об'єкт цивільної інфраструктури завдало майнової шкоди на суму понад 136 млн грн", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ у Волинській області.

Також читайте: Ракетний удар по Луцьку був здійснений з території Білорусі, - Волинська ОВА

Автор: 

Луцьк (413) обстріл (28303) ракети (4012) нафтопродукти (609) підозра (759) Офіс Генпрокурора (3245)


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Його і його сім'ю, спецоперацією.
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24.05.2022 17:08 Відповісти
Прокуратура жжет. Теперь точно войну выиграем!
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24.05.2022 17:08 Відповісти
Ну, как минимум, этот оккупант теперь невыездной. Весь остаток жизни, если повезёт, будет любоваться родными берёзками, через щель своего сортира.
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24.05.2022 17:11 Відповісти
Точно - так и помрёт не увидев Ниагарский водопад...
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24.05.2022 19:32 Відповісти
Нехай зеля пояснить, чому стратегічні об*єкти було залишено без відповідного нагляду та захисту. По тій самій причині, як і розмінування. Думаєте аєропорт у Львові не рухають, бо не дотягуються? Чи тому що пво **********? ні, не тому.
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24.05.2022 17:15 Відповісти
Видимо именно потому что ПВО вокруг оставшихся аэропортов и городов, или у нас много ПВО?
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24.05.2022 17:40 Відповісти
Цікаво, також, чому це не на допиті, а прододжує знищувати нашу економіку.
Вінничанин:
Знаєте, чому усі резервуари з пальним були легко знищені ру(нею? Тому що Гетьманцев запровадив ЩОДЕННЕ!!! звітування бізнесу про кількість пального з GPS координатами кожого резервуару. Ці данні накопичуються в базі ПБ , розробленою РФ з віддаленим доступом.
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24.05.2022 17:43 Відповісти
Белоруссия лет тридцать будет безостановочно ********* на своих каменоломнях, добывая сильвиниты-карналлиты исключительно для Украины, что бы расплатиться по репарациям. Картофель мы им уже никогда экспортировать не будем - пусть привыкают к репе.
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24.05.2022 17:29 Відповісти
Тобто українська ППО це - портновських прокурорів об'єднання...
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25.05.2022 09:49 Відповісти
 
 