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Рашисти залишили від низки сіл Миколаївщини та Херсонщини самі руїни, - ОК "Південь"

миколаївщина

Російські окупанти на Херсонщині та Миколаївщині облаштовують оборонні рубежі.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Обстановка на лінії зіткнення в Миколаївщині та Херсонщині - стабільно напружена. Ворог облаштовує оборонні рубежі і не намагається рушити вперед.

Артилерійсько-мінометний вогонь, яким рашисти накривають наші позиції і мирні населені пункти від низки сіл непідконтрольної нам території лишили самі руїни.

Продовжуючи адміністративно-поліцейський терор на окупованих територіях колобаранти від самопроголошеної влади, побоюючись за свою зрадницьку долю, закликають "могутнього брата" розташувати на Херсонщині військову базу рашистів.

В корабельному угрупованні в Чорному морі змін не відбулось. Під загрозою ракетних ударів з моря Україну тримають 2 ракетні кораблі, підтверджено присутність і десантних.

Ситуація на Одещині та, зокрема, у прикордонні - під контролем сил оборони", - йдеться у зведенні Оперативного Командування.

Також читайте: Росіяни скерували авто з цивільними на міни. Тих, хто вижив - розстріляли, в тому числі дітей, - ОК "Південь"

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Миколаївська область (2264) Одеська область (3188) Херсонська область (5718)


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Рашисти залишили від низки сіл Миколаївщини та Херсонщини самі руїни, - ОК "Південь"

Это мы знаем, делайте же что нибудь чтобы освободить из под оккупации людей которых еще не вывезли в Орду и не запытали до смерти!
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24.05.2022 17:11 Відповісти
потрібно повернутися назад у минуле у 2019 - мешканцям цих сіл та всієї України переголосувати на виборах - вибрати з 39 кандидатів (а там було чимало українських патріотів) когось гідного, а не маріонетку Бені.

А потім ще переголосувати у ВР - не обирати про-російські партії та какаяразниц.

І не буде окупації сьогодні
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24.05.2022 17:22 Відповісти
а як вони звільнять ці села, а точніше всю Херсонську область і частину Миколаївської з містом Снігурівка? Мабуть хтось дуже бажав від них позбутися при зустрічі в Омані(як пояснити втечу, а як це можна це назвати, коли Президент всім заявляє, що їде в Буковель, робиить селфі з вівцями(виборцями) та лижами в окулярах від сонця, а сам летить в Оман на літаку медведчука, зустрічається з патрушевим і втікає назад, підставивши під удар наш папажирський літак, який збивають в Ірані, показуючи, що не жартують і потрібно виконувати те, про що домовилися. Якби не генерал Марченко, то і Миколаїв був би під москалями. Головне чим там діставати ворога, який вже окопався і головне - асфальт не стріляє і не літає. А ми три роки робили виключно асфальт і фінансували армію ворога, коли в бітум вклали більше, чим у всю нашу оборону.
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24.05.2022 17:23 Відповісти
ну ниччо...батальоны дубинского и бужанского всё вернут взад...
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24.05.2022 17:18 Відповісти
батальоны инвалидов, там прото аура исчезла с изчезновением Мурзаева и смены политического пола Натахой.
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24.05.2022 17:27 Відповісти
ты за влащенко?та якый там пол...плитка стеклянная кругом..
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24.05.2022 17:33 Відповісти
А я стверджую , що це випадковіть , якщо вони чогось не знищили на нуль .
Я й про Київ таке росповідав доці й її подругам . Що від цих рептілоїдів іншого чекати не варто , й що усім невійськовим й не службовцям варто евакуватися на захід .

Не зробили щось , бо тупо не встигли й дуже швидко тікали .
Де їх будуть вибивати нешвидко вони усе зруйнують -- на превеликий жаль ...

Й незройнованний свого часу Антонівський міст українцям йще обернеться великим лихом ...

А його не підірвали виключно від того , що це мовляв своє , як же своє знищувати , як ?!

Людей требо берегти , а не каміння . Навіть скіфські кургани не важливійші за простих людей .

Це нащадки самого хворого на мизик сина Бату-Хана ...
А як відомо Бату Хан знищив й Десятинну церкву й Софію (тодішню) підпалив .
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24.05.2022 17:24 Відповісти
Чому південь був настільки швидко захоплений і чутки про розмінування перешийка генерал-майор коментувати не захотів.

"Я не можу цього коментувати - я не знаю що там і як було. У мене є свої думки, я не можу їх озвучити", - сказав він. І додав, що вірить, що колись зрештою правда випливе: "Все таємне стає відкритим. Колись, думаю, ми дізнаємося, як за 6 годин вони [російські війська - прим.ред.] дійшли до Херсона.
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24.05.2022 21:17 Відповісти
 
 