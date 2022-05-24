Рашисти залишили від низки сіл Миколаївщини та Херсонщини самі руїни, - ОК "Південь"

Російські окупанти на Херсонщині та Миколаївщині облаштовують оборонні рубежі.

Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"Обстановка на лінії зіткнення в Миколаївщині та Херсонщині - стабільно напружена. Ворог облаштовує оборонні рубежі і не намагається рушити вперед.

Артилерійсько-мінометний вогонь, яким рашисти накривають наші позиції і мирні населені пункти від низки сіл непідконтрольної нам території лишили самі руїни.

Продовжуючи адміністративно-поліцейський терор на окупованих територіях колобаранти від самопроголошеної влади, побоюючись за свою зрадницьку долю, закликають "могутнього брата" розташувати на Херсонщині військову базу рашистів.

В корабельному угрупованні в Чорному морі змін не відбулось. Під загрозою ракетних ударів з моря Україну тримають 2 ракетні кораблі, підтверджено присутність і десантних.

Ситуація на Одещині та, зокрема, у прикордонні - під контролем сил оборони", - йдеться у зведенні Оперативного Командування.

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