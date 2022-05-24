Рашисти залишили від низки сіл Миколаївщини та Херсонщини самі руїни, - ОК "Південь"
Російські окупанти на Херсонщині та Миколаївщині облаштовують оборонні рубежі.
Про це повідомляє ОК "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"Обстановка на лінії зіткнення в Миколаївщині та Херсонщині - стабільно напружена. Ворог облаштовує оборонні рубежі і не намагається рушити вперед.
Артилерійсько-мінометний вогонь, яким рашисти накривають наші позиції і мирні населені пункти від низки сіл непідконтрольної нам території лишили самі руїни.
Продовжуючи адміністративно-поліцейський терор на окупованих територіях колобаранти від самопроголошеної влади, побоюючись за свою зрадницьку долю, закликають "могутнього брата" розташувати на Херсонщині військову базу рашистів.
В корабельному угрупованні в Чорному морі змін не відбулось. Під загрозою ракетних ударів з моря Україну тримають 2 ракетні кораблі, підтверджено присутність і десантних.
Ситуація на Одещині та, зокрема, у прикордонні - під контролем сил оборони", - йдеться у зведенні Оперативного Командування.
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Это мы знаем, делайте же что нибудь чтобы освободить из под оккупации людей которых еще не вывезли в Орду и не запытали до смерти!
А потім ще переголосувати у ВР - не обирати про-російські партії та какаяразниц.
І не буде окупації сьогодні
Я й про Київ таке росповідав доці й її подругам . Що від цих рептілоїдів іншого чекати не варто , й що усім невійськовим й не службовцям варто евакуватися на захід .
Не зробили щось , бо тупо не встигли й дуже швидко тікали .
Де їх будуть вибивати нешвидко вони усе зруйнують -- на превеликий жаль ...
Й незройнованний свого часу Антонівський міст українцям йще обернеться великим лихом ...
А його не підірвали виключно від того , що це мовляв своє , як же своє знищувати , як ?!
Людей требо берегти , а не каміння . Навіть скіфські кургани не важливійші за простих людей .
Це нащадки самого хворого на мизик сина Бату-Хана ...
А як відомо Бату Хан знищив й Десятинну церкву й Софію (тодішню) підпалив .
"Я не можу цього коментувати - я не знаю що там і як було. У мене є свої думки, я не можу їх озвучити", - сказав він. І додав, що вірить, що колись зрештою правда випливе: "Все таємне стає відкритим. Колись, думаю, ми дізнаємося, як за 6 годин вони [російські війська - прим.ред.] дійшли до Херсона.