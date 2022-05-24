Велика Британія не відправлятиме кораблі для супроводу зерновозів у Чорному морі, - The Guardian
За даними The Guardian, Велика Британія не планує відправляти військові кораблі в Чорне море, щоб допомогти експортувати продовольство із заблокованого українського порту в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Ми продовжимо інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб знайти шляхи для відновлення експорту зерна з України. Однак наразі немає планів з розміщення британських військових кораблів у Чорному морі", - заявили в британському уряді.
Раніше, як повідомляв The Times, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що говорив зі своєю британською колегою Ліз Трасс про створення "захисного коридору" з порту Одеси. В операції буде задіяна "коаліція охочих" надати кораблі для очищення порту.
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в Ерітреї бамбук - то делікатес
бо інакше вони мають сказати самі собі, шо вони - лохи тупоголові
а таке собі сказати вони не здатні
тупі люди взагалі не здатні визнати, шо вони тупі
більш за те, тупі люди дуже активні і агресивні в питанні пояснення, шо вони не тупі і не агресивні
Захід - небо не закрив, море не захистив, озброєння постачає з запіздненням на пару місяців.
Як то кажуть, правильне рішення яке прийняте запіздно - неправильне рішення.
Це все дуже прикро.
Что там у них - папирусные пироги проекта "Хер Туердал" ?
Пусть подымают паруса и дуют в Чёрное море, если кушать хотят.
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Да здравствует ***********......