Велика Британія не відправлятиме кораблі для супроводу зерновозів у Чорному морі, - The Guardian

За даними The Guardian, Велика Британія не планує відправляти військові кораблі в Чорне море, щоб допомогти експортувати продовольство із заблокованого українського порту в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми продовжимо інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб знайти шляхи для відновлення експорту зерна з України. Однак наразі немає планів з розміщення британських військових кораблів у Чорному морі", - заявили в британському уряді.

Раніше, як повідомляв The Times, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що говорив зі своєю британською колегою Ліз Трасс про створення "захисного коридору" з порту Одеси. В операції буде задіяна "коаліція охочих" надати кораблі для очищення порту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія обговорює із союзниками відправку військових кораблів у Чорне море для захисту суден із українським зерном, - The Times