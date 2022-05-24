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13 011 49

Велика Британія не відправлятиме кораблі для супроводу зерновозів у Чорному морі, - The Guardian

великобритания,корабль,азов,hms,echo

За даними The Guardian, Велика Британія не планує відправляти військові кораблі в Чорне море, щоб допомогти експортувати продовольство із заблокованого українського порту в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми продовжимо інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб знайти шляхи для відновлення експорту зерна з України. Однак наразі немає планів з розміщення британських військових кораблів у Чорному морі", - заявили в британському уряді.

Раніше, як повідомляв The Times, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що говорив зі своєю британською колегою Ліз Трасс про створення "захисного коридору" з порту Одеси. В операції буде задіяна "коаліція охочих" надати кораблі для очищення порту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Велика Британія обговорює із союзниками відправку військових кораблів у Чорне море для захисту суден із українським зерном, - The Times

Автор: 

блокада (737) Велика Британія (5563) зерно (3118) Чорне море (1662)


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Топ коментарі
+24
Чому Велика Британія має відправляти свої кораблі у Чорне море? Що в них немає свого народу і свого моря? Наш нарід зробив правильне рішення у 2019 році, коли почув "правду" з телеканалу медведчука-коломойського про "барижні" катери, які випускала "Кузня на Рибальському" і ви скоро всі побічите там супер кораблі-крейсери від "95 кварталу" і беняпідводні човни. Повірили? Захищайтеся. Так було завжди з тими, хто не знає своєї історії. Знищивши своє, йдуть в рабство до чужого
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24.05.2022 17:35
+24
а де це цивілізований світ обісрався? Вони порушили якісь домовленності? Чи ми в НАТО? Чи нам вони винні? Запитайтеся у наших, де наш флот? Не добили ДБР катери, які ми мали, коли робили слідчі дії? А де наш флагман Сагайдачний, що з ним?
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24.05.2022 17:38
+18
Цивілізований світ-припиніть обсиратись...
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24.05.2022 17:27
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a zhalj....tut oni mogli by proslavitj svoi flot.....
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24.05.2022 17:27 Відповісти
Цивілізований світ-припиніть обсиратись...
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24.05.2022 17:27 Відповісти
Нібито допомогу про вивезення зерна. Може просто перестати слухи,плітки і просто не провірену інформацію печатати.
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24.05.2022 17:29 Відповісти
Он и не обсираеться. Там же не диванные вояки сидят, что про штурм москвы мечтают.
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24.05.2022 17:34 Відповісти
Понад 30 років країну гробили,а захід,як та невістка,обісрався !!!)))
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24.05.2022 17:38 Відповісти
а де це цивілізований світ обісрався? Вони порушили якісь домовленності? Чи ми в НАТО? Чи нам вони винні? Запитайтеся у наших, де наш флот? Не добили ДБР катери, які ми мали, коли робили слідчі дії? А де наш флагман Сагайдачний, що з ним?
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24.05.2022 17:38 Відповісти
Там де «Масква»
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24.05.2022 17:47 Відповісти
Тоді нехай цивілізований світ не ниє, що в Африці голод. За такою логікою ми їм теж нічого не винні.
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24.05.2022 17:55 Відповісти
чи нам не пох на те ниття про Африку ?
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24.05.2022 18:14 Відповісти
пусть любители раши в эритрее сосут бамбук
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24.05.2022 18:33 Відповісти
нема його там

в Ерітреї бамбук - то делікатес
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24.05.2022 18:38 Відповісти
тем более пусть сосут)))
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24.05.2022 19:56 Відповісти
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24.05.2022 19:55 Відповісти
ну шож...самі вилупків утопимо..
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24.05.2022 17:28 Відповісти
На Бориса сподівайся,але......!!!)))
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24.05.2022 17:32 Відповісти
виходить, що для наших 73% Джонсон став баригою, а наш Вова маладєц, так гарно просить і навіть вимагає, а ті виходить обісралися і не бажають допомогти нашому геройському Володі?
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24.05.2022 17:40 Відповісти
для 70 відсотків виборців на наступних виборах Президента України саме так і є.

бо інакше вони мають сказати самі собі, шо вони - лохи тупоголові

а таке собі сказати вони не здатні

тупі люди взагалі не здатні визнати, шо вони тупі

більш за те, тупі люди дуже активні і агресивні в питанні пояснення, шо вони не тупі і не агресивні
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24.05.2022 18:44 Відповісти
великий Тин ПУ 1 дав ярлик ордам переходити на підножний корм,як було в часі їх предка Бату хана, і почіплять черепи імператора і будуть грабувати
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24.05.2022 17:32 Відповісти
тоді і нехер нить що світу зерна не вистачає !
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24.05.2022 17:33 Відповісти
Чому Велика Британія має відправляти свої кораблі у Чорне море? Що в них немає свого народу і свого моря? Наш нарід зробив правильне рішення у 2019 році, коли почув "правду" з телеканалу медведчука-коломойського про "барижні" катери, які випускала "Кузня на Рибальському" і ви скоро всі побічите там супер кораблі-крейсери від "95 кварталу" і беняпідводні човни. Повірили? Захищайтеся. Так було завжди з тими, хто не знає своєї історії. Знищивши своє, йдуть в рабство до чужого
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24.05.2022 17:35 Відповісти
Є ніби домовленість( Потапенко),що США дозволить раші заплатити національний борг ( завтра 25),а раша випустить судна із зерном
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24.05.2022 17:36 Відповісти
если это правда, то самим фактом деблокады кораблей с зерном раша подтвердить, что именно они несут ответственность за ситуацию и шантажируют мир голодом.
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24.05.2022 17:47 Відповісти
и что США прогибается под ультиматумы террориста. Ганьба!
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24.05.2022 19:57 Відповісти
Нахрена подібне вкидувати,не розумію? Розігнали фуфло про якийсь супровід кораблів,а тепер типу всі заперечують. Шо за маячня?🤦
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24.05.2022 17:44 Відповісти
А скільки було навчань у Чорному Морі, які красиві назви в них були. Що зараз, страшно? Рашка зайшла у сірію не зважаючи на бажання чи небажання Заходу.
Захід - небо не закрив, море не захистив, озброєння постачає з запіздненням на пару місяців.

Як то кажуть, правильне рішення яке прийняте запіздно - неправильне рішення.

Це все дуже прикро.
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24.05.2022 17:44 Відповісти
Де ви тут набралися!? Гидота. згиньте. будь ласка! Ці ващі *мєтодічкі* вже задовбали. Всі зареєстровані з лютого та пізніше-русня!!!
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24.05.2022 17:54 Відповісти
Я на цьому сайті з 2004-го. Ти хочеш про це поговорити?
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24.05.2022 18:24 Відповісти
Перепрошую, не русня, а козломорді. Виправте.
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24.05.2022 20:17 Відповісти
А кто вот пустил Крейсер Адмирал Макаров, а кто викупает основную нефть у московитов, Турция и не дает загнуться
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24.05.2022 17:53 Відповісти
Даже если и так. Кому угрожает голод? Арабам? Африканцам? Вот пусть и обеспечивают безопасность конвоев. А то привыкли за чужой счет решать свои вопросы и пугать Европу "голодными" беженцами. На одну бабу три десятка молодых и здоровых "голодающих"
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24.05.2022 17:53 Відповісти
Це взагалі дурня (супровід) , бо тоді виходить , що тут можуть втрутитись , а в іншому ні , воюйте далі , хай і далі гинуть українці , "товчіцця" , а ми головне зерно вивеземо , щоб інші з голоду не вмирали , бо вмирати з голоду мабуть більше страшніше ніш вмирати від війни... тому на це ніхто не піде , бо це непослідовно і дискредитує Захід ... тому тільки "плюшками для ***** можна розблокувати порти...
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24.05.2022 17:54 Відповісти
до речі , якщо ***** погодиться розблокувати порти взамін виплати боргу арештованими активами , то це покаже наскільки він залежний від Заходу , і якби була консолідована анти*****вська коаліція , а не лицемірні "італофранцузенімцевенгри" , то ***** б вже стояв би в стойлі , головне захотіти...
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24.05.2022 18:08 Відповісти
Пускай тогда голодные африканские дети сосут лапу
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24.05.2022 17:56 Відповісти
Британский флот испугался несколько ржавых орковских посудин ??
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24.05.2022 17:58 Відповісти
Чим дальше , тим більше видно, що місцеві гниди страшніше за орків і *****!!!
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24.05.2022 18:00 Відповісти
Да и не обещали они зерно транспортировать. Откуда это взяли?
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24.05.2022 18:02 Відповісти
Британии легче подкинуть Украине гарпуны, которыми она потопит ЧФ РФ. Тогда и конвои не нужны.
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24.05.2022 18:06 Відповісти
Хлопці, я як моряк трохи знаю ситуацію глибше. Діло у тому, що Туреччина застосувала конвенцію Монтре стосовно Босфору. На прохання Зеленського. По цій конвенції Туреччина не пропускатиме ніякі воєнні кораблі у Чорне море під час війни держав які мають вихід у Чорне море. Саме завдяки цієї конвенції Ердоган відказав Путіну у пропуску воєнних кораблів з Середземного моря у Чорне після затоплення крейсера "Москва". Пуйло хотів посилити свою Чорноморську флотилію, не вийшло. Але Ердоган, я впевнений не пропустить і воєнні судна інших країн, щоб не сваритися з Москвою. Це тільки казкар Арестович не знаючи міжнародних юридичних моментів може фантазувати на цю тему.
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24.05.2022 18:08 Відповісти
Теж хотів подібне написати, але у вас з фактами краще ніж я собі уявляв свій пост
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24.05.2022 18:29 Відповісти
Тобто, забезпечити безпеку перевезень зможуть лише флоти Болгарії, Румунії та Туреччини, і домовлятись можна та потрібно лише з ними?
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24.05.2022 18:46 Відповісти
какие военные суда уже стоят в акватории ЧМ?
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24.05.2022 20:00 Відповісти
Іншими словами вони сказали, що спочатку ми їх ракетами знищимо флот **********. Будем бамбіть..
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24.05.2022 18:09 Відповісти
Офіційно війни не має. Це позиція лише нашого уряду. Всі інші певно не домовилися про взаємопідтримку тому ніхто по одинці не виробляється. Певно вчасно зрозуміли, що параша їхні кораблі одразу потопить без зайвих розмов. А в европах, замість дій лише розмови.
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24.05.2022 18:29 Відповісти
Спокойно The Guardian это НЕ <- > Бо́рис Джо́нсон
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24.05.2022 18:39 Відповісти
не потрібно ніякого супроводу. побільше ракет та пускових установок, а далі наші вояки впораються з коритами кацапів.
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24.05.2022 19:06 Відповісти
А где военные корабли потенциально голодных египтян ?
Что там у них - папирусные пироги проекта "Хер Туердал" ?
Пусть подымают паруса и дуют в Чёрное море, если кушать хотят.
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24.05.2022 20:10 Відповісти
В очередной раз....
***********. ***********...
Да здравствует ***********......
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24.05.2022 20:25 Відповісти
 
 