"Вступ України до ЄС - це наша ключова геополітична ціль на найближчі роки", - Шмигаль
Український народ власною кров'ю довів, що заслуговує бути рівноправним членом Європейського Союзу.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми активно впроваджуємо європейські правила практично у кожному секторі економіки та сфері суспільних відносин. Вступ України до ЄС – це наша ключова геополітична ціль на найближчі роки. Для цього нам не потрібно 15 років. Багато європейських лідерів це розуміють. Так само як вони розуміють, як сильно змінилася геополітична карта Європи та світу після розв'язаної Росією війни", - наголосив глава уряду.
За словами прем'єра, Україна може дати дуже багато оновленій Європі: продовольча безпека, енергетичний перехід, диджиталізація, новий перспективний ринок, нові можливості для інвестицій, посилення колективної європейської безпеки.
"Український народ власною кров'ю довів, що ми гідні бути рівноправним членом Європейського Союзу. Тому ми сподіваємось і переконуватимемо наших союзників у наступному місяці надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це продемонструє, що європейські країни дійсно поважають цінності боротьби за свободу та демократію, які вони колись набували так само, як Україна зараз", - заявив Шмигаль.
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Змін в Україні не буде, доки влада не буде належати українцям
Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко- українці.
https://www.youtube.com/watch?v=_Y_IpGn6amA
Зачем так бурно обижаться на союзников
С 19 мая Банковая стала нешуточно бомбить НАТО своими обидами. Первый "налёт" совершил Андрей Ермак, выступая на дискуссии "Поддерживая Украину: делает ли Запад достаточно" в британском Королевском институте международных отношений. Ермак твёрдо сказал: "Нет, не делает. НАТО лишь поддерживает иллюзию открытых дверей для Украины". Затем от него досталось ещё и отдельным членам НАТО за их национальный эгоизм в плане помощи Украине. Вечером 20 мая на телеканале "Украина 24" с обидами на Запад и НАТО выступил Михаил Подоляк и пожаловался, что находится в 50 км от линии фронта, а парни и девушки в офисах в Америке и Европе не понимают его психологическое состояние, так как их не бомбят. К "налёту" на НАТО подключили даже Дмитрия Кулебу, который выступил сдержанней, чем эмоциональный Подоляк.
Российские пропагандисты, глядя в прямом эфире на этот "налёт" на НАТО, должны были понять, что прожили жизни зря, зря получали зарплату, и умрут, так ни разу и не повоевав с НАТО. Альянс передал Украине с 24 февраля по 5 марта всего 50 тонн дизтоплива. Оружие Украине каждая страна Альянса передаёт индивидуально, медленно и со скрипом. Сплошь дебаты, конфликты интересов и бюрократические проволочки даже по ленд-лизу из США.
Периодически всем мешает Израиль, требующий, чтобы у него брали разрешения на передачу Украине каких-то систем прослушки и наводки, которые он десять лет назад продал Эстонии и ещё кому-то. Это похоже на рекламные акции. Если бы Израиль не шумел, то никто и не знал бы, что он выпускает такие штучки, кроме узких специалистов, давших подписку ничего не разглашать. В порядке рекламной акции Израиль всё-таки дал согласие Эстонии на передачу Украине одной штуки ракеты, способной пролететь 200 км.
Германию всем Альянсом два месяца уговаривали передать 18 гаубиц. Уговорили, но оказалось, что к каждой гаубице есть только два десятка выстрелов. Попутно всей Германий добились увольнения Шрёдера из "Роснефти" и лишили его на родине каких-то преференций. Швеция без уговоров переда Украине четыре новейшие гаубицы, каждая ценой в маленький самолёт, потому, что не могла их никому за эти деньги продать, а изготовителя несколько лет мучил вопрос, как они поведут себя в боевых условиях. Проверенные гаубицы из США две-три недели будут плыть до Польши, а потом неделю ехать до Украины.
Под впечатлением таких новостей даже Арестович стал сдвигать генеральное наступление с рубежа мая-июня на июль-август, а теперь и вовсе задвинул на сентябрь. Такой же прогноз 20 мая озвучил и экс-командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, предположив, что к осени армия РФ выдохнется, а украинская армия освоит то оружие, которое к этому времени, наконец, доедет.
Российские зрители были бы изумлены, если бы узнали всю правду о тот, как НАТО на самом деле три месяца "накачивает" оружием Украину. Прибытие 23 февраля в Киев семи французских десантников в дополнение к имевшимся девяти для охраны посольства Пятой республики исчерпывающе объяснило бы россиянам, почему их армия не смогла захватить Киев. Но Кремль и его пропаганда скрывают эту суровую правду от них. В результате пол-россии уверена, что её армия до сих пор не может захватить всю Украину только потому, что НАТО ещё в марте свезло в неё все свои гаубицы, а другой пол-россии всё это безразлично и интересен лишь вопрос: как незаметно сдаться в плен НАТО, чтобы не учить китайский язык. О словесных перестрелках между Украиной и НАТО обе пол-России не имеют ни малейшего представления, такие ужасы по телеканалам в РФ не показывают и СМИ о них не пишут.
Неспешность союзников можно объяснить тем, что их ещё весной 2021 г. впечатлили твёрдость характера и решительность Владимира Зеленского. Тогда весь мир обсуждал с апреля скопление у границ Украины войск РФ и гадал: нападут - не нападут. Мировые СМИ сравнивали это с Карибским кризисом. В результате Байден 13 апреля позвонил путину и предложил встретиться. Но прежде, чем Байден долетел до Женевы, удар по агрессору нанёс 31 мая Зеленский, подписав указ № 217 "Вопросы проекта "Президентского университета". Указ предусматривал строительство нового университета на территории "Экспоцентра" в Киеве (бывшая Выставка достижений народного хозяйства) общей площадью 25,8 тыс. кв. м. Под застройку было отведено 16 га земли. Предполагалось, что строительство продлится три года и обойдётся госбюджету в 7,2 млрд. грн. Как обещал Зеленский, в его президентском университете будут учиться лучшие из лучших, преподавать будут тоже лучшие профессора со всего мира, и всё будет самое лучше. Изучать в нём будут информационные технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность, нанотехнологии, биотехнологии, науки о здоровье и тому подобное. Первый набор - 120 студентов, а затем их число планировали довести до 600 человек.
Проект университета Зеленского сразу нашёл поддержку у партии "Слуга народа" и она заложила в госбюджет полмиллиарда гривен на его начало в 2022 г. СМИ 16 февраля 2022 г. сообщили о начале работ по сносу двух павильонов для строительства университета имени Зеленского. Союзники, узнав об этом, подумали, какой смелый парень, ему нужны не ракеты, а профессора. В Кремле испугались и начали 24 февраля "военную спецоперацию" по захвату Киева за два дня, пока Зеленский всё не снёс и не построил свой университет. Кремлю надо было спешить, так как Зеленский грозился посадить ещё один миллиард ветвистых деревьев и приближалась весна.
К сожалению, по случаю третьей годовщины его инаугурации не был показан сериал "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли. Зря не показали, в нём есть два знаковых эпизода. Первый, когда Голобородько (Зеленский) узнаёт, что Украина развалится, а потом снова соберётся под его чутким руководством. Надо признать, Зеленский старался, но мост в Херсон, к сожалению, развалить не успел. Даже мостовое полотно не повредил, не то что несущие опоры.
Эпизод второй, когда он оказался в тюрьме у украинских националистов, которые только то и делали, что скандировали "Смерть ворогам!" и "Україна понад усе!". Националисты, когда узнали о его национальности, растрогались и пообещали что-нибудь придумать и оставить его сидеть в украинской тюрьме, а не отправлять в российскую.
Что-то в этом есть. Но полк "Азов" и другие защитники Мариуполя встретили третью годовщину инаугурации Зеленского в российских тюрьмах. Зато в команде Зеленского место бесследно исчезнувшего Андрея Портнова, находившегося под санкциями США, теперь прочно занял Медведчук. Последнее, что успел сделать Портнов, перед тем, как исчезнуть, так это рассказал 16 февраля в эфире "Хард с Влащенко", о том, что санкции США ему не мешают жить и работать, лишь затрудняют расчёты долларом.
Не только Банковой тяжело иногда понять союзников, но и союзникам, и не только им, иногда тяжело понять ход мысли Банковой. В результате все взбадривают друг друга словесными перестрелками, и только россияне твёрдо убеждены, что их вековая мечта сбылась, и они, наконец, таки воюют с НАТО в Украине.
Сергей Климовский
Источник: https://t.me/OP_UA/6666 Офис президента , Ермак в https://t.me/ermaka2022/603 Telegram https://t.me/OP_UA/6666
Детали: Ермак объявил о создании этой международной группы, выступая на панели Securing Europe в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.
Прямая речь: "Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель - разрабатывать определенные рекомендации по надежным и эффективным гарантиям безопасности для Украины.
ОБОСРАЛИСЬ, обтекаете? Теперь точно по вашему - хуже не будет...
Бобики, как вы, уже ржачно? Или пока ещё только по-приколу вам?
Пора вас уже по городам отлавливать и на фронт отправлять всех до единого, - нацию чистить от спинномозгових рефлексантов.
Демократии первого типа -
-США-вершина
-Страны саттелиты -ЕС,Япония,Британское содружество-золотой миллиард
-Страны-клиенты -Южная Корея,Тайвань ,Персидский залив
Демократии второго типа -
-Постсоветское пространство ,Арабский мир (минус персидский залив ),Африка ,Индокитай Индия,Турция и все остальное.
Отдельно стоит Китай -зарождающаяся сверхдержава.у дают
Признаки демократии второго типа -продажное и купленное на корню правительство (которому дают воровать и обдирать свою территорию ,но с условием хранения ворованного в западных банках),продажная и купленная судебная система ,наличие кланов и финансовых груПп,реальное отсутствие независимых СМИ,наличие большого количества силовых ведомств для внутреннего пользования (у нас СБУ,полиция и т.п.,которых больше в два раза ,чем ВСУ) и много чего еще другого по всем отраслям.Сохранена внешняя атрибутика демократии.
Но главное -то что выделил .