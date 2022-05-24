"Вступ України до ЄС - це наша ключова геополітична ціль на найближчі роки", - Шмигаль

Український народ власною кров'ю довів, що заслуговує бути рівноправним членом Європейського Союзу.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми активно впроваджуємо європейські правила практично у кожному секторі економіки та сфері суспільних відносин. Вступ України до ЄС – це наша ключова геополітична ціль на найближчі роки. Для цього нам не потрібно 15 років. Багато європейських лідерів це розуміють. Так само як вони розуміють, як сильно змінилася геополітична карта Європи та світу після розв'язаної Росією війни", - наголосив глава уряду.

За словами прем'єра, Україна може дати дуже багато оновленій Європі: продовольча безпека, енергетичний перехід, диджиталізація, новий перспективний ринок, нові можливості для інвестицій, посилення колективної європейської безпеки.

"Український народ власною кров'ю довів, що ми гідні бути рівноправним членом Європейського Союзу. Тому ми сподіваємось і переконуватимемо наших союзників у наступному місяці надати Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Це продемонструє, що європейські країни дійсно поважають цінності боротьби за свободу та демократію, які вони колись набували так само, як Україна зараз", - заявив Шмигаль.

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