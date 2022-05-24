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Україна отримала від Чехії ескадрилью ударних гелікоптерів Мі-24, – The Wall Street Journal

чехія,мі24

Уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних вертольотів радянського виробництва типу Мі-24. За даними The Wall Street Journal, поставка цих машин "відбулась у минулі тижні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Defense Express.

За даними довідника The Military Balance за 2021 рік, Чехія мала в своєму розпорядженні усього 7 вертольотів Мі-24Д. Ймовірно, чеський уряд передав Україні усі сім наявних машин цього типу. Тим більш, що Міноборони Чехії ще в 2019 році зібралось продати всі свої Мі-24Д.

Чехія готова передати Україні значно більше вертольотів радянського чи російського виробництва. У розпорядженні чеських збройних сил є також 16 вертольотів Мі-171Ш, 10 вертольотів Мі-35П, п’ять Мі-17 та чотири Мі-8. Але натомість Прага хоче, аби США прискорило поставку своїх вертольотів типу UH-1Y Venom та AH-1Z Viper.

За укладеним в 2019 році контрактом вартістю 646 мільйонів доларів, поставка восьми багатоцільових гелікоптерів UH-1Y Venom та чотирьох AH-1Z Viper має відбутись у 2023-2024 роках.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чехія відправила до України танки Т-72 та БМП-1. ФОТОрепортаж

Автор: 

зброя (7442) Чехія (1609) вертоліт (876)


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Топ коментарі
+75
Чехам-черговий респект...
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24.05.2022 18:08
+61
Вот чем чехи отличаются от немцев, австрияков и прочих венгров. А вроде ж когда то были в империи немцев.
Славяне!!! Спасибо.
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24.05.2022 18:10
+55
Дякуємо.
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24.05.2022 18:09
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Чехам-черговий респект...
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24.05.2022 18:08 Відповісти
Дякуємо.
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24.05.2022 18:09 Відповісти
Вот чем чехи отличаются от немцев, австрияков и прочих венгров. А вроде ж когда то были в империи немцев.
Славяне!!! Спасибо.
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24.05.2022 18:10 Відповісти
А що там з німцями не так? Якщо мало,то витягніть саою зброю. Так скільки передали чехи пару тижнів назад?
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24.05.2022 18:18 Відповісти
С Германией все не так как и с Францией, наше оружие кончается мы воюем со второй армией мира. Вы боитесь победы Украины и самой росии
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24.05.2022 18:25 Відповісти
Та що ви постійно захищаєте ту НІмеччину? Бридко вже. Нам потрібна бронетехніка в великій кількості. Особливо САУ і РСЗО. НІмці щось не поспішають з передачею саме такої зброї.
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24.05.2022 18:27 Відповісти
Так цю зброю має надати виключно США, а в Німеччині цієї зброї в запасі немає. В США тільки HIMARS 500 одиниць,M-270 MLRS 850 одиниць. А крилатих ракет, то найбільше в світі. США має найсильніший впк у світі. Ні Китай, ні москалі не модуть з США зрівнятися.
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24.05.2022 18:41 Відповісти
З вашим дойчландом все так, крім того, що вони цинічні мерзоти, готові фінансувати вбивства українських дітей заради гешефту з мордору.
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24.05.2022 18:31 Відповісти
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24.05.2022 18:50 Відповісти
Фашисти нам явно не друзі і грають відверто за пуйла. Жували би соплі, то не було б ніякої зброї, а тільки глибоке занепокоєння як 8-м років тому, головне бути разом з США, а меркель і ко це гниле болото. Крапка.
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24.05.2022 18:34 Відповісти
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24.05.2022 18:54 Відповісти
тому Андрюша Елдак терміново відбув в США "налагоджувати" відносини. А наша Зе ********** в упор не помічає, яка гнида біля нього.
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24.05.2022 19:35 Відповісти
З німцями не так їх двурушництво та відкритий саботаж. Навіть поляків кинули з танками.
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24.05.2022 18:39 Відповісти
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24.05.2022 18:58 Відповісти
за деньги -Германии -большое спасибо,это сейчас очень нужно ,но Шольц все таки еще тот Козел.
Лучше б канцлером была Анналена Бербок.
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24.05.2022 18:48 Відповісти
А ти не знаєш що саме не так?
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24.05.2022 18:48 Відповісти
Не витримав. Нещодавно в інтернеті було. Якийсь історик, не наш, здається що й німецький, зайнявся вивченням нашої війни. У цифрах. Так, наприклад, він підрахував усю воєнну, економічну допомогу різних країн за без малого три місяці війни, відносно ВВП країни. Найбільше допомоги, майже процент від свого ВВП надійшло від маленької мільйонної Естонії. Трохи менше від Литви. Там десь недалеко Латвія, Польща четверта. П'ята місце США, шосте - Великобританія. У них вже сильно велике відставання від показників Естонії, щоправда у США - великі зобов'язання перед багатьма країнами по допомозі, практично більшість НАТО воно також тягне на собі...
А от Германія - по допомозі України майже позаду усього світу. Вони надали допомоги (відносно ВВП, нагадую) у 13 !!! разів менше, ніж Естонія. Як були німці жлобоватою нацією, так і залишаються! І еліта країни ніяк не визначиться, що їм потрібно. На усі ці метання даєм не даєм, анафема Путіну чи все ж з ним домовитись за рахунок України... Тільки відчуття огиди, від нації "зажравшихся" бюргерів...
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24.05.2022 19:01 Відповісти
Що німці нам винні що вони тепер погані? Ми просто не входимо в їхню сферу інтересів і все.
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24.05.2022 19:10 Відповісти
Хлопчику, прочитай хочав б це - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
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24.05.2022 19:37 Відповісти
Хотів теж прочитати. Але прочитав тільки uk.wikipedia.org/wiki
P.S. Натискаєте "Відповісти", - там є така фішка, як "Вставити посилання".
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24.05.2022 20:35 Відповісти
Жлоби! Ні на що людське вже десятки років не дають гроші. І на НАТО. Зато залюбки хочуть мати справу і зиск з напівфашистськими корумпованими країнами, приклад - Росія. Поступово Німеччина перетворюється на недемократичну країну. Практично всі основні засоби ЗМІ замовчують ті проблеми, які невигідні еліті, а канцлери - у фінансово-промислової еліти на підтанцовці. Один журналіст-емігрант з України з цім явищем зіткнувся (задовго до війни). Ні в якій пристойній газеті практично неможливо було надрукувати критику на адресу Росії і Путіна. Побачивши його позицію - журналіста перестали запрошувати і на ТВ. Практично на певні теми є цензура. Вільна країна, *****!!! Безпринципна країна торгашів-бюргерів, корумпована, але у ЗМІ наче все пристойно...
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24.05.2022 19:38 Відповісти
напівфашистськими корумпованими країнами, приклад - Росія???

это абсолютно фашистская страна!
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24.05.2022 19:51 Відповісти
там машини с зетками їздять по вулицям і мітинги проросійські. Кацапи в Германії, як дома.
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24.05.2022 19:38 Відповісти
На жаль, наші українські пересічні ототожнюють німецький народ і німецький уряд. Німці на боці українців. А от німецький уряд, який вирішує давати нам зброю чи не давати, скоріше на боці російського кеша налом, а не України. Так от є велика надія, що німецький народ покаже своїй владі середній палець на наступних виборах саме за саботаж поставок зброї Україні, а ще і саботаж обіцяних поставок Польщі. Не ображайте громадян Німеччини, які на своєму рівні нам співчувають і допомагають. Моя племінниця з сім'єю втекла від орків в перший день окупації з Ірпіня до Німеччини і зараз ще в пригороді під Берліном. Діти зодять вже другий місяць в німецьку школу, живуть вони на квартирі за яку плате німецький уряд. В минулі вихідні мої поїхали на безкоштовному для біженців потязі в Нюрнберг подивитися місто і надіслали мені в неділю фотки. Так от на одній з них очевидно на якійсь адміністративній будівлі в середмісті Нюрнберга висить здоровенний прапор Євросоюзу, такий самий здоровенний прапор України і ще якийсь прапор (може прапор міста). Така правда.
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24.05.2022 21:28 Відповісти
Да есть такое!
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24.05.2022 18:18 Відповісти
Так они хорошо помнят 1968 год.
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24.05.2022 19:08 Відповісти
Про бульбачів-славян не забув, а про тайожних славян, що напали на Україну?
США, які надали ЗСУ 90% усієї зброї теж славянє, довбойоб козломордий?
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25.05.2022 09:53 Відповісти
Ударные вертолеты самое оно, спасибо Чехия.
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24.05.2022 18:11 Відповісти
нашим менеджерам Укрпочты теперь надо быть внимательными, шоб не "приземлить" своего.
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24.05.2022 18:17 Відповісти
спасибо, друзья.
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24.05.2022 18:18 Відповісти
Все никак не пойму, накуя афишировать кто и что нам передал???? Пусть был бы лапотнякам нежданчик. А так, сейчас на своих позициях, орки усилят ПВО!!!!

А если уж и афишировать, то к количеству переданного, добавлять нолик. Пусть боятся СССУЧКИ!
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24.05.2022 18:19 Відповісти
Навпаки це добре. Ось маленька Чехія передала 7 вертольотів, а велика Німечинна - носки. Ось маленька Словаччина передала нам С-300, а велика Німеччина - серветки. Маленька Естонія передала третину свого воєнного бюджету, а Німеччина - занепокоєння.

І так каждий раз потрібно відмічати, ось цей зробив щось, а цей - мудило.
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24.05.2022 18:39 Відповісти
На каких именно позициям оркам усиливать ПВО? Фронт то 500 км+, а вертушки движимое имущество.
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24.05.2022 18:40 Відповісти
Как фамилия того *********, мерзавца который собрал в одном здании казармы больше сотни прапорщиков, сержантов, старшин и уничтожил их взрывом ракеты. Зюзя, чекист, беня диктова знают эту фамилию, но ведут борьбу с порошенко. Десна проклянёт вас !!!!!
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24.05.2022 18:20 Відповісти
Так назви це прізвище
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24.05.2022 18:29 Відповісти
Жакун. Саме командир навчального центру відповідальний за те, що його підлеглі були в казармі під час ракетного удару.
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24.05.2022 18:40 Відповісти
рассказывали из Десны,что до попадания ракеты все ночевали в палатках в лесу,только перебрались в казарму-сразу прилетело .
Вот и думай после этого шо хошь!
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24.05.2022 18:42 Відповісти
У нас то в области(не буду говорить в какой и где) похожая ситуация :много военных живут вместе в здании училищного общежития по сей день и это после Николаева Десны и других случаев
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24.05.2022 18:49 Відповісти
Треба мабуть подякувати Тарану, і Хомчаку за імітацію реформ
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24.05.2022 19:34 Відповісти
идиоты...
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24.05.2022 19:52 Відповісти
7 -- мертвому припарки 70 -- да
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24.05.2022 18:22 Відповісти
Эскадрилью, это 2-4
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24.05.2022 18:35 Відповісти
Мариуполь , " 90% льотного состава погибло в Мариуполе ", сколько техники положили ...Чонгар уже вас проклял..
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24.05.2022 18:30 Відповісти
там в мариуполе погибло 2 вертолета МИ-8 по кацапским же данным- про что там зелень с аферистовичами рассказывают непонятно.
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24.05.2022 18:44 Відповісти
90% від чього? Від усієї армійської авіаціі, чи усіх ПС ЗСУ? Ви вже повністю наводьте дані. А не уривками.
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24.05.2022 18:46 Відповісти
Чехам подяка від українського народу!
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24.05.2022 18:43 Відповісти
А щось не чути про нашу "льотчицю" Савченко ,служить чи ні?- вона ж штурман МІ-24 ,як раз і гелікоптери прибули.
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24.05.2022 18:46 Відповісти
А эскадрилья это сколько в штуках если не секрет ?
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24.05.2022 18:52 Відповісти
Ти ж, кацапидло, все знаєш, а тут чого тебе заклинило?
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24.05.2022 19:01 Відповісти
У Чехії у наявності лиш 7 таких гелікоптерів. Взагалі більше 40 одиниць різних Мі, радянського і російського виробництва. Віддають нам усі, якщо США прискорить поставку американських апаратів, здатних замінити Мі. Договори укладені, але поставка запланована на 23- 24 рік...
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24.05.2022 19:16 Відповісти
Шоломи з Німеччини вже приїхали?
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24.05.2022 18:57 Відповісти
Чехи это вам не немцы какие-то...
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24.05.2022 19:09 Відповісти
Чехи допомогали українцям зброєю навіть тоді коли всі від нас відвернулись- 1918-1919 роках, чехи і словаки продавали українцям ЗУНР зброю в обмін на українську нафту з Карпатських родовищ (ту яку потім совок всю викачав до початку 70-х років).
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24.05.2022 19:32 Відповісти
А Германия от нас Мардери прячет, єто какой- то ппппооооозззоооорррр
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24.05.2022 19:32 Відповісти
Капля в море. Мелочь НО приятно, хотя 7 геликоптеров это НеОружиеПобеды.
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24.05.2022 19:55 Відповісти
Сначала передали, а потом это попало в новости. Вот как надо.
Сколько передали, чего, куда - рашисты сами поймут, получив по темечку.
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24.05.2022 20:06 Відповісти
Маю надію вони вже літають і знищуюють кацапські танки.

Краще б американці дали нам штурмовики А 10 Тандерболт - знищувачі танків, вони їх
все одно познімали з озброєння і законсервували
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24.05.2022 21:51 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II
На вооружении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 287 A-10C, по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-36 [33]

In June 2017, it was announced that the aircraft "...will now be kept in the air force's inventory indefinitely."https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-australian-badass-plane-148 [147] https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-t&p-wrench-5 [5]
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25.05.2022 00:39 Відповісти
при Порохе пара наших пилотов ездила в США практиковаться на тандерболтах.
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25.05.2022 00:43 Відповісти
 
 