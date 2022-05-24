Україна отримала від Чехії ескадрилью ударних гелікоптерів Мі-24, – The Wall Street Journal

Уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних вертольотів радянського виробництва типу Мі-24. За даними The Wall Street Journal, поставка цих машин "відбулась у минулі тижні".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на Defense Express.

За даними довідника The Military Balance за 2021 рік, Чехія мала в своєму розпорядженні усього 7 вертольотів Мі-24Д. Ймовірно, чеський уряд передав Україні усі сім наявних машин цього типу. Тим більш, що Міноборони Чехії ще в 2019 році зібралось продати всі свої Мі-24Д.

Чехія готова передати Україні значно більше вертольотів радянського чи російського виробництва. У розпорядженні чеських збройних сил є також 16 вертольотів Мі-171Ш, 10 вертольотів Мі-35П, п’ять Мі-17 та чотири Мі-8. Але натомість Прага хоче, аби США прискорило поставку своїх вертольотів типу UH-1Y Venom та AH-1Z Viper.

За укладеним в 2019 році контрактом вартістю 646 мільйонів доларів, поставка восьми багатоцільових гелікоптерів UH-1Y Venom та чотирьох AH-1Z Viper має відбутись у 2023-2024 роках.

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