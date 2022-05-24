Переговори з РФ поновляться у випадку повернення до кордонів станом на 24 лютого, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський назвав умову повернення до переговорів із Росією.
Про це він заявив в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK, передає Цензор.НЕТ.
"Я переконаний, що ми ми повинні повернути всі наші території, але за це ми заплатимо ціну. Ми хочемо повернутися туди, де були до 24 лютого. Тоді ми повернемося за стіл переговорів", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, домовитися про припинення вогню з Росією до відвоювання окупованих після 24 лютого територій України буде складно.
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Олександр Закора
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Весь день читала вчера этот весь шум, поднятый откровениями Медведчука, и пожалуй хочу выссказаться тоже, шо я - рыжий?
Попытаюсь без красочных эпитетов про подлые лживые испражнения шакала.
Спустя месяц после ареста Медведчука нам показывают разоблачительное интервью, где Порошенко традиционно "предатель, зрадник, торговля на крови, барыга" и тыды.
На сейчас почтенная публика имеет только слова Медведчука и всё: никаких бумаг, доказательств нет, иначе нам бы их тут же показали. А если идет речь о весе чьих-то слов, то в первую очередь надо смотреть на репутацию говорящего.
С одной стороны у нас - откровенно пророссийское говно, находящееся под санкциями РНБО, сбежавшее из-под ареста, и состоящее в тесных почти родственных связях с Путиным.
С другой стороны - пятый президент, который никуда не сбежал, несмотря на висящие над ним уголовные производства. Наверное, сильно этим огорчив зеленых "победителей". Человек, который вливает миллионы собственных денег в оборону, получает при этом цистерны говна в свою сторону и НИ РАЗУ с 24-го не позволивший себе выпад в сторону действующего президента.
А теперь, хомячки мои, задачка для второго класса на логику: кому стоит поверить? Проведите линии, соединяющие логически кошку и свинью с котёнком и поросёнком.
Причем именно поверить, потому что о фактических доказательствах вины никогда не идёт речь с мониторов и телевизоров. С них транслируют только стимуляторы эмоций. Тех, которые нужны, и тогда, когда удобно.
Фактаж - для следствия и судов, интервью - для электората и общественного мнения.
Можно сколько угодно доказывать адептам котлов имени Порошенко, что отжатый за неделю юг - это тысячи погибших. Просто потому что не хватило сил. Просто потому что не были готовы. У них очевидные проблемы с логикой.
Это опять задачка для второго класса: чем трагедии 14го отличаются от трагедий 22-го?
Ну все же знаю, что Порошенко в котлы свозил людей нарочно, а Мариуполь сравняли с землёй просто потому, что ничего не смогли противопоставить орде.
Сейчас виноват Путин, а Зеленский - молодец и огурец, а в 14 виноват Порошенко, а молодец тоже Зеленский, который погиб бы, но Крым не сдал. Как у нас клемы не горят от этих логических перегрузок?
Ладно, мне честно говоря уже пофиг. Слушайте Медведчука, Скабееву, Соловьёва, Пушилина, тащите в свои маленькие скучные мозги любое дерьмище, только спросите у себя иногда: почему именно сейчас выпустили кракена?
Может просто сильно много уже вопросов накопилось в команде победителей?
И про необходимость эвакуации, о которой людям просто не сочли нужным сообщить. И про дебильные попытки рулить рынком пального с помощью держ.регулирования. И про снарягу ЗСУ в Эпицентре. И про законопроекты, которые вы сейчас проводите под шумок. Про то, что у нас "не хватило сил", но 50 млрд на оборонку прихарили. Причем тогда, когда вы уже знали о грядущем *******.
А еще лучше задайте себе всего один вопрос: а не ******* ли я? И кто именно выиграет от того, что Медведчук накинул говна на вентилятор.