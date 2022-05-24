Переговори з РФ поновляться у випадку повернення до кордонів станом на 24 лютого, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав умову повернення до переговорів із Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю японському суспільному мовнику NHK, передає Цензор.НЕТ.

"Я переконаний, що ми ми повинні повернути всі наші території, але за це ми заплатимо ціну. Ми хочемо повернутися туди, де були до 24 лютого. Тоді ми повернемося за стіл переговорів", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, домовитися про припинення вогню з Росією до відвоювання окупованих після 24 лютого територій України буде складно.

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