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Новини Війна
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Оперативна інформація Генштабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 24.05.2022

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення станом на 18:00 24.05.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 90 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку ворог продовжує ведення активних наступальних дій, намагається прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог продовжує вживати заходів з прикриття ділянки українсько-російського кордону та обладнання опорних пунктів на території Брянської області. Агресор завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури у Сумській області. На Слобожанському напрямку підрозділи противника зосередили основні зусилля на утриманні зайнятих позицій.

На Харківському та Слов’янському напрямках ворог активних дій не проводив, вів розвідку та проводив заходи по створенню сприятливих умов для відновлення наступу. Здійснив артилерійський обстріл підрозділів Сил оборони в районі населеного пункту Циркуни. Також противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка, зазнав втрат і відійшов.

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На Донецькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури в населених пунктах Краматорськ, Лиман та Слов’янськ.

На Лиманському напрямку противник активізував ведення бойових дій. За підтримки артилерії та авіації, веде наступ у напрямку населеного пункту Лиман. На Сєвєродонецькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, ворог веде наступ у напрямку населеного пункту Сєверодонецьк, бойові дії тривають. На Бахмутському напрямку противник наступає в районах населених пунктів Липове та Білогорівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти здійснювали удари штурмовою та армійською авіацією. Водночас, противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Авдіївка, Піски і Мар’їнка.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Обстрілював наші війська з мінометів, реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії та вів контрбатарейну боротьбу. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Миколаївка. Проводив заходи інженерного та логістичного забезпечення своїх військ.

Також читайте: Ворог посилює угруповання військ на Запоріжжі для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка - Кам’янське, - Генштаб ЗСУ

На тимчасово окупованій території АР Крим противник формує резервні підрозділи для ведення бойових дій на території України.

Окупанти продовжують порушувати права громадян України на тимчасово зайнятих територіях - перешкоджають вільному пересуванню та створюють штучні умови для розвитку гуманітарної кризи.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної обстановки.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6524) ЗСУ (7514)


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Топ коментарі
+10
А про отход наших войск из Светлодарска и захват его противником как и Ямполя в своё время ни словом генштаб не обмолвился
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24.05.2022 18:42
+9
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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24.05.2022 18:42
+6
Про здачу Світлодарська Генштаб не повідомляє! Ти такої інфи від Генштабу не знайдеш!
я за те, щоб Генштаб не брехав, і не приховував реального стану справ!
Врешті, щоб ніхто не брехав! Щоб можна було би хоч комусь довіряти!
Скльки вже раз ЄрЗе набрехали - ти їм віриш досі?
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24.05.2022 19:26
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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24.05.2022 18:42 Відповісти
А про отход наших войск из Светлодарска и захват его противником как и Ямполя в своё время ни словом генштаб не обмолвился
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24.05.2022 18:42 Відповісти
Значить як я і писала,фейк Я читаю кожні пів години обновлення інформації.
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24.05.2022 18:46 Відповісти
Не фейк, як втрата пів-Лимана.
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24.05.2022 18:54 Відповісти
Когда потеряли полгорода за вчера когда писали,что орки прорвались на северные окраины.Нда...а аферистович вчера у фейгина втирал ,что атаку на Лиман отбили
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24.05.2022 19:04 Відповісти
Ну конечно фейк. И видео с вагнеровцами на улицах города тоже фейк.
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24.05.2022 20:36 Відповісти
В цих зведеннях інфа зазвичай з запізненням у день-два. Завтра напишуть про "частковий успіх" ворога
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24.05.2022 19:39 Відповісти
У Світлодарськ зайшли русофашисти.Інфа УП.
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24.05.2022 18:54 Відповісти
про Світлодарск ще вранці всі писали і цензор також
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24.05.2022 19:19 Відповісти
Про здачу Світлодарська Генштаб не повідомляє! Ти такої інфи від Генштабу не знайдеш!
я за те, щоб Генштаб не брехав, і не приховував реального стану справ!
Врешті, щоб ніхто не брехав! Щоб можна було би хоч комусь довіряти!
Скльки вже раз ЄрЗе набрехали - ти їм віриш досі?
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24.05.2022 19:26 Відповісти
А що тримати любою ціною? Зробили все що могли.
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24.05.2022 19:46 Відповісти
Я ні слова не сказав, утримувати (будь-якою ціною чи малою), чи ні. Я - стосовно неправди в зведеннях Генштабу. Недомовки - це також неправда.
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24.05.2022 19:57 Відповісти
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели телефонный разговор. Беседа касалась обороны Украины от агрессии РФ.
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24.05.2022 19:18 Відповісти
Єрмак??? Все ясно...
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24.05.2022 21:59 Відповісти
 
 