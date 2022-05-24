УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9666 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 112 11

Зафіксовано обстріли з території РФ прикордоння Сумської області, - ОК "Північ"

обстріл

Надвечір 24 травня ворог знову обстріляв прикордоння Сумської області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 17:05-17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходів) з території РФ в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномету. Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З території Росії обстріляли з мінометів і артилерії Мезенівку на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

Автор: 

кордон (4754) обстріл (28303) Сумська область (3570)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Кацапы бегают вдоль границы и прощупывают оборону, отвлекают силы. Что если поступать зеркально? Пусть кацапы тоже отвлекаются и держат силы на других направлениях. А если удачно пульнуть и зашкварить свиноту прямо в свинарнике, то это ещё и психологическая атака.
показати весь коментар
24.05.2022 19:24
+3
Потрібно відразу у відповідь шмальнути по кацапам
показати весь коментар
24.05.2022 19:26
+2
чому Теткино до цих пір не стріляне?
показати весь коментар
24.05.2022 19:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому Теткино до цих пір не стріляне?
показати весь коментар
24.05.2022 19:17 Відповісти
Тому що
показати весь коментар
24.05.2022 19:18 Відповісти
Для чого ця новина?
показати весь коментар
24.05.2022 19:21 Відповісти
Для того щоб психологічно надламати, щоб показати що ми жертви, беззахисні і нікчемні, не здатні постояти за себе і дати здачі
показати весь коментар
24.05.2022 20:15 Відповісти
Дивлячись на карту - так і є.
показати весь коментар
24.05.2022 20:34 Відповісти
100%
показати весь коментар
24.05.2022 22:50 Відповісти
Кацапы бегают вдоль границы и прощупывают оборону, отвлекают силы. Что если поступать зеркально? Пусть кацапы тоже отвлекаются и держат силы на других направлениях. А если удачно пульнуть и зашкварить свиноту прямо в свинарнике, то это ещё и психологическая атака.
показати весь коментар
24.05.2022 19:24 Відповісти
Потрібно відразу у відповідь шмальнути по кацапам
показати весь коментар
24.05.2022 19:26 Відповісти
А шо каже найвеличніший? Ністрілять, атопутіннападьоть.
показати весь коментар
24.05.2022 19:29 Відповісти
Як говорять великі знавці, стріляти у відповідь нічим і нікому. Самотні прикордонники стоять з пістолями, як у тирі, і чекають на прильоти в лоб через кордон. Немає навіть паршивого міномета - все на фронті. А ще говорять, шо расіся у відповідь розпочне страшну і надпотужну свєрхмассовую мабілізацию, якщо, не дай Боже, зачепимо якусь Прасков'ю з Ванькой по той бік кордону. Кажуть, якщо кассаби дуже розсердяться, будєт нам а-я-яй.
показати весь коментар
24.05.2022 19:48 Відповісти
Я вже колись писав, що кожен перемогу України в цій війні бачить і розуміє посвоєму. Одне можу сказати перемоги як у 1945-му не буде.
показати весь коментар
24.05.2022 20:40 Відповісти
 
 