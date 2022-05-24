Зафіксовано обстріли з території РФ прикордоння Сумської області, - ОК "Північ"
Надвечір 24 травня ворог знову обстріляв прикордоння Сумської області.
Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 17:05-17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходів) з території РФ в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномету. Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове", - йдеться у повідомленні.
Втрат серед особового складу та техніки немає.
Про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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