Зафіксовано обстріли з території РФ прикордоння Сумської області, - ОК "Північ"

Надвечір 24 травня ворог знову обстріляв прикордоння Сумської області.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 17:05-17:18 спостерігачі зафіксували 7 вибухів (приходів) з території РФ в бік населеного пункту Бояро-Лежачі, ймовірно з міномету. Також близько 17:15 зафіксовано 8 вибухів в районі населеного пункту Товстодубове", - йдеться у повідомленні.

Втрат серед особового складу та техніки немає.

Про втрати, поранення серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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