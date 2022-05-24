Росія забрала з затонулого крейсера "Москва" тіла загиблих та секретне обладнання, - ГУР Міноборони
Російські військові забрали з затонулого крейсера "Москва" тіла загиблих моряків та секретну апаратуру.
Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Представник ГУР підтвердив інформацію Міноборони РФ, що крейсер "Москва" затонув, коли його буксирували до Севастополя.
За його словами, Росія проводила рятувальну операцію на крейсері "Москва". Скибицький стверджує, що вона тривала щонайменше два тижні.
"Були залучені від 5 до 7 кораблів. В основному, це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла загиблих, знімали всю апаратуру, яка там засекречена та проводили зачистку цього крейсера – діставали те, що там лишилося і що не повинно потрапити. до рук третьої країни", – повідомив Скибицький.
Російські військові публічно не повідомляли про проведення рятувальної операції на знащеному ЗСУ крейсері "Москва".
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крабы голодными останутся !!!!
Он не просрал. Он РАЗКРАЛ.
Орки перешли Константиновскую трассу и двигаются к Очеретино. До Коксохима несколько километров.
Був випадок в житті, якось давно: Нарвалися з коллегою на двох бухих аватарів, прямісінько у власному під*їзді, біля своїх дверей. Почалася потасовка, і як зараз пам*ятаю: колега товчеться в двері сусідів, кричить, а я мовчки товчу аватарам пики. Ну проходить 5 хв, із сусідів ніхто так і не виглянув, лише якісь дівки прибігли і забрали тих аватарів. Колега блідий, виказав страх замість того, щоб допомогти. Через роки в очі дивится легше не стало.
От мені і нагадує це, позицію наших партнерів. Одні пообісралися, інші просто мають позицію, не полізу, бо і мені перепаде.
А друга хто, до її рук можна?
вместо того, чтоб продолжать их дальше уничтожать.
Ты хоть смотрел в интернете, что КОРАБЛЬ ********* изнутри полностью выгорел - какие там трупы собирать???