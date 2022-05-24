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Росія забрала з затонулого крейсера "Москва" тіла загиблих та секретне обладнання, - ГУР Міноборони

москва

Російські військові забрали з затонулого крейсера "Москва" тіла загиблих моряків та секретну апаратуру.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Представник ГУР підтвердив інформацію Міноборони РФ, що крейсер "Москва" затонув, коли його буксирували до Севастополя.

За його словами, Росія проводила рятувальну операцію на крейсері "Москва". Скибицький стверджує, що вона тривала щонайменше два тижні.

"Були залучені від 5 до 7 кораблів. В основному, це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла загиблих, знімали всю апаратуру, яка там засекречена та проводили зачистку цього крейсера – діставали те, що там лишилося і що не повинно потрапити. до рук третьої країни", – повідомив Скибицький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Строковиків з крейсера "Москва" в Росії намагаються визнати загиблими внаслідок "катастрофи", – ЗМІ

Російські військові публічно не повідомляли про проведення рятувальної операції на знащеному ЗСУ крейсері "Москва".

Автор: 

Чорноморський флот рф (623) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+48
и что? нельзя было потопить хотя бы несколько спасательных корыт ? хотите быть хорошими ?
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24.05.2022 19:54
+47
А якби "янеЛох" не просрав Нептуни за асфальт- можна було б багато марок намалювати!
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24.05.2022 19:56
+40
Головне було - витягти звідти дві тактичні ядерні боєголовки для "Калібрів" А "тела пагибших" - прикриття!
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24.05.2022 19:56
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и что? нельзя было потопить хотя бы несколько спасательных корыт ? хотите быть хорошими ?
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24.05.2022 19:54 Відповісти
Тратить бесценный ракеты в пустую?
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24.05.2022 20:07 Відповісти
Те ж питання: ЧОМУ НЕ ЗАВАДИЛИ КАЦАПАМ ДІСТАВАТИ ВСЕ,ЩО ЇМ ЗАМАНЕТЬСЯ,В Т.Ч. ЦІННЕ ОБЛАДНАННЯ І РАКЕТИ ??? ЦЕ НАВМИСНЕ ЗРОБЛЕНО?
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24.05.2022 21:16 Відповісти
Утопленные унитазы понадобились на ново флагмане.
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24.05.2022 19:55 Відповісти
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24.05.2022 19:56 Відповісти
Головне було - витягти звідти дві тактичні ядерні боєголовки для "Калібрів" А "тела пагибших" - прикриття!
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24.05.2022 19:56 Відповісти
Для Вулкана ,а не для калибров
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24.05.2022 20:17 Відповісти
Там не було ані Калібрів ані ядерних боєголовок. Но Москві протикорабельні ракети Вулкан.
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24.05.2022 20:17 Відповісти
Вулкан може нести ядерну частину
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25.05.2022 08:04 Відповісти
а крабы ?
крабы голодными останутся !!!!
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24.05.2022 19:56 Відповісти
Вони трохи їх понадкусювали...
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24.05.2022 20:33 Відповісти
А якби "янеЛох" не просрав Нептуни за асфальт- можна було б багато марок намалювати!
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24.05.2022 19:56 Відповісти
Це все Порошенко- переплавив їх на шоколадні батончики
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24.05.2022 19:58 Відповісти
Не ано проста ГРОМ саудам талкнуло и движок с Сагайдачнава спижжыло.
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25.05.2022 00:46 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ!
Он не просрал. Он РАЗКРАЛ.
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25.05.2022 07:52 Відповісти
#Авдеевка массовые попадания в жд вокзал . Продолжаются обстрелы жилого сектора .
Орки перешли Константиновскую трассу и двигаются к Очеретино. До Коксохима несколько километров.
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24.05.2022 19:57 Відповісти
Сьогодні ми скрізь відступаємо на жаль.
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24.05.2022 20:34 Відповісти
Скибицкий может конкретно и чётко сказать: сколько моряков погибло на "москве"?
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24.05.2022 19:57 Відповісти
Свиноматки ше наражають помьйотов...
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24.05.2022 20:34 Відповісти
какаяразница?
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24.05.2022 21:01 Відповісти
А гур только ***** разведывает, или что-то полезное узнает?
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24.05.2022 19:59 Відповісти
а бичкі та краби що їстимуть, га
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24.05.2022 20:04 Відповісти
От зараз наші бички образились - дати корм, а потім забрати його - на це навіть німецькі нацисти не спромоглись!
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24.05.2022 20:05 Відповісти
Так это просто позор для Украины. Скибицкий просто обосрал себя и вооруженные силы, к которым и сам приписан.
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24.05.2022 20:07 Відповісти
Яке може бути "секретне обладнання" на старому кораблі -- тільки кацапи знають. Може "лазерноє оружіє на нових фізічєскіх прінципах"? Де дебіли взяли ті "нові" фізичні принципи -- знов тільки вони знають. А от про зайву хромосому знає вже, напевно, весь світ.
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24.05.2022 20:16 Відповісти
все їх "сікрєтне обладнання" це шматочок хреста, і що саме цікаво він діє, але не так як думають кацапи.
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24.05.2022 23:07 Відповісти
Ви пожартували певно. Але насправді сказали істину. Бо не можна Святим Іменем освячувати несправедливі речі. А рашинська зброя - річ несправедлива ще від її задуму.
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25.05.2022 07:10 Відповісти
дембельские альбомы-все рахинские сикреты)))
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24.05.2022 20:18 Відповісти
Як би все було так прозоро як здається, ваші сумніви мали б рацію. На разі самий правдивий показник положення речей в країні це - "просто виглянути у вікно" . За своє треба боротися.
Був випадок в житті, якось давно: Нарвалися з коллегою на двох бухих аватарів, прямісінько у власному під*їзді, біля своїх дверей. Почалася потасовка, і як зараз пам*ятаю: колега товчеться в двері сусідів, кричить, а я мовчки товчу аватарам пики. Ну проходить 5 хв, із сусідів ніхто так і не виглянув, лише якісь дівки прибігли і забрали тих аватарів. Колега блідий, виказав страх замість того, щоб допомогти. Через роки в очі дивится легше не стало.
От мені і нагадує це, позицію наших партнерів. Одні пообісралися, інші просто мають позицію, не полізу, бо і мені перепаде.
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24.05.2022 20:36 Відповісти
навіщо постити скрізь одне й теж?
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24.05.2022 20:36 Відповісти
Бот
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24.05.2022 20:41 Відповісти
Цікаво, що люди думають.
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24.05.2022 20:41 Відповісти
я ж тобі вже сказав, я думаю, що ти гандон штопаний.
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24.05.2022 23:09 Відповісти
Якого милого та треба було далі топити як кошенят цих москалів !
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24.05.2022 20:28 Відповісти
І на вишки бойка . Нє? Харе про " асхвальт "Купіть нову методичку . Будували лікарні , школи , мости .ви бачили асфальт тільки ? забаньте мене , бо канфет не заробите . Засновник партії регіонів , сдпуо, солідарності , і просто 5-й гідрант ( доречі я за нього в 14 голосував , але тільки сліпий не побачив його шкоди для України , щонайменше з третього року каденції. Грановські , пшонки , кум прокурор луценко , свинарчуки , гелетеї , .серйозно ?) вам бігунок не підпише . Фас .
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24.05.2022 21:14 Відповісти
Новый анекдот:: что думали моряки крейсера "Москва" когда он шёл на дно? А думали они ,, лучше бы мы пошли на х..й"!!!
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24.05.2022 21:15 Відповісти
А Украина помогла рашистам в етом. Сколько говорили что росийское судно Коммунар работает на месте потоплении крейсера почему не потопили его? Опять подковерный договорняк с рашистами по типу *вагнеровцев*.
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24.05.2022 21:17 Відповісти
НУ ТАК А КУЧНО ЧЕГО НЕВЕБЛИ !?
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24.05.2022 21:35 Відповісти
"не повинно потрапити до рук третьої країни"

А друга хто, до її рук можна?
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24.05.2022 21:36 Відповісти
Було видно і раніше що гореходи дістають все що можна, можливо і ябоєголовки. Загиблих це мяко сказано, рештки екіпажу, підрахують, і врахують тих кто випарувався от тоді і скажуть.
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24.05.2022 21:48 Відповісти
Звучит фантастично и бессмысленно. Там одно корыто старое пару дней поболталось и я сомневаюсь что они трупаки забирали. Зачем?
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24.05.2022 21:56 Відповісти
Там ЯО. Две ракеты.
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24.05.2022 23:23 Відповісти
А унитазы и трусы?
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24.05.2022 23:22 Відповісти
які в дупу тіла, вони мішки з України з своїми загиблими не забирають, а тут з кільки сот метрів глибини когось витянули, смішно
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25.05.2022 04:47 Відповісти
там, як виявилося, лише метрів 50-60 до дна.
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25.05.2022 07:13 Відповісти
флагман, там пдрсов с медальками много было
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25.05.2022 07:59 Відповісти
то есть наши настолько долбоебы, что просто смотрели, как козлины вывозят ценное секретное оборудование с нашего трофея.
вместо того, чтоб продолжать их дальше уничтожать.
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25.05.2022 07:19 Відповісти
а чого ти не візяв шматок асфальту і не закидав казламорді судна??? тут всі герої, а зеленський всюди сам не встигає, ні щоб самому допомогти!
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25.05.2022 07:35 Відповісти
Фуфайку, трусы и майку.
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25.05.2022 08:20 Відповісти
Не "тіла загиблих", а тіло загиблого - кацапи ж казали, що двохсотий на "москві" лише один.
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25.05.2022 13:41 Відповісти
Буданов, ИДИОТ, ты что эти данные ГУР в бане с ПЬЯНОЙ ДЕВКОЙ придумываешь???
Ты хоть смотрел в интернете, что КОРАБЛЬ ********* изнутри полностью выгорел - какие там трупы собирать???
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26.05.2022 01:41 Відповісти
 
 