Росія забрала з затонулого крейсера "Москва" тіла загиблих та секретне обладнання, - ГУР Міноборони

Російські військові забрали з затонулого крейсера "Москва" тіла загиблих моряків та секретну апаратуру.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Представник ГУР підтвердив інформацію Міноборони РФ, що крейсер "Москва" затонув, коли його буксирували до Севастополя.

За його словами, Росія проводила рятувальну операцію на крейсері "Москва". Скибицький стверджує, що вона тривала щонайменше два тижні.

"Були залучені від 5 до 7 кораблів. В основному, це були рятувальні кораблі, катери, буксири, які діставали тіла загиблих, знімали всю апаратуру, яка там засекречена та проводили зачистку цього крейсера – діставали те, що там лишилося і що не повинно потрапити. до рук третьої країни", – повідомив Скибицький.

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Російські військові публічно не повідомляли про проведення рятувальної операції на знащеному ЗСУ крейсері "Москва".