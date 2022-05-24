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Новини
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Зеленський і новопризначений представник президента в Криму Ташева обговорили підтримку українських громадян на півострові та розвиток Кримської платформи

зеленський,ташева

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з новопризначеним постійним представником Глави держави в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. У зустрічі також взяли участь заступник постійного представника Президента в АР Крим Денис Чистіков, керівник Служби забезпечення діяльності Кримської платформи Марія Томак, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Володимир Зеленський обговорив з учасниками зустрічі настрої громадян України в тимчасово окупованому Росією Криму та місті Севастополі, перспективи звільнення півострова та питання щодо спротиву окупації.

"Для нас важливо розуміти, якими є настрої людей в окупованому Криму та Севастополі. Адже ми усвідомлюємо, що активні та небайдужі громадяни України на півострові будуть нашою головною опорою при звільненні Криму з-під окупації. Ми маємо їх підтримувати", – наголосив Президент.

За його словами, крім роботи, спрямованої на нарощування міжнародної політичної підтримки деокупації, передусім варто думати про ухвалення додаткових законів і постанов, які допомагають забезпечувати права громадян України в Криму.

Таміла Ташева розповіла про діяльність Постійного представництва Президента, спрямовану на підтримання контакту з українськими громадянами на півострові, які так чи інакше протестують проти війни та виявляють свою солідарність із материковою частиною України. Вона згадала про окремі кричущі справи, пов’язані з переслідуванням активістів.

"Маємо підтримувати контакт із цими людьми. Вони мають відчувати, що ми бачимо й цінуємо ці сигнали солідарності з окупації", – зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти на окупованій частині Херсонщини тримають у підвалах і катують сотні українців, - Ташева

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) кримські татари (2004) Ташева Таміла (70) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+8
Пам'ятаю як Зеля коли окуповували Крим розважав кацапських олігархів в Москві 🤬
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24.05.2022 20:04
+7
не розколюйте країну! сцикун пообіцяв ***** її всю здати.
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24.05.2022 20:10
+7
він збожеволів остаточно - яка нахрен кримська платформа?

Пора створювати Херсонську, яку ви про*бали зелені ідіоти..
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24.05.2022 20:13
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Пам'ятаю як Зеля коли окуповували Крим розважав кацапських олігархів в Москві 🤬
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24.05.2022 20:04 Відповісти
Так він і зараз розважає росіян, обіцяючи українцям Нью Васюки під гуркіт бомбардувальників та артилерії
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24.05.2022 20:14 Відповісти
А контакты с Херсонской областью? Какая нах Крымская платформа, если нужно освобождать военным путем? Или еще в Омане договорился посередине???
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24.05.2022 20:05 Відповісти
не розколюйте країну! сцикун пообіцяв ***** її всю здати.
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24.05.2022 20:10 Відповісти
Дурні дятли розважаються, Україна для них 95 квартал.
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24.05.2022 20:09 Відповісти
То був фільм "Слуга народу", а зараз -- реаліті-шоу...
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24.05.2022 20:38 Відповісти
він збожеволів остаточно - яка нахрен кримська платформа?

Пора створювати Херсонську, яку ви про*бали зелені ідіоти..
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24.05.2022 20:13 Відповісти
яка нахер платформа вона була актуальна поки орки не напали після 24 тільки деокупація вже не буде мінска -3 чи платформ
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24.05.2022 20:16 Відповісти
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24.05.2022 20:18 Відповісти
І до чого ця платформа і усілякі шатли? Гроші по кишенях розпихувати?
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24.05.2022 20:23 Відповісти
вава щас в Крым пенсии повезет, вот увидите. повышенные, патаму шта это же наши граждане
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24.05.2022 20:23 Відповісти
Була якось велика розпродажа зірок на небі, казали вистачить всіх, щей по кілька штук на руки.
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24.05.2022 20:23 Відповісти
Ох-х-х, не любите вы нашего президента, а зря. Пока не поздно пересмотрите своё к нему отношение.
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24.05.2022 20:24 Відповісти
а то що розплачешся?))))
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25.05.2022 03:09 Відповісти
Главное, вовремя. Окромя Крыма проблем не осталось.
Оккупанты уже в Светлодаре, тяжёлое вооружение никак до передовой не доедет, но за Крым нужно волноваться именно сейчас.
Дебилоиды неистребимы.
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24.05.2022 20:32 Відповісти
так уже підтримали..розмінували мости, там же "наши люди"
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24.05.2022 20:35 Відповісти
Может опять хабы начнёшь строить и дорогу укатывать. Наверное кому то уже пора за Херсон и Мариуполь ответить? Или опять «не нагнетайте»…??? А ведь это вы зелёные виноваты!!!
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24.05.2022 21:08 Відповісти
 
 