Зеленський і новопризначений представник президента в Криму Ташева обговорили підтримку українських громадян на півострові та розвиток Кримської платформи

Президент України Володимир Зеленський провів першу зустріч з новопризначеним постійним представником Глави держави в Автономній Республіці Крим Тамілою Ташевою. У зустрічі також взяли участь заступник постійного представника Президента в АР Крим Денис Чистіков, керівник Служби забезпечення діяльності Кримської платформи Марія Томак, перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба президента.

Володимир Зеленський обговорив з учасниками зустрічі настрої громадян України в тимчасово окупованому Росією Криму та місті Севастополі, перспективи звільнення півострова та питання щодо спротиву окупації.

"Для нас важливо розуміти, якими є настрої людей в окупованому Криму та Севастополі. Адже ми усвідомлюємо, що активні та небайдужі громадяни України на півострові будуть нашою головною опорою при звільненні Криму з-під окупації. Ми маємо їх підтримувати", – наголосив Президент.

За його словами, крім роботи, спрямованої на нарощування міжнародної політичної підтримки деокупації, передусім варто думати про ухвалення додаткових законів і постанов, які допомагають забезпечувати права громадян України в Криму.

Таміла Ташева розповіла про діяльність Постійного представництва Президента, спрямовану на підтримання контакту з українськими громадянами на півострові, які так чи інакше протестують проти війни та виявляють свою солідарність із материковою частиною України. Вона згадала про окремі кричущі справи, пов’язані з переслідуванням активістів.

"Маємо підтримувати контакт із цими людьми. Вони мають відчувати, що ми бачимо й цінуємо ці сигнали солідарності з окупації", – зазначила вона.

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