Росія має залишитися вигнанцем і банкрутом, - Кличко на відкритті економічного форуму в Давосі

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у відкритті Всесвітнього економічного форуму в Давосі та зустрівся з українськими біженцями у Швейцарії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Одна з головних тем цьогорічного форуму - Україна. Доля України вирішується українцями, які героїчно б‘ються сьогодні за свою землю і свою свободу. Але нам потрібна підтримка і допомога партнерів. Посилення санкцій проти російського агресора. Збільшення постачання зброї. Росія повинна відчути, що вона втратить через війну в Україні не тільки свої танки і велику частину армії. Росія залишиться вигнанцем і банкрутом! Про це ми говорили з Володимиром під час дискусії в рамках OpenForum, присвяченій подоланню Україною та Києвом наслідків російського широкомасштабного вторгнення", - заявив Віталій Кличко.

Він також зустрівся та поспілкувався в мерії Давосу з українськими біженцями, які тимчасово мешкають у Швейцарії.

"Це - переважно жінки з дітьми з Києва та області, з Харкова, Дніпропетровщини та інших регіонів України. Всі вони хочуть додому. Всіх цікавить, коли ми переможемо та можна буде повернутися в рідні міста. Цікавилися українці і тим, що саме відбувається на Всесвітньому економічному форумі і яку підтримку нашої країни обговорюють та обіцяють лідери держав і світовий бізнес", - зазначив Кличко.

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У наступні дні Кличко планує зустрітися з американськими та європейськими політиками, представниками великого бізнесу.

"Будемо пояснювати, що росія чинить геноцид українського народу, залучати допомогу. Зокрема і на відновлення Києва та України після російських варварів", - повідомив мер української столиці.