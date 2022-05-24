Спроби врятувати Росії обличчя є зрадою європейських цінностей, - глава МЗС Польщі Рау
Спроби деяких країн "врятувати обличчя" Росії у війні проти України є відкиданням європейських цінностей. Очікування на зміну політики Росії після досягнення перемир’я в Україні загрожує безпеці Європи.
Про це глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив у вівторок в Берліні під час спільної пресконференції з главою німецької дипломатії Анналеною Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Як підкреслив польський дипломат, російські війська сьогодні бомбардують громадян України, їм стріляють у потилиці, їх ґвалтують "полчища дегенератів", їх примусово виселяють зі своєї Батьківщини, а дітей відбирають у батьків і русифікують проти їх волі.
"Cкажу чесно: очікування, що з’являється в різних кутках Європи, що Росія зміниться одразу після укладення перемир’я з Україною, є не лише черговою політичною фантазією, але і прямою загрозою для миру в Європі і доведенням до загрози нападу на країни східного флангу НАТО, включаючи і Польщу", - підкреслив Рау.
Він зазначив, що Німеччина повинна взяти на себе провідну роль у побудові системи безпеки і захисту миру в Європі, яка враховує Україну і cпрямована проти Росії.
"Ми віримо, що Німеччина візьме на себе таку роль, допомагаючи Україні виграти війну з Росією і нарешті оcтаточно впроваджуючи Україну до ЄС",- наголосив польський міністр.
Він висловив сподівання, що Берлін підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.
"Я знаю, що з боку Німеччини є бажання це зробити. Альтернативи цьому немає, інакше довіра до Німеччини була б підірвана", - підкреслив Рау.
Він додав, що якби такого роду ерозія мала місце, то виникло б питання про майбутнє європейської інтеграції, це також поставило б під сумнів довіру до Німеччини як союзника, який співпрацює для підтримки миру в Європі.
Польський міністр запевнив, що Європа, яку ми сьогодні знаємо, "не виживе без надійної Німеччини".
"З цією метою Польща та Німеччина повинні спільно прагнути до того, щоб Росія зазнала стратегічної поразки у війні з Україною, а її окупаційні війська залишили територію України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Це спільна мета Польщі і трансатлантичної спільноти, Польщі та Сполучених Штатів",- наголосив Рау.
Він підкреслив, що спроби врятувати Росію від поразки і втрати обличчя є неприйнятним і зрадою європейських цінностей.
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2. 40 млрд - це велетенські гроші, ні не так, це ВЕЛЕТЕНСЬКІ гроші, і зброю як раз Штати нам надають дуже і дуже непогано та непогану.
на мій погляд з тієї маячні, яку ти чомусь назвав думками, немає жодного сенсу робити якісь висновки, або пробувати щось аналізувати.
Такая ж петрушка из с 13,6 млрд ,что раньше.
Вся военная помощь США -4,5 млрд долл.на сегодняшний день по их же словам.
Санкции то действуют (немного),но ничего фатального РФ не сделают в обозримом будущем.
Тоже самое касается и военной помощи-переломить подобная помощь российскую военную машину не сможет в обозримом будущем .
Об этом знают все ,в т.ч. и США
ruskie kurwy trollują !
Ну кто им сказал, что Россия в этом нуждается ?!
Просто хочется, чтобы так было !?
А если оно не так, а если им похер на своё лицо, похер на то, что о них кто-то там думает, вообще похер на всё ???
Они готовы монотонно, как зомби, каждый день запускать 10 ракет по Украине.
Почему все рассматривают самые вкусные и сладенькие расклады - русским плохо, солдат нет, ракеты закончились, а потом утром херак и главное опять неожиданно.
Нужно врага не просто оценивать, а переоценивать, чтобы готовить адекватный ответ и даже с запасом !!!