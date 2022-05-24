Спроби врятувати Росії обличчя є зрадою європейських цінностей, - глава МЗС Польщі Рау

Спроби деяких країн "врятувати обличчя" Росії у війні проти України є відкиданням європейських цінностей. Очікування на зміну політики Росії після досягнення перемир’я в Україні загрожує безпеці Європи.

Про це глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив у вівторок в Берліні під час спільної пресконференції з главою німецької дипломатії Анналеною Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив польський дипломат, російські війська сьогодні бомбардують громадян України, їм стріляють у потилиці, їх ґвалтують "полчища дегенератів", їх примусово виселяють зі своєї Батьківщини, а дітей відбирають у батьків і русифікують проти їх волі.

"Cкажу чесно: очікування, що з’являється в різних кутках Європи, що Росія зміниться одразу після укладення перемир’я з Україною, є не лише черговою політичною фантазією, але і прямою загрозою для миру в Європі і доведенням до загрози нападу на країни східного флангу НАТО, включаючи і Польщу", - підкреслив Рау.

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Він зазначив, що Німеччина повинна взяти на себе провідну роль у побудові системи безпеки і захисту миру в Європі, яка враховує Україну і cпрямована проти Росії.

"Ми віримо, що Німеччина візьме на себе таку роль, допомагаючи Україні виграти війну з Росією і нарешті оcтаточно впроваджуючи Україну до ЄС",- наголосив польський міністр.

Він висловив сподівання, що Берлін підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Я знаю, що з боку Німеччини є бажання це зробити. Альтернативи цьому немає, інакше довіра до Німеччини була б підірвана", - підкреслив Рау.

Він додав, що якби такого роду ерозія мала місце, то виникло б питання про майбутнє європейської інтеграції, це також поставило б під сумнів довіру до Німеччини як союзника, який співпрацює для підтримки миру в Європі.

Польський міністр запевнив, що Європа, яку ми сьогодні знаємо, "не виживе без надійної Німеччини".

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"З цією метою Польща та Німеччина повинні спільно прагнути до того, щоб Росія зазнала стратегічної поразки у війні з Україною, а її окупаційні війська залишили територію України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Це спільна мета Польщі і трансатлантичної спільноти, Польщі та Сполучених Штатів",- наголосив Рау.

Він підкреслив, що спроби врятувати Росію від поразки і втрати обличчя є неприйнятним і зрадою європейських цінностей.