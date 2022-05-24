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Новини Війна
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Спроби врятувати Росії обличчя є зрадою європейських цінностей, - глава МЗС Польщі Рау

рау

Спроби деяких країн "врятувати обличчя" Росії у війні проти України є відкиданням європейських цінностей. Очікування на зміну політики Росії після досягнення перемир’я в Україні загрожує безпеці Європи.

Про це глава МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив у вівторок в Берліні під час спільної пресконференції з главою німецької дипломатії Анналеною Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Як підкреслив польський дипломат, російські війська сьогодні бомбардують громадян України, їм стріляють у потилиці, їх ґвалтують "полчища дегенератів", їх примусово виселяють зі своєї Батьківщини, а дітей відбирають у батьків і русифікують проти їх волі.

"Cкажу чесно: очікування, що з’являється в різних кутках Європи, що Росія зміниться одразу після укладення перемир’я з Україною, є не лише черговою політичною фантазією, але і прямою загрозою для миру в Європі і доведенням до загрози нападу на країни східного флангу НАТО, включаючи і Польщу", - підкреслив Рау.

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Він зазначив, що Німеччина повинна взяти на себе провідну роль у побудові системи безпеки і захисту миру в Європі, яка враховує Україну і cпрямована проти Росії.

"Ми віримо, що Німеччина візьме на себе таку роль, допомагаючи Україні виграти війну з Росією і нарешті оcтаточно впроваджуючи Україну до ЄС",- наголосив польський міністр.

Він висловив сподівання, що Берлін підтримає надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

"Я знаю, що з боку Німеччини є бажання це зробити. Альтернативи цьому немає, інакше довіра до Німеччини була б підірвана", - підкреслив Рау.

Він додав, що якби такого роду ерозія мала місце, то виникло б питання про майбутнє європейської інтеграції, це також поставило б під сумнів довіру до Німеччини як союзника, який співпрацює для підтримки миру в Європі.

Польський міністр запевнив, що Європа, яку ми сьогодні знаємо, "не виживе без надійної Німеччини".

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"З цією метою Польща та Німеччина повинні спільно прагнути до того, щоб Росія зазнала стратегічної поразки у війні з Україною, а її окупаційні війська залишили територію України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Це спільна мета Польщі і трансатлантичної спільноти, Польщі та Сполучених Штатів",- наголосив Рау.

Він підкреслив, що спроби врятувати Росію від поразки і втрати обличчя є неприйнятним і зрадою європейських цінностей.

Автор: 

росія (65002) МЗС Польщі (215) Рау Збіґнев (105)


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Топ коментарі
+8
1."смішні" санкції змушують кацапів верещати на весь світ про "нічим не виправдану, жорстоку економічну війну". всі галузі на паРаші, починаючи з аерокосмічної і завершуючи побутом, просто розсипаються, як картковий будинок.
2. 40 млрд - це велетенські гроші, ні не так, це ВЕЛЕТЕНСЬКІ гроші, і зброю як раз Штати нам надають дуже і дуже непогано та непогану.
на мій погляд з тієї маячні, яку ти чомусь назвав думками, немає жодного сенсу робити якісь висновки, або пробувати щось аналізувати.
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24.05.2022 20:35
+6
немає там ніякого "обличчя", є тільки їбало zла
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24.05.2022 20:37
+4
kacap - idi ***** ot sjuda
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24.05.2022 20:40
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Додам, що 40 американських млрд, це не для однієї Україна, а взагалі на всю західну Європу. Нам добре, якщо хоча б п'ять млрд перепаде.
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24.05.2022 20:32 Відповісти
1."смішні" санкції змушують кацапів верещати на весь світ про "нічим не виправдану, жорстоку економічну війну". всі галузі на паРаші, починаючи з аерокосмічної і завершуючи побутом, просто розсипаються, як картковий будинок.
2. 40 млрд - це велетенські гроші, ні не так, це ВЕЛЕТЕНСЬКІ гроші, і зброю як раз Штати нам надають дуже і дуже непогано та непогану.
на мій погляд з тієї маячні, яку ти чомусь назвав думками, немає жодного сенсу робити якісь висновки, або пробувати щось аналізувати.
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24.05.2022 20:35 Відповісти
Можеш звісно жити в ілюзіях, але маємо те що маємо-за енергоресурси від європки росія кожного дня отримує мільярд.
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24.05.2022 20:49 Відповісти
ага. і той же мільярд кожен день закопує в землю України. ще якісь "розумні" думки маєш?
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24.05.2022 20:55 Відповісти
из 40 млрд на военку только 7 млрд,9млрд на гуманитарку ,все остальное себе и союзникам
Такая ж петрушка из с 13,6 млрд ,что раньше.
Вся военная помощь США -4,5 млрд долл.на сегодняшний день по их же словам.

Санкции то действуют (немного),но ничего фатального РФ не сделают в обозримом будущем.
Тоже самое касается и военной помощи-переломить подобная помощь российскую военную машину не сможет в обозримом будущем .
Об этом знают все ,в т.ч. и США
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24.05.2022 20:54 Відповісти
v spam kacap
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24.05.2022 20:57 Відповісти
ще один "експерт", звідкіля ви вилазите? вашу "ваєнную мощь" Україна вже змогла зламати і це ще фактично без серйозної допомоги. готуйся хлєбать щі лаптєм.
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24.05.2022 20:58 Відповісти
kacap - idi ***** ot sjuda
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24.05.2022 20:40 Відповісти
Моя відповідь проста: НЕФУЙ ПАНІКУВАТИ! Якщо такий гвалт здійнявся з подачі ************ у гєйропі навколо нашого майбутнього контрнаступу - ЗНАЧИТЬ МИ НА ВІРНОМУ ШЛЯХУ!!! Їм звиздіти - НАМ СВОЄ РОБИТИ: ЇБ@#ИТИ КАЦАПНЮ до останнього кацападли!! Згадайте банальну історичну ІСТИНУ: переможців не судять!( І вони ОТРИМУЮТЬ УСЕ!!) Тож нам відступати нікуди : ВОЛЯ🇺🇦 - АБО СМЕРТЬ💀!
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24.05.2022 20:56 Відповісти
меркелівська ************ на прізвище шольц має на цей рахунок свою думку...ну майже свою.
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24.05.2022 20:28 Відповісти
немає там ніякого "обличчя", є тільки їбало zла
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24.05.2022 20:37 Відповісти
Яке там лице, там одна ботоксна жопа
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24.05.2022 20:42 Відповісти
Якщо хтось іще чогось не зрозумів: ота ********* гєйропа у особі жабоїдів, макаронників та фріців(вкупі з мад'яро-угорцями) по факту ЗДАЛА Україну... Як на мене - МЕНІ НАФУЙ НЕ ПОТРІБЕН ТОЙ гєйропейський недосоюз!!! Україна має створити міцні Союзні відносини з Поляками, країнами Балтії (вкупі зі шведами та данцями), і найголовніше - з Англосаксами(США-Велика Британія-Канада). А німчура з хрєнцузами та італійцями - це відверто ворожі до нас країни, вже не кажучи про територіальні претензії мад'ярів, і вони завжди докладатимуть МАКСИМУМ ЗУСИЛЬ - аби не дати Україні стати міцною та незалежною державою в усіх можливих вимірах цього поняття! Тому не надто спокушайтесь на той десяток "Цезарів"-шо "з барського плеча" нам дали жабоїди: вони тим самим РОБЛЯТЬ НАЙЛІПШУ ПРОМОЦІЮ своєму впк, аби потім мати з того дивіденди у вигляді збройових контрактів😠
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24.05.2022 20:48 Відповісти
Так ведь европейские ценности дешевле собственного благополучия. По мнению некоторых "честных, неподкупных и принципиальных" политиканов в ЕС.
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24.05.2022 20:49 Відповісти
Uwaga!
ruskie kurwy trollują !
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24.05.2022 21:11 Відповісти
Вот, вот-вот, вот от этого все беды.
Ну кто им сказал, что Россия в этом нуждается ?!
Просто хочется, чтобы так было !?
А если оно не так, а если им похер на своё лицо, похер на то, что о них кто-то там думает, вообще похер на всё ???
Они готовы монотонно, как зомби, каждый день запускать 10 ракет по Украине.
Почему все рассматривают самые вкусные и сладенькие расклады - русским плохо, солдат нет, ракеты закончились, а потом утром херак и главное опять неожиданно.

Нужно врага не просто оценивать, а переоценивать, чтобы готовить адекватный ответ и даже с запасом !!!
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24.05.2022 21:49 Відповісти
Врятувати обличчя фашизму ?
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24.05.2022 22:19 Відповісти
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24.05.2022 23:00 Відповісти
Так обличчя раші хоче врятувати Боневтік, затіваючи переговори, забуваючи що переговори з вбивцею не ведуть. А скоріш за все нічого не забуває просто холуй виконує домашнє завдання.
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25.05.2022 06:24 Відповісти
 
 