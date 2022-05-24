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Зеленський обговорив з президентом Євроради Мішелем відновлення України та вступ до Євросоюзу

мішель

Президент України Володимир Зеленський 24 травня провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході переговорів вони обговорили відновлення країни і вступ до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Глава держави зазначив, що бесіда відбулася напередодні спеціального засідання Євроради, яке пройде 30-31 травня. Однією з головних тем зустрічі буде допомога Україні.

"Скоординували кроки щодо посилення санкцій, продовольчої безпеки, відновлення України та руху до членства в ЄС", - додав Зеленський.

Також читайте: Мішель запропонував активізувати процес розширення ЄС

Автор: 

Зеленський Володимир (23727) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+5
На сході рашисти окупують все нові міста, а цей дурень щось відбудовувати збирається.
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24.05.2022 20:40
+4
а победить вова сначала не хочет? к нам ракеты каждый день летят
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24.05.2022 20:37
+4

що залишиться вiд України ще через пiвроку ???

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...
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24.05.2022 21:24
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а победить вова сначала не хочет? к нам ракеты каждый день летят
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24.05.2022 20:37 Відповісти
На суфлере ничего об этом не было написано
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24.05.2022 21:12 Відповісти
На сході рашисти окупують все нові міста, а цей дурень щось відбудовувати збирається.
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24.05.2022 20:40 Відповісти
Нью Васюки з аэропртами та велетенськими баштами
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24.05.2022 21:14 Відповісти
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24.05.2022 20:47 Відповісти
Лиман и Светлодарск орки захватили только за один день ЗЕбил о каком восстановлении речь?
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24.05.2022 20:55 Відповісти
Я конечно оптимист, но в большой степени реалист.
А не рановато ли ?!
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24.05.2022 21:11 Відповісти
І обязательно межгалактический шахматный турнир. Все участники только в зеленых френчах и мужественной (типа) небритостью...
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24.05.2022 21:36 Відповісти
три роки, як воно прийшло до влади...

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24.05.2022 21:23 Відповісти

що залишиться вiд України ще через пiвроку ???

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...
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24.05.2022 21:24 Відповісти
Дехто потроху почав вже діставати! Можна хоча б на Цензорі трохи менше нарциса...
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24.05.2022 21:32 Відповісти
****, який Євросоюз?! Спершу нам потрібна безпека - НАТО!
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24.05.2022 21:48 Відповісти
Никак Вове кокса свежего подвезли.Снова в облаках витает.У него две навязчивые идеи-ЕС и Порошенко посадить.А война не на часі.
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24.05.2022 22:53 Відповісти
 
 