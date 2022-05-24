Зеленський обговорив з президентом Євроради Мішелем відновлення України та вступ до Євросоюзу

Президент України Володимир Зеленський 24 травня провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході переговорів вони обговорили відновлення країни і вступ до ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.

Глава держави зазначив, що бесіда відбулася напередодні спеціального засідання Євроради, яке пройде 30-31 травня. Однією з головних тем зустрічі буде допомога Україні.

"Скоординували кроки щодо посилення санкцій, продовольчої безпеки, відновлення України та руху до членства в ЄС", - додав Зеленський.

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