Зеленський обговорив з президентом Євроради Мішелем відновлення України та вступ до Євросоюзу
Президент України Володимир Зеленський 24 травня провів телефонну розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. В ході переговорів вони обговорили відновлення країни і вступ до ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у твіттері.
Глава держави зазначив, що бесіда відбулася напередодні спеціального засідання Євроради, яке пройде 30-31 травня. Однією з головних тем зустрічі буде допомога Україні.
"Скоординували кроки щодо посилення санкцій, продовольчої безпеки, відновлення України та руху до членства в ЄС", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+5 Белла Богун
показати весь коментар24.05.2022 20:40
+4 Агата
показати весь коментар24.05.2022 20:37
+4 Mora Zfayfer
показати весь коментар24.05.2022 21:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А не рановато ли ?!
що залишиться вiд України ще через пiвроку ???
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...