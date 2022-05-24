Єрмак і Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу щодо гарантій безпеки для України: "Це наша ключова задача"

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу він очолюватиме спільно з ексгенеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Про це Андрій Єрмак повідомив, виступаючи на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму, який триває в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я радий повідомити, що разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України. Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися до роботи групи", – розповів керівник Офісу Глави держави.

Він висловив переконання, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та зможуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.

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"Наша мета – уникнути повторення помилок минулого, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України", – зауважив Андрій Єрмак.

"Гарантії безпеки для України - це наша ключова задача і важливий інструмент, над яким зараз працює вся команда Президента", - наголосив він.

Він запевнив, що влада враховує досвід Будапештського меморандуму, тому працює над тим, щоб угода між Україною та державами-гарантами була юридично зобов’язуючим документом, ратифікованим згідно із законодавствами держав-гарантів.

За його словами, перший блок гарантій безпеки стосуватиметься розширення можливостей України чинити збройний опір агресору.

"Для забезпечення обороноздатності України держави-гаранти мають забезпечити Збройні сили України сучасними конвенційними озброєннями та бойовою технікою без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод. Крім того, партнери можуть взяти на себе зобов’язання в галузях обміну розвідувальною інформацією, інформаційної, кібернетичної та морської безпеки. Швидке відновлення оборонного потенціалу України є одним із важливих факторів запобігання повторенню агресії", – додав Єрмак.

Керівник ОП також констатував, що Україні буде потрібна щорічна фінансова допомога як для відбудови постраждалих внаслідок бойових дій об‘єктів, так і для розвитку оборонного сектора.

Він додав, що наступним блоком гарантій має бути санкційна політика. "Вона є ефективним інструментом для припинення російської агресії нині та стримування її у майбутньому. Нині впроваджені пакети санкцій мають діяти щонайменше до повного виведення російських військ з України. Має бути передбачено механізми впровадження превентивних санкцій у разі реальної загрози агресії. Водночас необхідні гарантії негайного та термінового впровадження узгодженого та синхронного міжнародного режиму санкцій у разі, якщо агресія таки відбудеться", – пояснив Єрмак.

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Водночас керівник ОП зазначив, що ще один блок гарантій пов’язаний із політико-дипломатичною підтримкою України. "Глибоке включення України в багатосторонні формати, які покращують її інтеграцію з міжнародною спільнотою, є істотним безпековим чинником. Насамперед це стосується якнайскорішого вступу України до Європейського Союзу", – аргументував він.