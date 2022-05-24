Єрмак і Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу щодо гарантій безпеки для України: "Це наша ключова задача"
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу він очолюватиме спільно з ексгенеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
Про це Андрій Єрмак повідомив, виступаючи на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму, який триває в Давосі, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні я радий повідомити, що разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України. Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися до роботи групи", – розповів керівник Офісу Глави держави.
Він висловив переконання, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та зможуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.
"Наша мета – уникнути повторення помилок минулого, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України", – зауважив Андрій Єрмак.
"Гарантії безпеки для України - це наша ключова задача і важливий інструмент, над яким зараз працює вся команда Президента", - наголосив він.
Він запевнив, що влада враховує досвід Будапештського меморандуму, тому працює над тим, щоб угода між Україною та державами-гарантами була юридично зобов’язуючим документом, ратифікованим згідно із законодавствами держав-гарантів.
За його словами, перший блок гарантій безпеки стосуватиметься розширення можливостей України чинити збройний опір агресору.
"Для забезпечення обороноздатності України держави-гаранти мають забезпечити Збройні сили України сучасними конвенційними озброєннями та бойовою технікою без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод. Крім того, партнери можуть взяти на себе зобов’язання в галузях обміну розвідувальною інформацією, інформаційної, кібернетичної та морської безпеки. Швидке відновлення оборонного потенціалу України є одним із важливих факторів запобігання повторенню агресії", – додав Єрмак.
Керівник ОП також констатував, що Україні буде потрібна щорічна фінансова допомога як для відбудови постраждалих внаслідок бойових дій об‘єктів, так і для розвитку оборонного сектора.
Він додав, що наступним блоком гарантій має бути санкційна політика. "Вона є ефективним інструментом для припинення російської агресії нині та стримування її у майбутньому. Нині впроваджені пакети санкцій мають діяти щонайменше до повного виведення російських військ з України. Має бути передбачено механізми впровадження превентивних санкцій у разі реальної загрози агресії. Водночас необхідні гарантії негайного та термінового впровадження узгодженого та синхронного міжнародного режиму санкцій у разі, якщо агресія таки відбудеться", – пояснив Єрмак.
Водночас керівник ОП зазначив, що ще один блок гарантій пов’язаний із політико-дипломатичною підтримкою України. "Глибоке включення України в багатосторонні формати, які покращують її інтеграцію з міжнародною спільнотою, є істотним безпековим чинником. Насамперед це стосується якнайскорішого вступу України до Європейського Союзу", – аргументував він.
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"Альтернатива" - це держави-гаранти чомусь мають Україну всиновити і все нам своїм коштом та своїми вояками забезпечити, причому негайно і без зайвих розмов, тобто створити якесь персональне НАТО виключно для України, хто з нормальних на таке погодиться?
https://youtu.be/6p0cjHae4HY
Зараз ми воюємо одні, і з нами ніхто не хоче воювати проти параші.
А от в ефемерному майбутньому стануть всі як один за нас і кожен зі своїм "пакетом гарантій"...
Щоб ви згоріли з вашими платформами, консультативними групами і провідними діячами.
Иногда берёт с собой Зеленского для солидности. Ну не знаю, в россии ими довольны...