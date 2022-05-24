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Єрмак і Расмуссен очолять міжнародну консультативну групу щодо гарантій безпеки для України: "Це наша ключова задача"

єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак оголосив про створення міжнародної консультативної групи, яка розроблятиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України. Цю групу він очолюватиме спільно з ексгенеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Про це Андрій Єрмак повідомив, виступаючи на панелі Securing Europe у межах Всесвітнього економічного форуму, який триває в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні я радий повідомити, що разом із колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створюємо міжнародну консультативну робочу групу. Її мета – розробляти певні рекомендації щодо надійних та ефективних гарантій безпеки для України. Провідні діячі у сфері безпеки, політики та дипломатії, а також науковці будуть запрошені долучитися до роботи групи", – розповів керівник Офісу Глави держави.

Він висловив переконання, що друзі України візьмуть участь у роботі консультативної групи та зможуть запропонувати свої знання та досвід для ефективної реалізації цієї ініціативи.

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"Наша мета – уникнути повторення помилок минулого, готуючи майбутнє для суверенної та вільної України", – зауважив Андрій Єрмак.

"Гарантії безпеки для України - це наша ключова задача і важливий інструмент, над яким зараз працює вся команда Президента", - наголосив він.

Він запевнив, що влада враховує досвід Будапештського меморандуму, тому працює над тим, щоб угода між Україною та державами-гарантами була юридично зобов’язуючим документом, ратифікованим згідно із законодавствами держав-гарантів.

За його словами, перший блок гарантій безпеки стосуватиметься розширення можливостей України чинити збройний опір агресору.

"Для забезпечення обороноздатності України держави-гаранти мають забезпечити Збройні сили України сучасними конвенційними озброєннями та бойовою технікою без будь-яких обмежень та політично обумовлених перешкод. Крім того, партнери можуть взяти на себе зобов’язання в галузях обміну розвідувальною інформацією, інформаційної, кібернетичної та морської безпеки. Швидке відновлення оборонного потенціалу України є одним із важливих факторів запобігання повторенню агресії", – додав Єрмак.

Керівник ОП також констатував, що Україні буде потрібна щорічна фінансова допомога як для відбудови постраждалих внаслідок бойових дій об‘єктів, так і для розвитку оборонного сектора.

Він додав, що наступним блоком гарантій має бути санкційна політика. "Вона є ефективним інструментом для припинення російської агресії нині та стримування її у майбутньому. Нині впроваджені пакети санкцій мають діяти щонайменше до повного виведення російських військ з України. Має бути передбачено механізми впровадження превентивних санкцій у разі реальної загрози агресії. Водночас необхідні гарантії негайного та термінового впровадження узгодженого та синхронного міжнародного режиму санкцій у разі, якщо агресія таки відбудеться", – пояснив Єрмак.

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Водночас керівник ОП зазначив, що ще один блок гарантій пов’язаний із політико-дипломатичною підтримкою України. "Глибоке включення України в багатосторонні формати, які покращують її інтеграцію з міжнародною спільнотою, є істотним безпековим чинником. Насамперед це стосується якнайскорішого вступу України до Європейського Союзу", – аргументував він.

Автор: 

безпека (930) Расмуссен Андерс Фог (76) гарантія (267) Єрмак Андрій (1371)


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Топ коментарі
+81
Чому Єрмак? Можна зразу Патрушева брати.
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24.05.2022 20:41
+76
тільки НАТО!!!Ніяких договорняків та будапештських меморандумів..Геть Єрмака!!!!
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24.05.2022 20:42
+45
Дєрьмак-згинь.
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24.05.2022 20:42
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Сірий Кардинал і Расмуссен обсудять.
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24.05.2022 21:21 Відповісти
Ясно, то в НАТО ми вже не вступаємо.
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24.05.2022 21:22 Відповісти
Країни НАТО гарантують одна одній взаємну безпеку, тому вони на неї й погоджуються. Тому ***** й на НАТО не нападає.

"Альтернатива" - це держави-гаранти чомусь мають Україну всиновити і все нам своїм коштом та своїми вояками забезпечити, причому негайно і без зайвих розмов, тобто створити якесь персональне НАТО виключно для України, хто з нормальних на таке погодиться?
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24.05.2022 21:26 Відповісти
Секретарка і відставник.
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24.05.2022 21:27 Відповісти
Повна протилежність Арестовичу. Той - секретар та відставниця. В обох випадках - позаштатна. Але все ще при Єрмаку. А от чи виконає він свою сольну партію "и за борт её бросает" - це та ще загадка...
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24.05.2022 21:40 Відповісти
Хто-небудь знає призвіща глав адміністрацій президентів США обо Франції? Що за нах? *****, куди не плюнеш, всюди Єрмак ,маму його...
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24.05.2022 21:30 Відповісти
Краще подивіться відео справжніх патріотів

https://youtu.be/6p0cjHae4HY
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24.05.2022 21:31 Відповісти
Чому завгосп займається зовнішнью політикою???Де МЗС?
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24.05.2022 21:31 Відповісти
Відтягає Люсю від зловживання його заздрості Стасу Михайлову. Бо не на часі - гундосики must go on.
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24.05.2022 21:35 Відповісти
При таком президенте и кобыла невеста. ( и Ермак - переговорник).
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25.05.2022 00:00 Відповісти
Я так понимаю теперь киздец ещё и "безпеки для України".
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24.05.2022 21:39 Відповісти
Поки керує Дєрьмак, йде війна.
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24.05.2022 21:42 Відповісти
Поки керує Єрмак Путлер не втрачає надії щось захопити в Україні.
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24.05.2022 22:12 Відповісти
Ну Расмуссен - зрозуміло, а до чого тут завгосп?
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24.05.2022 21:51 Відповісти
это называется - запустить козла в огород или лисицу в курятник какой нахрен д,ерьмак? какую гарантии безопастности он может нам может дать? когда уже его уберут, желательно ногами вперед!
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24.05.2022 21:53 Відповісти
Ми стікаємо кров'ю, йдуть важкі бої, попереду пекельне літо...
Зараз ми воюємо одні, і з нами ніхто не хоче воювати проти параші.
А от в ефемерному майбутньому стануть всі як один за нас і кожен зі своїм "пакетом гарантій"...
Щоб ви згоріли з вашими платформами, консультативними групами і провідними діячами.
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24.05.2022 21:55 Відповісти
Ці гарантії, що готує Єрмак за дорученням Зеленського, суцільне марення. Нормальні країни навіть відмовляться їх давати.
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24.05.2022 22:09 Відповісти
воно нагарантирует.. п..ц стране будет
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24.05.2022 21:58 Відповісти
Елдак идёт нах**й!!! Какие гарантии, от кого? Елдак втюхивает нам нейтральный статус и безоружную армию под какие-то мифические гарантии от неизвестно кого. Ах да, забыл. Арахам с Подлякой же рашку в главным гарантом нашей безопасности вписал и Китай. Так вот повторюсь. ЕЛДАК ИДЁТ НАХ***Й!!! С большой гарантией. Лучшие гарантии безопасности это сильные ЗСУ и НАТО!
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24.05.2022 21:59 Відповісти
дєрьмак - зрадник! зеля ти спиш?
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24.05.2022 22:19 Відповісти
Таки ЗЕ енд компані будуть пропихувати нейтральний статус як вимагає хремль-зранку оприлюднюють соцопитування, а після обіду "Сьогодні я радий повідомити про створення міжнародної консультативної групи".Зверніть увагу, що навіть у тезах, озвучених " найпотужним", мова лише про надання зброї (про іноземних військових ні чичирк) дипломатія (чого варта ********** доведено - занепокоєння, зберегти лице і т.п.) та фінансова складова- гроші як плата держав т.з."гарантів" за невтягування у війну. Пане єрмак, ви ніколи не знайдете дієвих механізмів для притягнення до відповідальності держав-гарантів за невиконання їми узятих зобов'язань або порушення умов угод
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24.05.2022 22:20 Відповісти
Якщо там Дерьмак, то це накер нікому не потрібно.
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24.05.2022 22:22 Відповісти
Перемовинами з рашкою привів Україну до війни, тепер гарантіями безпеки займися нікчема.
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24.05.2022 22:28 Відповісти
Як може людина-зрадник, людина із проросійськими поглядами, людина, яка здала вагнерівців, людина зав'язана в корупції по самі... вуха, а соррі, ми вже ж вище корпупції - останнє викореслюю, займатися гарантіями безпеки для нашої України??
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24.05.2022 22:38 Відповісти
Після слова "Єрмак" можна не читати...
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24.05.2022 22:41 Відповісти
... невже ще мало доказів що ермак не той за кого себе видає...?
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25.05.2022 07:33 Відповісти
Так Ермак давно уже всё решает в нашей стране, поэтому имеем то, что имеем.
Иногда берёт с собой Зеленского для солидности. Ну не знаю, в россии ими довольны...
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25.05.2022 09:27 Відповісти
єрмак -ворог!
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25.05.2022 09:40 Відповісти
Ситуація: "Пустити козла в огород..."
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26.05.2022 19:15 Відповісти
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