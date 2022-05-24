На Східному напрямку 24 травня відбито 3 атаки, знищено до 180 окупантів, 2 танки, 8 одиниць бронетехніки, 3 артсистеми, - ОТУ "Схід"
Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід" в фейсбуці.
У повідомленні зазначається: " 24 травня, російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Втрати ворога складають: особового складу – до 180; танків – 2; БМП – 5; БТР – 3; артилерійських систем – 3; мінометів – 3; БПЛА – 3".
Топ коментарі
+8 Виктор Дийнега
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+5 oleg1966
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+4 Валентина Саюн
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В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, почему Вооруженные Силы Украины покинули Светлодарск. Из города, в который сегодня утром вошли российские оккупанты, защитники Украины отступили, чтобы выровнять фронт и избежать возможного окружения и значительных потерь.
Это стратегическое отступление может быть не последним. Об этом https://t.me/politika_andrusiva/281 сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.
"Наша армия реализует маневренную оборону. Напоминаю всем. Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, которые не носят стратегический характер, во избежание оцепления или значительных потерь. Поэтому никакой измены в этом нет", - отметил Андрусов.
Именно это и стало причиной отступления украинских сил из Светлодарска и Мироновского.
Насчет лимана -откуда данные про полный захват?Как и про очеретино?
Внутрішню політику можна буде розглянути пізніше.
Слава нашим Героям 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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