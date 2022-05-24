На Східному напрямку 24 травня відбито 3 атаки, знищено до 180 окупантів, 2 танки, 8 одиниць бронетехніки, 3 артсистеми, - ОТУ "Схід"

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОТУ "Схід" в фейсбуці.

У повідомленні зазначається: " 24 травня, російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки. Втрати ворога складають: особового складу – до 180; танків – 2; БМП – 5; БТР – 3; артилерійських систем – 3; мінометів – 3; БПЛА – 3".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку 23 травня відбито 1 атаку, знищено 30 окупантів, 1 танк, 2 БМП, 2 безпілотники, - ОТУ "Схід"