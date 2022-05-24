Українські журналісти, які працювали у Маріуполі, отримають премію Міжнародного центру журналістів

Міжнародний центр журналістів (ICFJ) назвав українських журналістів, що висвітлювали російське вторгнення в Маріуполі, переможцями міжнародної журналістської премії імені Джеймса Найта (Knight International Journalism Awards).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.

Премію отримала команда Associated Press, яка залишилась в Маріуполі і продовжила там працювати, не зважаючи на оточення міста та постійні бомбардування російськими силами, - візуальний журналіст Мстислав Чернов, фотожурналіст-фрілансер Євген Малолєтка та відеопродюсерка-фрілансер Василіса Степаненко. У Міжнародному центрі журналістів наголошують, що знакові фотографії цієї команди стали шокуючим свідченням руйнувань, які Росія заперечувала.

Іншими переможцями премії імені Джеймса Найта в Міжнародному центрі журналістів назвали телевізійну репортерку з Афганістану, яка висвітлювала проблематичне управління афганським урядом ресурсами для боротьби з пандемією, а також медійника, який викривав корупцію в Сальвадорі.

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"Ці журналісти висвітлювали історії, про які світ міг ніколи не дізнатись, – про жахи в Маріуполі, замахи на життя російських опонентів, корупцію в Ел Салвадорі, порушення прав людини в Афганістані", - заявила президентка Міжнародного центру журналістів Шарон Мошаві. За її словами, журналісти ризикують життям, щоб "боротись із пропагандою і дезінформацією, які розповсюджують небезпечні та впливові люди".

Нагадаємо, що Севгіль Мусаєва, головна редакторка "Української правди", потрапила в список сотні найвпливовіших людей року за версією Time в категорії "Інноватори". "У найкривавішій війні в Європі у цьому столітті Україна бореться за своє майбутнє та право існувати. Севгіль Мусаєва, головна редакторка топового незалежного новинного сайту "Українська правда", переконується, що її видання висвітлює всі аспекти конфлікту", - пише колега Севгіль журналістка Емі Ферріс-Ротман. Вона зазначає, що під лідерством Мусаєвої журналісти УП висвітлюють широкий спектр тем – від російських воєнних злочинів до історій героїв-українців та списків яхт та літаків російських олігархів.

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