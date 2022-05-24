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Новини Війна
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ЗСУ знищили 17 батальйонно-тактичних груп із 90, які Росія задіяла у війні, - Міноборони

війна

Станом на травень ЗСУ знищили 17 російських батальйонно-тактичних груп з 90, які були задіяні у війні з Україною.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Майже 170 тис. живої сили Росія кинула на війну з Україною. Загалом було задіяно більше 90 батальйонно-тактичних груп, і, до речі, ще близько 30 Росія може ввести в дію впродовж півтора або двох місяців. Тим не менш, ЗСУ активно нищать супротивника. Станом на кінець травня повністю знищено 17 російських батальйонно-тактичних груп", - сказав Мотузяник.

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Речник Міноборони зауважив, що зараз триває найактивніша фаза повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Втім, як нагадав Мотузяник, Росія отримала стратегічну поразку на так званому першому етапі агресії, через що змушена була переглянути свої цілі.

"Зараз вони намагаються повністю взяти під контроль адмінкордони Донецької, Луганської, а також Херсонської областей. Вони намагаються оточити угруповання українських військ і забезпечити стійкий сухопутний коридор з тимчасово окупованою територією АР Крим. Ситуація зараз доволі непроста, але тим не менш це стратегічна поразка Росії", - зазначив Мотузяник.

Він додав, що РФ не може вести активні бойові дії на кількох напрямках.

"Ця війна показала, що Росія не може вести активні бойові дії одночасно на стратегічних напрямках. Тобто, їм можуть вдаватися певні тактичні операції, але загальний стратегічний наступ був провалений", - наголосив речник Міноборони.

Автор: 

армія рф (17264) Міноборони (7332) Мотузяник Олександр (349)


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Топ коментарі
+16
щось в хлопця з математикою не те.... згідно даних МО знищено 29000 окупантів( ще поранених тисяч 50) Батальйонно тактична група нараховує 800 - 1000 осіб.... Питання - скільки БТГ знищено?
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24.05.2022 21:10
+13
Майже 170 тис. живої сили Росія кинула на війну з Україною,При тому що більша частина з них тобто 30 тис мертвяками і 55-60 тис в лікарнях плюс вони лайно.
Зеленскій в війні в лавах ЗСУ 700 тис людей.Інфа по прессі і тв противник має на багатьох напрямках велику перевагу в живій силі.Країна 40 мільйонів нас нищать.Люди від такої інфи просто закипають !!!
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24.05.2022 21:18
+13
Арестович - это кот-баюн для гражданских, сказки на ночь. Это не серьезная информация. А Гидрант... "Маємо те, що маємо" (с)
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24.05.2022 21:22
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24.05.2022 21:09 Відповісти
Послушавши Арестовича и Гидранта не менее 170 БТГ и уже наступаем целый месяц
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24.05.2022 21:18 Відповісти
Арестович - это кот-баюн для гражданских, сказки на ночь. Это не серьезная информация. А Гидрант... "Маємо те, що маємо" (с)
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24.05.2022 21:22 Відповісти
К большому сожалению
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24.05.2022 21:39 Відповісти
Как там у Иртеньева: "Как всегда они нас тут нае-баю-баю-бут".
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24.05.2022 22:18 Відповісти
вопрос в том что ну предположим как то захватили коридор а УДЕРЖИВАТЬ ТО КАК И ЧЕМ МИРНЫЙ ДОГОВОР БУБОЧКИ ЕМУ ПОСЛЕ ЭТОГО ЛУЧШЕ ПОВЕСИТЬСЯ ...партизаны и подпольная война никуда не уйдет и... что дальше... ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ РАШКИ ********* ЭТО МАХЛЮВАТЬ КАРТАМИ КОТОГЫРЕ МЕЧЕННЫЕ ПЕРЕМЕЧЕННЫЕ БРАТЬ НА ПОНТ ТЯНУТЬ ВОЛЫНКУ РАСЧИТЫВАТЬ НА КАКОЕ ТО ЧУДО.. понимаю что Европа не отступит ни Британия ни США иначе они все следующие несмотря на проституток- Макрона и Шольца и Орбана они в меньшинстве... все уже поняли Путя е@аный пацан умирающий которому ПО@РАТЬ НА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПОСЛЕ НЕГО//// У НЕГО ВАВКА В БОШКЕ И СИЛЬНАЯ....а С БЕШЕННЫМИ НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ ИХ ПРИСТРЕЛИВАЮТ...
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24.05.2022 21:25 Відповісти
Ему всё равно скоро подыхать. этому крысаку , поэтому жизни всех остальных для него не имеют значения.
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24.05.2022 21:41 Відповісти
арестович учит росийскую армию воевать с Украиной , внимательно послушайте что и как он говорит , это ликбез для русни и их генералов, из его ******* можно срокойно делать выводы, куда нужно наступать и от куда нужно отходить роиссянам, этих ******** ютюбовских вообще нужно прикрывать, ради количества подписчиков они сдадут все и всех . аналитики *****.
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25.05.2022 06:05 Відповісти
щось в хлопця з математикою не те.... згідно даних МО знищено 29000 окупантів( ще поранених тисяч 50) Батальйонно тактична група нараховує 800 - 1000 осіб.... Питання - скільки БТГ знищено?
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24.05.2022 21:10 Відповісти
Дело ведь не в пехоте, бтг - это еще арта, авиация, танки и тд
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24.05.2022 21:12 Відповісти
авіація не входить в БТГ.... все решту (арта, танки, бмп, гради.....) це орієнтовно 1000 чоловік особового складу
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24.05.2022 21:18 Відповісти
это полностью уничтоженные под 0
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24.05.2022 21:38 Відповісти
Есть БТГ и по 500 человек, документы по их составу уже были в Сети, поэтому действительно что-то у нас не бъётся по цифрам. Возможно кто-то преувеличивает цифры потерь, патриотизм - это хорошо, но всё-таки желательно поближе к правде
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24.05.2022 21:14 Відповісти
тут, наверное, Мотузянык не уточнил, что это во втором этапе типа "спецоперации" на юго-востоке раха задействовала 90 бтг. Раньше такие цифры гуляли в сети.
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24.05.2022 22:28 Відповісти
Якщо в бтг в живих 60%, то вона знищена? Якщо 50%, 40%? Знищена бтг це коли вона перестає існувати. Коли відновити її структури немає вже на чому чи з чого.
По перше в кожної бтг є свій резерв яким рф проводить відновлення боєздатності і він в декілька раз більше чисельності самої бтг. Тобто на 600-800-1000 чоловік виставлених у бій є інколи до 3-4 тисячі чоловік в резерві, так як бтг формується із маленьких частинок різних родів військ, різних дивізій та іншого. А отже щоб знищити бтг повністю треба постаратись нанести або дуже багато шкоди вбивши поступово весь резерв, або одномоментну велику позбавивши можливості резерв приєднатись не формуючи все з нуля.

По друге мобіки ОРДЛО де зараз рф проводить геноцид чоловічого населення не є частиною БТГ. Їх рахують окремо, точніше ніхто їх не рахує, так ось у них своя структура, вони не частина бтг росії.

І на кінець всі ці чвк, сирійці, іділовці та інші терористи яких задіяла рф теж не є частиною бтг.
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25.05.2022 00:15 Відповісти
не дееспособна если меньше половины вроде
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25.05.2022 01:50 Відповісти
"Батальйонно тактична група нараховує 800 - 1000 осіб." ---- насправді 500 - 600 )

у "хлопців" не лише з математикою біда, зі всім решта - так само

до того ж про 17 бтг - ці мудрагелі з МО патякали вже десь з місяць тому, забули мабуть ))
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24.05.2022 21:14 Відповісти
Якщо в бтг в живих 60%, то вона знищена? Якщо 50%, 40%? Знищена бтг це коли вона перестає існувати. Коли відновити її структури немає вже на чому чи з чого.
По перше в кожної бтг є свій резерв яким рф проводить відновлення боєздатності і він в декілька раз більше чисельності самої бтг. Тобто на 600-800-1000 чоловік виставлених у бій є інколи до 3-4 тисячі чоловік в резерві, так як бтг формується із маленьких частинок різних родів військ, різних дивізій та іншого. А отже щоб знищити бтг повністю треба постаратись нанести або дуже багато шкоди вбивши поступово весь резерв, або одномоментну велику позбавивши можливості резерв приєднатись не формуючи все з нуля.

По друге мобіки ОРДЛО де зараз рф проводить геноцид чоловічого населення не є частиною БТГ. Їх рахують окремо, точніше ніхто їх не рахує, так ось у них своя структура, вони не частина бтг росії.

І на кінець всі ці чвк, сирійці, іділовці та інші терористи яких задіяла рф теж не є частиною бтг.
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25.05.2022 00:14 Відповісти
9ля та ви вже заїпали там в мінооборони.Казали що рфія задіяла 120 БТГ в Україні.Тепер у вас 90.Кажете що знищили 29 тис. орків. В 17 БТГ 15 тис. орків.Де ділися ще 14?
З такими ракалами не дивно що така жопа в країні.
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24.05.2022 21:14 Відповісти
Так а що Ви хотіли? Хотіли "приколів"? Тримайте.
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24.05.2022 22:06 Відповісти
Кацапи будуть знищені в нашій країні , в мене навіть сумнівів немає !
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24.05.2022 21:15 Відповісти
Майже 170 тис. живої сили Росія кинула на війну з Україною,При тому що більша частина з них тобто 30 тис мертвяками і 55-60 тис в лікарнях плюс вони лайно.
Зеленскій в війні в лавах ЗСУ 700 тис людей.Інфа по прессі і тв противник має на багатьох напрямках велику перевагу в живій силі.Країна 40 мільйонів нас нищать.Люди від такої інфи просто закипають !!!
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24.05.2022 21:18 Відповісти
Войска идут на фронт целыми днями,меньше слушайте ботов провокаторов.
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24.05.2022 21:26 Відповісти
Я що сказав що їх слухаю?У людей закипають мізкі от такої інфи що подають недумаючи все в одну кучу.Більше того кожен день все по інакшому сказано що вчора ось тому у людей і кипить все бо вони реально ніфіга вже нерозуміють кого слухати .Трохи людям треба не мізки промивати а реально ситуацію по полочках доносити.А от цензора пів країни вже на валерьяні і от іншої преси
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24.05.2022 21:35 Відповісти
Не репетуйте, будь ласка, шановний. В людей, які обирали це джерело інформації, я, власне, не впевнений, що є чому кипіти. А люди, які допомагали військам, які відродив ненависний Порошенко, всі ці роки, знають, кого, коли, де й нашо слухати. Слухайте серце, з ким Ви. От і буде Вам відповідь.
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24.05.2022 22:03 Відповісти
у кого закипают мiзки? у тех кто голосовал за зеленого торчка? так у них нет мозгов - так что все нормально не сцы - прорвемся
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25.05.2022 01:52 Відповісти
кицю, ми ж тобі вже пояснили, що жива сила - то ще не все. треба обладнання, треба техніка, все дуже дороге.
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24.05.2022 21:28 Відповісти
Якщо це багато,- то як вони атакують, а якщо мало,- то що робити?
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24.05.2022 21:27 Відповісти
Мало
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24.05.2022 21:36 Відповісти
разлгся пахом красивое внимание на обувь
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24.05.2022 21:39 Відповісти
Угі Пєскова???
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24.05.2022 21:49 Відповісти
Наверное с зимы лежит. Почернел уже.
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24.05.2022 22:11 Відповісти
математику на осінь мали
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24.05.2022 21:40 Відповісти
Я так розумію що знищили повністю 17,а решту покоцали?
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24.05.2022 21:43 Відповісти
Звичайно. Знищені, це не означає, що до одного солдата.

В коментах якісь дауни, ну реально. Почали рахувати, складати в купу цифру. Та йо-майо, 29 тисяч - це з усіх 90 бригад по чуть-чуть, а 17 по багато. Плюс пілоти окремо.
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24.05.2022 21:49 Відповісти
В коментах скоріше за все боти ціль яких розігнати зраду та росіяни які шукають хоч якусь справжню перемогу. Так ось всі ці відсталі не знають що мобіки ОРДЛО не є частиною БТГ. Ну і ще цілу гору інших нюансів що я описав в коменті вище.
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25.05.2022 00:19 Відповісти
+
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25.05.2022 01:14 Відповісти
В захваченном россиянами Светлодарске остается около 10 тысяч мирных граждан. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире проекта «Донбасс. Реалии».

По словам губернатора, украинские войска покинули город, так как перегруппировались, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий.

По данным на 2021 год, в Светлодарске проживали 11,3 тысячи человек, то есть, по данным Кириленко, практически все население осталось в городе

Ось те що я вкотре казав все населення на дистанції 25 км до бойових дій повинно бути вивезено !Цього не робили і не роблять.Тобто свідомо залишаємо на окупантів які можуть їх вбивати гвалтувати грабувати і залучати до своїх лав.Це трешь....
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24.05.2022 21:51 Відповісти
Ждут рузьгемир.
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24.05.2022 21:55 Відповісти
нет просто тупые или добро жалко оставлять
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25.05.2022 02:00 Відповісти
Возможно через некоторое время эти слова-украинские войска покинули город, так как перегруппировались, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий.Будут относится к Днепру или Николаеву.Главное правильно объяснить народу причины отступления.И коридор до Крыма они уже обеспечили и мы на это уже никак не влияем.
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24.05.2022 22:45 Відповісти
пока ты был в армии мы наступали но как только ты переместился на диван начались "тактические маневры" - возвращайся мы ждем тебя обратно ..
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25.05.2022 02:05 Відповісти
А когда начнут спасать ***** жопу, которая лецо, то
при визгах зешмар, и где мы будем ставить запятую: "асвабадить территории нивазможно оставить" сразу расстреливать.
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24.05.2022 21:55 Відповісти
Бачу тут переживают за математику і стратегію но тільки на за хлопців які боронят нас
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24.05.2022 22:11 Відповісти
Цензор.нет:
ЗСУ знищили 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність, - Буданов

00:38 12.03

Тобто, с 12 березня по 24 травня ми знищили 4 (чотири) БТГ орків!

Я правильно порахував?
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24.05.2022 22:38 Відповісти
дивни люди шукають правди там де її в апріорі не може бути, одна не може точно порахувати дітей з втраченими кінцівками потрубуючих протезуванню, другі про втрати ворога на фронті, треті скільки коштує полуниця і огірки з херсона в севастополі а в підсумкі перемогою буде рахуватися повернення до кордонів на 24 лютого, всі брешуть з ранку до вечора як казав про политиків покійний Кравчук Л. М.
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25.05.2022 04:42 Відповісти
 
 