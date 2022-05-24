ЗСУ знищили 17 батальйонно-тактичних груп із 90, які Росія задіяла у війні, - Міноборони
Станом на травень ЗСУ знищили 17 російських батальйонно-тактичних груп з 90, які були задіяні у війні з Україною.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Майже 170 тис. живої сили Росія кинула на війну з Україною. Загалом було задіяно більше 90 батальйонно-тактичних груп, і, до речі, ще близько 30 Росія може ввести в дію впродовж півтора або двох місяців. Тим не менш, ЗСУ активно нищать супротивника. Станом на кінець травня повністю знищено 17 російських батальйонно-тактичних груп", - сказав Мотузяник.
Речник Міноборони зауважив, що зараз триває найактивніша фаза повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Втім, як нагадав Мотузяник, Росія отримала стратегічну поразку на так званому першому етапі агресії, через що змушена була переглянути свої цілі.
"Зараз вони намагаються повністю взяти під контроль адмінкордони Донецької, Луганської, а також Херсонської областей. Вони намагаються оточити угруповання українських військ і забезпечити стійкий сухопутний коридор з тимчасово окупованою територією АР Крим. Ситуація зараз доволі непроста, але тим не менш це стратегічна поразка Росії", - зазначив Мотузяник.
Він додав, що РФ не може вести активні бойові дії на кількох напрямках.
"Ця війна показала, що Росія не може вести активні бойові дії одночасно на стратегічних напрямках. Тобто, їм можуть вдаватися певні тактичні операції, але загальний стратегічний наступ був провалений", - наголосив речник Міноборони.
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По перше в кожної бтг є свій резерв яким рф проводить відновлення боєздатності і він в декілька раз більше чисельності самої бтг. Тобто на 600-800-1000 чоловік виставлених у бій є інколи до 3-4 тисячі чоловік в резерві, так як бтг формується із маленьких частинок різних родів військ, різних дивізій та іншого. А отже щоб знищити бтг повністю треба постаратись нанести або дуже багато шкоди вбивши поступово весь резерв, або одномоментну велику позбавивши можливості резерв приєднатись не формуючи все з нуля.
По друге мобіки ОРДЛО де зараз рф проводить геноцид чоловічого населення не є частиною БТГ. Їх рахують окремо, точніше ніхто їх не рахує, так ось у них своя структура, вони не частина бтг росії.
І на кінець всі ці чвк, сирійці, іділовці та інші терористи яких задіяла рф теж не є частиною бтг.
у "хлопців" не лише з математикою біда, зі всім решта - так само
до того ж про 17 бтг - ці мудрагелі з МО патякали вже десь з місяць тому, забули мабуть ))
По перше в кожної бтг є свій резерв яким рф проводить відновлення боєздатності і він в декілька раз більше чисельності самої бтг. Тобто на 600-800-1000 чоловік виставлених у бій є інколи до 3-4 тисячі чоловік в резерві, так як бтг формується із маленьких частинок різних родів військ, різних дивізій та іншого. А отже щоб знищити бтг повністю треба постаратись нанести або дуже багато шкоди вбивши поступово весь резерв, або одномоментну велику позбавивши можливості резерв приєднатись не формуючи все з нуля.
По друге мобіки ОРДЛО де зараз рф проводить геноцид чоловічого населення не є частиною БТГ. Їх рахують окремо, точніше ніхто їх не рахує, так ось у них своя структура, вони не частина бтг росії.
І на кінець всі ці чвк, сирійці, іділовці та інші терористи яких задіяла рф теж не є частиною бтг.
З такими ракалами не дивно що така жопа в країні.
Зеленскій в війні в лавах ЗСУ 700 тис людей.Інфа по прессі і тв противник має на багатьох напрямках велику перевагу в живій силі.Країна 40 мільйонів нас нищать.Люди від такої інфи просто закипають !!!
В коментах якісь дауни, ну реально. Почали рахувати, складати в купу цифру. Та йо-майо, 29 тисяч - це з усіх 90 бригад по чуть-чуть, а 17 по багато. Плюс пілоти окремо.
По словам губернатора, украинские войска покинули город, так как перегруппировались, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий.
По данным на 2021 год, в Светлодарске проживали 11,3 тысячи человек, то есть, по данным Кириленко, практически все население осталось в городе
Ось те що я вкотре казав все населення на дистанції 25 км до бойових дій повинно бути вивезено !Цього не робили і не роблять.Тобто свідомо залишаємо на окупантів які можуть їх вбивати гвалтувати грабувати і залучати до своїх лав.Це трешь....
при визгах зешмар, и где мы будем ставить запятую: "асвабадить территории нивазможно оставить" сразу расстреливать.
ЗСУ знищили 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність, - Буданов
00:38 12.03
Тобто, с 12 березня по 24 травня ми знищили 4 (чотири) БТГ орків!
Я правильно порахував?