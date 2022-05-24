УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8731 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 757 1

За 24 травня на Донеччині вбито 12 цивільних громадян, 10 осіб поранені, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

За вівторок унаслідок ворожого обстрілу населених пунктів Донецької області загинуло 12 людей, ще 10 – поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Він зазначив: "За 24 травня росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 2 у Райгородку, 1 у Лимані, 1 у Миколаївці та 1 в Калиновому. Ще 10 людей отримали поранення.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 23 травня на Донеччині російськими окупантами вбито 3 цивільних осіб, - ОВА

За 24 травня на Донеччині вбито 12 цивільних громадян, 10 осіб поранені, - ОВА 01

Автор: 

Донецька область (8374) Кириленко Павло (907) воєнні злочини (1855)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
24.05.2022 21:34 Відповісти
 
 