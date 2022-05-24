За 24 травня на Донеччині вбито 12 цивільних громадян, 10 осіб поранені, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
За вівторок унаслідок ворожого обстрілу населених пунктів Донецької області загинуло 12 людей, ще 10 – поранено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Він зазначив: "За 24 травня росіяни вбили 12 мирних жителів Донеччини: 3 у Бахмуті, 2 у Торецьку, 2 в Авдіївці, 2 у Райгородку, 1 у Лимані, 1 у Миколаївці та 1 в Калиновому. Ще 10 людей отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі".
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показати весь коментар24.05.2022 21:34 Відповісти Мені подобається 2
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