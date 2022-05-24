УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8731 відвідувач онлайн
Новини
3 641 17

Війна в Україні показала, що не можна обмінювати безпеку на економічну вигоду, - Столтенберг

столтенберг

Війна Росії в Україні засвідчила, наскільки "економічні відносини з авторитарними режимами можуть створювати вразливість".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час Світового економічного форуму в Давосі.

За його словами, йдеться про надмірну залежність від імпорту енергоносіїв, а також про ризики, створені експортом передових технологій, зокрема, штучного інтелекту. "Йдеться про Росію. Але й про Китай. Ще один авторитарний режим, який не поділяє наших цінностей. І це підриває міжнародний порядок, заснований на правилах".

Читайте також: Путін не досягнув своїх стратегічних цілей в Україні, - Столтенберг

"Масштабні санкції (проти Росії - ред) нагадують нам про один із важливих уроків цього конфлікту: ми не повинні обмінювати довгострокові безпекові потреби на короткострокові економічні інтереси", - наголосив очільник Альянсу.

Столтенберг сказав, що міжнародна торгівля допомагає економікам країн, але додав: "Ми повинні визнати, що наш економічний вибір має наслідки для нашої безпеки. Свобода важливіша за вільну торгівлю. Захист наших цінностей важливіший за прибуток".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми домовляємося з провідними державами світу про отримання гарантій безпеки для України на десятиліття, - Зеленський

Автор: 

безпека (930) Всесвітній економічний форум (33) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Не можна обмінювати безпеку на асфальт як це робила Моніка 3 роки!
показати весь коментар
24.05.2022 21:32
+15
Именно! Толку от экономической выгоды, если варвар может придти на все готовое и захватить без особых усилий.
Это, кстати, не кивок в сторону Украины, а сигнал для ЕС, что надо перевооружаться.
показати весь коментар
24.05.2022 21:35
+10
Зелена влада, яка достатньо прибарахлилась на "великому крадівництві" з твердженнями Сьолтенберга не згідна. З безпеки стільки бабла не піднімеш та й асфальт не вміє розмовляти і не зможе поскаржитись.
показати весь коментар
24.05.2022 21:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не можна обмінювати безпеку на асфальт як це робила Моніка 3 роки!
показати весь коментар
24.05.2022 21:32 Відповісти
Зелена влада, яка достатньо прибарахлилась на "великому крадівництві" з твердженнями Сьолтенберга не згідна. З безпеки стільки бабла не піднімеш та й асфальт не вміє розмовляти і не зможе поскаржитись.
показати весь коментар
24.05.2022 21:42 Відповісти
Что у вас за проблема с этим "асфальтом", у коллаборантов-титушек что, других слов нет? А Родину защищать, с палкой не заставишь..
показати весь коментар
24.05.2022 22:20 Відповісти
хорошая мысля приходит опосля. Или задним умом все крепкие
показати весь коментар
24.05.2022 21:33 Відповісти
Ну. Столтенберг про це, люби, Боже, правду - давно талдичив; але навіть в нас його не хотіли чути... що вже казати про буржуїв, яким він плеш обпльовував...
показати весь коментар
24.05.2022 21:39 Відповісти
Для высказывания этих умных мыслей потребовалась гибель десятков тысяч украинцев.
показати весь коментар
24.05.2022 21:33 Відповісти
Именно! Толку от экономической выгоды, если варвар может придти на все готовое и захватить без особых усилий.
Это, кстати, не кивок в сторону Украины, а сигнал для ЕС, что надо перевооружаться.
показати весь коментар
24.05.2022 21:35 Відповісти
Команда янелоха не згодна. Бо с... мають куди тікати, а була б СБУ дійсно українською, то цяж команда сиділа би вже давно і без коштів котрі награбували і, курви, підчас війни продовжують грабувати.
Зе українські воші.
показати весь коментар
24.05.2022 21:46 Відповісти
А Україна за 30 років обміняла І безпеку, І економічну вигоду - на що?
У нас навіть всякі корупціонери та олігархи не такі вже й багаті, якщо порівняти з європейськими багатіями…
показати весь коментар
24.05.2022 21:47 Відповісти
пасиба, я понял мы здеся как кролики европейские, эксперимент прямо скажем -неудачный
показати весь коментар
24.05.2022 21:47 Відповісти
Війна в Україні показала ,що не треба вестись на безпекові обіцянки , а треба мати ЯЗ , доречі після цього почнуть всі , хто зможе озброюватись ЯЗ , і почнеться повний бардак .
показати весь коментар
24.05.2022 21:49 Відповісти
Зараз десяток країн мають ЯЗ і що - в світі є порядок ?
показати весь коментар
24.05.2022 22:06 Відповісти
А Ви як думаєте, ЯЗ гарантує територіальну цілісність?

ЯЗ не допомогла Франції втримати Алжир, а Британія не ЯЗ захищала Фолклендські острови, КНР за наявності ЯЗ Тайвань якось не може приєднати.
А також ЯЗ не запобігло війнам між Індією та Пакистаном.

Росія нас до речі теж поки ЯЗ не атакує. На превеликий жаль, вистачає і звичайної зброї.
показати весь коментар
24.05.2022 22:15 Відповісти
нарешті дійшло
показати весь коментар
24.05.2022 22:03 Відповісти
В Кремлі відчули загрозу і пустили напряму в хід "важку артилерію":
З півночі середи, 25 травня, в Угорщині вводять надзвичайний стан.

Про це повідомив прем'єрміністра країни Віктор Орбан, передає https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/24/orban-viktor-haborus-veszelyhelyzetet-hirdet-a-kormany Hirado.hu .

"Уряд реалізує своє право відповідно до Основного закону оголосити військовий стан з півночі сьогоднішнього дня. Як і надзвичайний стан, введений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами", - заявив він.

За словами Орбана, Угорщина повинна залишатися осторонь війни в Україні та захищати свою фінансову безпеку - що потребує простору для маневру та негайних дій.

"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна та санкції у Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін", - пояснив він причини такого рішення.
показати весь коментар
24.05.2022 22:12 Відповісти
Ким Чен Ын сейчас себе вон ту последнюю фразу на видеомагнитофон запишет а потом будет крутить на оон.
показати весь коментар
25.05.2022 00:38 Відповісти
*две
показати весь коментар
25.05.2022 00:39 Відповісти
 
 