Війна в Україні показала, що не можна обмінювати безпеку на економічну вигоду, - Столтенберг

Війна Росії в Україні засвідчила, наскільки "економічні відносини з авторитарними режимами можуть створювати вразливість".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час Світового економічного форуму в Давосі.

За його словами, йдеться про надмірну залежність від імпорту енергоносіїв, а також про ризики, створені експортом передових технологій, зокрема, штучного інтелекту. "Йдеться про Росію. Але й про Китай. Ще один авторитарний режим, який не поділяє наших цінностей. І це підриває міжнародний порядок, заснований на правилах".

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"Масштабні санкції (проти Росії - ред) нагадують нам про один із важливих уроків цього конфлікту: ми не повинні обмінювати довгострокові безпекові потреби на короткострокові економічні інтереси", - наголосив очільник Альянсу.

Столтенберг сказав, що міжнародна торгівля допомагає економікам країн, але додав: "Ми повинні визнати, що наш економічний вибір має наслідки для нашої безпеки. Свобода важливіша за вільну торгівлю. Захист наших цінностей важливіший за прибуток".

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