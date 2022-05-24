Війна в Україні показала, що не можна обмінювати безпеку на економічну вигоду, - Столтенберг
Війна Росії в Україні засвідчила, наскільки "економічні відносини з авторитарними режимами можуть створювати вразливість".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив під час Світового економічного форуму в Давосі.
За його словами, йдеться про надмірну залежність від імпорту енергоносіїв, а також про ризики, створені експортом передових технологій, зокрема, штучного інтелекту. "Йдеться про Росію. Але й про Китай. Ще один авторитарний режим, який не поділяє наших цінностей. І це підриває міжнародний порядок, заснований на правилах".
"Масштабні санкції (проти Росії - ред) нагадують нам про один із важливих уроків цього конфлікту: ми не повинні обмінювати довгострокові безпекові потреби на короткострокові економічні інтереси", - наголосив очільник Альянсу.
Столтенберг сказав, що міжнародна торгівля допомагає економікам країн, але додав: "Ми повинні визнати, що наш економічний вибір має наслідки для нашої безпеки. Свобода важливіша за вільну торгівлю. Захист наших цінностей важливіший за прибуток".
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Это, кстати, не кивок в сторону Украины, а сигнал для ЕС, что надо перевооружаться.
Зе українські воші.
У нас навіть всякі корупціонери та олігархи не такі вже й багаті, якщо порівняти з європейськими багатіями…
ЯЗ не допомогла Франції втримати Алжир, а Британія не ЯЗ захищала Фолклендські острови, КНР за наявності ЯЗ Тайвань якось не може приєднати.
А також ЯЗ не запобігло війнам між Індією та Пакистаном.
Росія нас до речі теж поки ЯЗ не атакує. На превеликий жаль, вистачає і звичайної зброї.
З півночі середи, 25 травня, в Угорщині вводять надзвичайний стан.
Про це повідомив прем'єрміністра країни Віктор Орбан, передає https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/24/orban-viktor-haborus-veszelyhelyzetet-hirdet-a-kormany Hirado.hu .
"Уряд реалізує своє право відповідно до Основного закону оголосити військовий стан з півночі сьогоднішнього дня. Як і надзвичайний стан, введений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами", - заявив він.
За словами Орбана, Угорщина повинна залишатися осторонь війни в Україні та захищати свою фінансову безпеку - що потребує простору для маневру та негайних дій.
"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна та санкції у Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін", - пояснив він причини такого рішення.