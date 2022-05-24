З початку доби на Донбасі відбито 9 атак ворога. Знищено 31 одиницю техніки і 7 безпілотників окупантів, - пресцентр ОС
Станом на 21:00 24 травня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 9 атак ворога. Ще на 6 локаціях тривають бої з окупантом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Окупанти обстріляли 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об’єктів з них: 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торгівельний центр, відділення національної поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 8 артилерійських систем; 18 одиниць бойової броньованої техніки; 1 спеціальний броньований автомобіль; 1 автомобіль.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA" і шість БпЛА типу "Орлан-10".
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@Schmetterlinka
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Сьогодні просто впродовж дня, Світлодарськ-Попасна. Зранку тільки Світлодарськ. Вчора тільки прорив під Попасною. Пара днів тому навіть Попасну не захопили повністю.
Такими темпами Найвеличніший лідор вийде на преміальні оманські, придбає ще хатинку для Лєнкі. Наш пріздєнт 💪