З початку доби на Донбасі відбито 9 атак ворога. Знищено 31 одиницю техніки і 7 безпілотників окупантів, - пресцентр ОС

Станом на 21:00 24 травня українські захисники зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 9 атак ворога. Ще на 6 локаціях тривають бої з окупантом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Окупанти обстріляли 39 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили більше 60 цивільних об’єктів з них: 50 житлових будинків, лікарню, коксохімічний завод, залізничний вокзал, будівельну базу, торгівельний центр, відділення національної поліції, будівлю прокуратури, електропідстанцію і гаражний кооператив. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 14 цивільних осіб, ще 15 отримали поранення і травми різного ступеню важкості", - йдеться у повідомленні.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 3 танки; 8 артилерійських систем; 18 одиниць бойової броньованої техніки; 1 спеціальний броньований автомобіль; 1 автомобіль.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA" і шість БпЛА типу "Орлан-10".

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