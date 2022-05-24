За 24 травня на Харківщині загинула 1 особа, 3 - поранені, - ОВА

Незважаючи на те, що ЗСУ відтіснили російські окупаційні війська від Харкова, ЗС РФ продовжують обстрілювати обласний центр і населені пункти області, що призводить до нових жертв і постраждалих серед мирних громадян

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Він зазначив: "Цієї ночі по м. Мерефа окупанти завдали удару трьома ракетами. Одна з них була збита силами ПВО. Внаслідок влучання ракет частково зруйнована адмінбудівля підстанції Південної залізниці. Жертв та постраждалих немає.

Зранку окупанти обстріляли Дергачівську громаду. Внаслідок влучання снаряду спалахнув торговельний заклад. На жаль, 69-річна жінка загинула, ще 1 чоловік отримав поранення.

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У с. Савинці, Ізюмського району, внаслідок обстрілу росіян поранено 2 людей.

Російські окупанти на Харківщині зосереджені на утриманні зайнятих позицій та готуються поновити наступ. Біля Ізюма сьогодні ворог провів розвідку боєм в районі населеного пункту Пасіка. Наші захисники завдали ворогу втрат і змусили відійти".

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