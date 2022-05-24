В ООН підтвердили загибель 3942 цивільних через масштабну війну Росії в Україні

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3942 і поранення 4591 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 23 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки з посиланням на Управління Верховного комісара ООН із прав людини.

Серед загиблих – 258 дітей, серед поранених – 399.

При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі, "оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження".

Читайте також: У Маріуполі, розбираючи завали багатоповерхівки, в підвалі знайшли близько 200 тіл загиблих. Окупанти відмовляються їх ховати, - Андрющенко. ФОТО

Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область) і Попасна (Луганська область), "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до наведеної вище статистики".

В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 з 10 українців в разі затяжної війни опиняться за межею бідності, - прогноз ООН

Тим часом, Агентство ООН у справах біженців 12 травня повідомило, що понад 6 мільйонів людей залишили Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.