Залужний і Єрмак провели розмову з генералом Міллі та радником Байдена Салліваном

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і глава Офісу президента України Андрій Єрмак 24 травня провели телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та радником президента США Джо Байдена Джейком Салліваном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ОП.



"Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні, заходи з відбиття російської агресії та перебіг бойових дій на півдні та сході країни. Сторони також предметно розглянули наступні кроки з посилення оборонних спроможностей нашої держави та відповідну взаємодію з країнами-партнерами", – ідеться у релізі.



Також Залужний і Єрмак подякували співрозмовникам за діалог і підтримку України, додали в ОП.

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