Залужний і Єрмак провели розмову з генералом Міллі та радником Байдена Салліваном
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і глава Офісу президента України Андрій Єрмак 24 травня провели телефонну розмову з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та радником президента США Джо Байдена Джейком Салліваном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт ОП.
"Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні, заходи з відбиття російської агресії та перебіг бойових дій на півдні та сході країни. Сторони також предметно розглянули наступні кроки з посилення оборонних спроможностей нашої держави та відповідну взаємодію з країнами-партнерами", – ідеться у релізі.
Також Залужний і Єрмак подякували співрозмовникам за діалог і підтримку України, додали в ОП.
Топ коментарі
+77 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар24.05.2022 22:10
+60 Ksenia VB
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+60 Николай Стариков #404831
показати весь коментар24.05.2022 22:17
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Але це не той випадок.
Тепер він забиває своїм 73% баки розповідями про замахи на путєна, до яких він взагалі жодного відношення не має...
Все було б нічого, але якісна розвідка нам і зараз потрібна, і завтра буде потрібна, і мабуть, післязавтра.
Але з такими клоунами...
Когда уже вернутся патриоты во власть
Чи то лише в мене таке враженя..
2. Подивитися куйлу у вічі.
3. Все.
https://pravdatutnews.com/society/2022/05/24/16520-zelenskyy-ne-vtik-z-kyyeva-zavdyaky-noviy-armiyi-yaku-stvoryv-z Зеленський, який став президентом з ідеєю "надо просто пєрєстать стрєлять", не втік з Києва лише завдяки новій армії, якої не було у 2014-му і яку створили фактично з нуля Порошенко, Турчинов, Муженко. Це все, що я хочу сказати про відео з покидьком Медведчуком.
*_ очільник офісу _*
"глава" - перманентний наратив московитів
Кличку агента ГРУ рабZeи дЕрмака...знает даже Пионтковский...