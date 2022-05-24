Делегації 25 антарктичних країн вийшли із зали під час виступу представника Росії

На щорічній нараді з Договору про Антарктику 25 країн-учасниць висловили підтримку Україні у зв'язку зі збройною агресією РФ та влаштували демарш під час виступу російського представника, залишивши залу засідань.

Це відбулося 24 травня в Берліні, де триває 44-та Консультативна нарада Договору, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цей захід – по суті, найголовніша подія року в елітному клубі антарктичних країн, яку можна порівняти з засіданням Генасамблеї ООН – тільки для учасників Договору про Антарктику. На нараді вирішуються всі найголовніші питання спільного управління та взаємодії на крижаному континенті. Загалом учасниками договору є 54 країни, але право голосу мають лише 29 консультативних сторін, серед яких і Україна", – пояснив заступник міністра освіти і науки, очільник української делегації Олексій Шкуратов.

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Зазначається, що сьогодні на урочистому пленарному засіданні з нагоди відкриття наради виступив представник України, радник-посланник Посольства України в Німеччині Максим Ємельянов. Він ознайомив делегатів з наслідками повномасштабного вторгнення РФ на територію України та впливу російської агресії на українську антарктичну програму.

"Система Договору про Антарктику була заснована у дусі міжнародної наукової співпраці на противагу спробам мілітаризації та територіальних претензій. Очевидно, що Росія не доросла до того рівня, щоб поважати міжнародно визнані кордони інших держав та право своїх сусідів на самостійне існування. Така держава-агресор не заслуговує бути членом міжнародних організацій та має бути повністю ізольована", – підкреслив Ємельянов.

У відповідь Франція, що нині головує у Раді Європи, озвучила спільну заяву від імені 11 країн-членів ЄС, серед яких Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Польща, Болгарія, Чехія, Іспанія, Швеція та Фінляндія, щодо повної підтримки України і засудження російської агресії.

До цієї заяви приєднались делегації Норвегії, Румунії, Японії, Індії, Австралії, Нової Зеландії, Великої Британії та США, а також низки латиноамериканських країн – Бразилії, Аргентини, Чилі, Еквадору, Колумбії та Уругваю. Тобто загалом до заяви долучилися 25 країн, з яких 23 є консультативними сторонами.

Під час виступу російського представника українська делегація демонстративно залишила залу засідань. Її демарш підтримали делегації зазначених вище країн, представники яких теж вийшли з зали, повідомили в МОН.

"У такий спосіб більшість країн Договору показали, що антарктичний світ – це цивілізований світ, в якому не місце російським варварам. Ми сподіваємося, що це лише перший крок до майбутнього обмеження будь-якої діяльності РФ у міжнародно-правовій системі Договору про Антарктику, на чому ми активно наполягаємо впродовж усієї цьогорічної наради", – зазначив заступник міністра освіти і науки Шкуратов.

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Також представник США під час виступу оголосив про намір денонсувати Меморандум про взаєморозуміння між урядами США і РФ про співробітництво в Антарктиці від 2012 року та блокувати головування РФ у будь-яких робочих групах та суміжних заходах у межах Договору про Антарктику.