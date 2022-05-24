Україна сама встановить умови війни і миру у своїй країні, - очільник МЗС Литви Ландсбергіс

Західні лідери не можуть впливати на рішення України щодо припинення війни. Українська влада має сама прийти до такого кроку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс на тлі закликів до Києва, що лунають на Заході, сісти за стіл переговорів з Росією, що напала на країну.

"Мені здається, що це тиск на Україну - скласти зброю або припинити наступ на окупаційні сили не на їхніх умовах", - сказав у вівторок голова дипломатичного відомства країни.

Ландсбергіс підкреслив, що він так реагує "на формулювання деяких західних лідерів, що звучать про те, що, можливо, необхідно припинити вогонь і почати переговори".

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За його словами, умови для закінчення війни "мають бути створені в Україні".

"Вони скажуть їм, коли для них закінчиться війна, скільки вони мають намір продовжувати воювати, яких результатів потрібно досягти, які цілі вони ставлять перед собою", - сказав Ландсбергіс.

"Це не повинно виходити із західних столиць", - додав він.

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