Російські загарбники наступають на Луганщині за всіма напрямками одночасно, зараз найважчий час за 8 років війни, - Гайдай

Зараз для Луганської області найважчий час за вісім років війни, росіяни наступають у Луганській області за всіма напрямками одночасно, стягнули шалену кількість бійців і техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив голова військової обласної адміністрації Сергій Гайдай у телеграмі.

"Стає тільки гірше. Те, що роблять рашисти, - це важко описати словами. Орки вбивають наші міста, трощать усе навколо. Сєвєродонецьк - ледь живий. Обласний центр закидали авіабомбами. Росіяни наступають на Луганщині на всіх напрямках одночасно. Атакують Сєвєродонецький напрямок, у Гірській громаді з боку Золотого та Катеринівки, біля Попасної з боку Комишувахи, й нашу Луганську Чорнобаївку - Білогорівку", - написав Гайдай.

Він також повідомив, що траса Лисичанськ-Бахмут повністю прострілюється, і там уже "працюють" ворожі ДРГ.

"Ситуація на межі критичної. Рашисти стягнули в нашу область шалену кількість бійців і техніки. На окупованих територіях орки тримають напоготові вертольоти та важку зброю. Вільна Луганщина зараз, як Маріуполь. Ми форпост, який стримує навалу і точно стримає", - заявив голова ОВА.

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