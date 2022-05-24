Російські загарбники наступають на Луганщині за всіма напрямками одночасно, зараз найважчий час за 8 років війни, - Гайдай
Зараз для Луганської області найважчий час за вісім років війни, росіяни наступають у Луганській області за всіма напрямками одночасно, стягнули шалену кількість бійців і техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомив голова військової обласної адміністрації Сергій Гайдай у телеграмі.
"Стає тільки гірше. Те, що роблять рашисти, - це важко описати словами. Орки вбивають наші міста, трощать усе навколо. Сєвєродонецьк - ледь живий. Обласний центр закидали авіабомбами. Росіяни наступають на Луганщині на всіх напрямках одночасно. Атакують Сєвєродонецький напрямок, у Гірській громаді з боку Золотого та Катеринівки, біля Попасної з боку Комишувахи, й нашу Луганську Чорнобаївку - Білогорівку", - написав Гайдай.
Він також повідомив, що траса Лисичанськ-Бахмут повністю прострілюється, і там уже "працюють" ворожі ДРГ.
"Ситуація на межі критичної. Рашисти стягнули в нашу область шалену кількість бійців і техніки. На окупованих територіях орки тримають напоготові вертольоти та важку зброю. Вільна Луганщина зараз, як Маріуполь. Ми форпост, який стримує навалу і точно стримає", - заявив голова ОВА.
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На Попаснянском направлении, в результате своих активных наступательных действий, противнику удалось занять населённый пункт Пилипчатое, а так же незначительно улучшить своё тактическое положение южнее посёлка Васильевка. Ввиду обозначившейся угрозы левому флангу тактической группы ВСУ, оборонявшейся в районе Светлодарска и посёлка Мироновский её подразделения совершили организованный отход на более удобные позиции в северо-западном направлении.
Кроме того, противник, очевидно, в ближайшее время готовится так же перейти в наступление в направлении Гольмовской и Новолуганское, с целью попытаться окружить в районе Луганского и Мироновки наши передовые подразделения из состава Светлодарской группы. Учитывая тот факт, что передовые подразделения из состава Попаснянской группировки противника уже находятся в районе Троицкого, то их дальнейшие планы - вполне понятны.
Скорее всего, противник попытается прорваться из района Троицкого в направлении Видродження, с целью перерезать дорогу М-03, а Горловская группировка, в свою очередь, попытается прорваться через Новолуганское на Семигорье и далее так же на Видродження.
Однако, есть нюанс. Если от Троицкого, скорее всего будут действовать российские войска, то на Гольмовской и Новолуганское будут наступать подразделения так называемой "3-й омсбр" 1-го АК... По крайней мере, 2-е усиленных роты именно этой "бригады" были выдвинуты вчера и сегодня на направление гипотетичского наступления под Гольмовской + фиксируется переброска по крайней мере 2-х дополнительных гсабтр на САУ 2С3 "Акация" в качестве усиления от Дебальцево по направлению в этот же район.
Очевидно, что приостановка наступления Попаснянской группировки противника в районе Владимировки в сторону Соледара и Яковлевки, а так же в направлении на север через Комышуваху, была вызвана не только значительными потерями в её передовых подразделениях, понесённых в предыдущих 3-х-дневных боях "по прорыву" к Бахмуту и Комышувахе, но и ещё целым рядом факторов. Например, достаточно "расслабляющим" огневым налётом по мощной колоне снабжения противника, нанесённом украинской артой в первый же день его "прорыва", как только выше указанная колона выехала из Первомайска... Кроме того, уже через сутки после "прорыва", ВСУ нанесли в районе Комышувахи короткий контр-удар, фактически и остановивший распространение "прорыва" противника на север и стабилизировавший на этом участке ситуацию.
По крайней мере, сегодня, командование войск противника активно пополняло и перегруппировывало свои передовые подразделения в районе Попасной, пытаясь менять направления и участки ввода их в бой в самое ближайшее время. Так, например, достаточно очевидными стали планы командования попаснянской группировки войск противника прорваться между Комышувахой и Золотым на север, с целью выйти во фланг нашим подразделениям, обороняющимя у Горского, а так же окончательно занять Тошковку.
В этом контексте, только одно непонятно... нахуА всё это? Продвижение войск противника в районе Золотое - Горское лишено какого-либо внятного тактического смысла. Причём, от слова совсем... Этим противник никак не влияет на устойчивость обороны ВСУ на участке "главного удара" - в районе Комышувахи и по линии Липовое - Васильевка...
Повторяется история с Изюмскими страдальцами - наступление в расходящихся направлениях и бесцельное дробление своих сил и средств. Даже, не в расходящихся... а в противоположных. Видать перехвалил я прошлый раз генерал-лейтенанта А.Авдеева...
В то время, когда его передовые подразделения в районе Владимировки, под Васильевкой и Комышувахой находятся практически под постоянным огневым воздействием украинских дальнобойных средств поражения, он не находит ничего лучшего, как выделить часть своих сил и средств из состава этой самой ударной группы и бросить их на захват соседнего флангового района, никак не влияющего на дирекцию наступления его основных сил. "Гениально", ящитаю... просто феерически. И это при том, что и Золотое и Горское нехило так укреплены ВСУ за предыдущие 8 лет... А он точно был начальником Общевойсковой Академии вс рф...?
В свою очередь, "северная" группировка войск противника, которая по идее, должна встретиться с этими неординарными "попаснянскими" и таким образом, замкнуть кольцо окружения вокруг Лисичанска и Северодонецка, тоже сегодня немного "чудила". После вчерашней "заварушки" у Лимана, в результате чего противнику удалось завязать в Лимане городские бои и синхронной попытки Изюмской группировки прорваться на ближние подступы к Славянску, надо понимать, командование войск противника вспомнило... зачем собственно вся эта разношёрстная банда залезла в лесистую пойму Северского Донца...
Если кто забыл, то напомню... тут оперируют на направлении "главного удара" до 7-8-и БТГр из состава 35-й, 74-й омсбр 41-й ОА и 90-й тд ЦВО (да, та самая, которая огребала под Броварами...) + до 3-4 БТГр от ВДВ и МП (судя по всему, 106-й вдд). Лиман, Святогорск... это всё конечно, замечательно, но Лисичанск и Северодлонецк сами себя не окружат. Надо бы всё-таки форсировать Северский Донец и уже как-то наступать на Северск...
О том, что противник продолжает вынашивать планы по форсированию Северского Донца и прорыву к Северску говорит несколько моментов...
В районе Сватова продолжается накопление переправочных средств (уже сосредоточено до 15-и секций ПМП, до 4-х амфибий и порядка 8-и буксирно-моторных катеров). Противник ведёт активную разведку участка гипотетического форсирования между Дроновкой и Белогоровкой.
Судя по количеству сил и средств, которые командование войск противника стягивает в район Ямполя и южнее Дибровы, в ближайшие дни следует таки ожидать попытки форсировать Северский Донец на достаточно широком фронте.
Но подчеркну, само по себе форсирование реки, создание и удержание плацдарма на его правом берегу, не будет для войск противника самоцелью. Главная его задача - выйти к Севесрку и Верхнекаменке.
Более того, по моему мнению, в случае даже частичного успеха "северной" группировки в деле форсирования Северского Донца, попаснянская группа войск противника обязательно попытается прорватся через Васильевку на Берестовое с целью оказать ей содействие. Потому, в самое ближайшее время следует ожидать "синхронизации" действий и "северной" и попаснянской группировок войск противника.
В этом контексте, запланированное наступление правофланговых подразделений попаснянской группировки на Золотое и Горское, которое на первый взгляд кажется идиотизмом в чистом виде, вполне может носить демонстрационный характер...
Честно сказать, общая ситуация во всей Луганско-Донецкой операционной зоне не слишком радует. Да, противника удалось временно остановить и даже местами при помощи артиллерии и коротких, внезапных контр-ударов несколько "стабилизировать". Как это было, например, с вчерашней "судоргой" двух левофланговых БТГр Изюмской группировки, попытавшихся прорваться к Краснополью...
Но всё это явно не надолго...
Темпы пополнения и усиления двух ударных группировок российских войск ("северной" и попаснянской) явно обеспечивают им наращивание уровня боеспособности. Причём, даже в условиях относительно высоких потерь...
И да, в заключении... нечто вроде прикола...
Вы не поверите, кто командует группировкой войск противника под названием "Изюм"...
герой россии, генерал-полковник Геннадий Жидко...
А теперь внмиание, его штатная должность...
заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник главного военно-политического управления Вооружённых Сил Российской Федерации...
Одной из самых мощных группировок российских войск в Донецко-Луганской операционной зоне, в самый решающий и ответственный момент командует... главный российский замполит...
Совсем у них с пАлкАводцами херово стало...