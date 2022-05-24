Росія поширює фейк про походження мавпячої віспи з української біолабораторії, - ЦПД
Пропаганда РФ активно поширює фейк в якому пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
"Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа. За їх словами, начебто необережний персонал лабораторії вже під час проведення "спецоперації" розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців "рознесли" віспу Європою", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, МОЗ України офіційно заявило, що в Україні не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи.
Топ коментарі
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Ці ідіоти хоча б вікіпедію відкрили і почитали, що перший випадок мавп'ячої віспи в людини був зафіксований ще у 1970 році!
Так і було...
Ось так і це Захід України.
Хмельниччина продовжує лідирувати за кількістю "приходів" російської церкви!
Наявність москальської церкви, не робить якись регіон проросійським. Почаївська лавра є кублом УПЦ МП, знаходиться у тернопільський області, але, це не робить тернопільську область проросійською...
Ви сказали, що Україна розробляла спеціальні віруси КОНКРЕТНО для чи проти вас, кацапні.
От. Так що ця віспа - то без вас "борці зі здоровим глуздом" - і не лише - постаралися.
А ви ждіть свого. Готуйтеся.
ЛЮТЫЙ КОКС подгоняет только МИД РФ
ФошЫздЫ....