Росія поширює фейк про походження мавпячої віспи з української біолабораторії, - ЦПД

Пропаганда РФ активно поширює фейк в якому пов’язує виникнення мавпячої віспи з неіснуючими українськими біолабораторіями.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Роспропагандисти стверджують, що США начебто розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і мавпяча віспа. За їх словами, начебто необережний персонал лабораторії вже під час проведення "спецоперації" розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців "рознесли" віспу Європою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, МОЗ України офіційно заявило, що в Україні не зафіксовано жодного випадку мавпячої віспи.

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