У липні у Швейцарії обговорять напрацьований урядом план відновлення України,- Шмигаль
Україна та Швейцарія проведуть у липні конференцію, на якій буде обговорено напрацьований урядом план з відновлення України.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ
"Україна та Швейцарія проведуть у липні конференцію з відновлення України. У Лугано обговоримо з партнерами проєкт плану відновлення країни, над яким зараз працює уряд разом з українськими та міжнародними експертами. Дякую Ігнаціо Кассіс (президент Швейцарії – ред.) за підтримку", - написав Шмигаль.
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