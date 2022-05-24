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У липні у Швейцарії обговорять напрацьований урядом план відновлення України,- Шмигаль

шмигаль

Україна та Швейцарія проведуть у липні конференцію, на якій буде обговорено напрацьований урядом план з відновлення України.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ

"Україна та Швейцарія проведуть у липні конференцію з відновлення України. У Лугано обговоримо з партнерами проєкт плану відновлення країни, над яким зараз працює уряд разом з українськими та міжнародними експертами. Дякую Ігнаціо Кассіс (президент Швейцарії – ред.) за підтримку", - написав Шмигаль.

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Автор: 

Шмигаль Денис (4565) відбудова (354)


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24.05.2022 23:03 Відповісти
Я так розумію що найвеличніший вже закінчив війну і тепер береться за великовідновлення.
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24.05.2022 23:06 Відповісти
какого видновлення?? они не видят в каком состоянии юг и восток??? придурки....войну выиграйте для начала... а так кому что, а зелени распил.
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24.05.2022 23:09 Відповісти
подібні новини на фоні подій на фронті навіть не те,що не на часі,а здаються просто кощунством(вибачте,українського аналога не підібрав).
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24.05.2022 23:11 Відповісти
Опять начнется "Велике Крадiвництво." Над АП Зеленского должен стоять еврокомисср с палкой , как только потянутся рученки воровать , сразу чтобы дал по рукам. А то будет как всегда.
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24.05.2022 23:11 Відповісти
нах пішов лисий ********,відновлювати Україну будемо уже без вас,ви будете тварюки зону топтати,та табуретки клепати
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24.05.2022 23:40 Відповісти
Вопрос на засыпку -Чей Крым?Это странно задавать "украинцам"...
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25.05.2022 01:39 Відповісти
...может рановато масло на хлеб размазывать?
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25.05.2022 04:23 Відповісти
З шулерами навряд чи хтось серйозний буде зустрічатись.
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25.05.2022 05:43 Відповісти
 
 