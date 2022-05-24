У липні у Швейцарії обговорять напрацьований урядом план відновлення України,- Шмигаль

Україна та Швейцарія проведуть у липні конференцію, на якій буде обговорено напрацьований урядом план з відновлення України.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Твіттері, передає Цензор.НЕТ

"Україна та Швейцарія проведуть у липні конференцію з відновлення України. У Лугано обговоримо з партнерами проєкт плану відновлення країни, над яким зараз працює уряд разом з українськими та міжнародними експертами. Дякую Ігнаціо Кассіс (президент Швейцарії – ред.) за підтримку", - написав Шмигаль.

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