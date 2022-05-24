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Новини Війна
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Потрібен час і дуже багато надзвичайних зусиль нашого народу, щоб переломити перевагу ворога у кількості, техніці і озброєнні, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками 90-го дня повномасштабної війни з РФ.

Відповідне відео опубліковане пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Завершився вже третій місяць нашої оборони. Це великий термін. Термін, якого не передбачали провідні розвідки світу. Цього навіть не допускали наші вороги. І це те, що спонукає світ зовсім по-іншому дивитися на Україну. Це три місяці воєнних злочинів російських окупантів. Три місяці їхніх ударів, руйнувань і блокади. І три місяці масових подвигів наших людей, які захищають свою власну країну", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У нас - десятки тисяч чорних пакетів з російськими солдатами. РФ їх не забирає, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23729)


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Топ коментарі
+50
Три місяці активної фази війни.
Наразі в окупації опинилось 125 тисяч кв.км. території України.

Станом на 23 лютого 2022 року під тимчасовою окупацією було 7% української території або трохи більше ніж 43 тисяч кв.км. Тепер ця площа у 2,9 рази більша - 20,3%!

Hel60:
Було: Полонені моряки при Порошенко - галас аж до сипоти... Відвоювали 2/3 окупованого Донбасу - чому Порошенко здав Крим?!

Маємо: Здали азовців в полон, здали Маріуполь та ще 14% території країни, отримали 10 мільйонів біженців, мільйон заручників орки вивезли до р@шки!
Зе - герой б..дь.
Люди, ви подуріли, ви обрали лайно і боїтесь собі в цьому зізнатись.
Д. Чекалкин
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/2294
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24.05.2022 23:15
+21
Sasha Sotnik

@sasha_sotnik

·
https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1529102855365345280 6h

Потрясающе эффективно работает успокоительный пиар фейгин-арестовичей! 1/5 часть Украины захвачена рашистами (до 23 февраля было оккупировано 7%), а в головах зрителей канала Фейгина Украина побеждает-наступает! Так можно и страну просрать.
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24.05.2022 23:22
+21
Букви

@Bykvu

Шановні читачі, ми трохи заплутались… Секретар РНБО Данілов каже, що влада готувалась до нападу РФ з листопада. Проте генерал-майор Марченко, який керував обороною Миколаєва, стверджує, що 25 лютого місто взагалі не було готове до війни. Те ж саме казали захисники Маріуполя…

Можливо ви підкажете, до якого саме вторгнення Росії готувалась влада, і чи може бути таке, що хтось каже неправду?

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24.05.2022 23:26
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Три місяці активної фази війни.
Наразі в окупації опинилось 125 тисяч кв.км. території України.

Станом на 23 лютого 2022 року під тимчасовою окупацією було 7% української території або трохи більше ніж 43 тисяч кв.км. Тепер ця площа у 2,9 рази більша - 20,3%!

Hel60:
Було: Полонені моряки при Порошенко - галас аж до сипоти... Відвоювали 2/3 окупованого Донбасу - чому Порошенко здав Крим?!

Маємо: Здали азовців в полон, здали Маріуполь та ще 14% території країни, отримали 10 мільйонів біженців, мільйон заручників орки вивезли до р@шки!
Зе - герой б..дь.
Люди, ви подуріли, ви обрали лайно і боїтесь собі в цьому зізнатись.
Д. Чекалкин
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/2294
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24.05.2022 23:15 Відповісти
Нагадай, при Порошенку була повномасштабна війна?
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24.05.2022 23:23 Відповісти
Тому й не було,шо при Порошенку...
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24.05.2022 23:27 Відповісти
Была,но никто к ней тогда был не готов.Поэтому перешла в вялотекущий конфликт.
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24.05.2022 23:27 Відповісти
А всі роки на Донбасі що не війна була, а так просто загинули тисячі наших героїв?
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24.05.2022 23:28 Відповісти
Нагадай, яка армія була в Україні у 2014 році.
Озброєння, техніка, мотивація, забезпечення...
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24.05.2022 23:29 Відповісти
Потрібен час.... щоб дати можливість пуйлу окупувати всю територію України ( Зеленський ).
Зеля, тварюка бреше кожний день, кожну хвилину, здаючи Україну пуйлу.
Зараз він заявляє, що у ворога перевага в чисельності.
А два дні тому, він заявив, що в Україні 700 тисяч військових захищає Україну.
А відомо що 700 тисяч більше ніж 150 тисяч ворогів, які атакують Україну.
Зеленський сам собі протирічить, через такі заяви.
А вся суть його полягає, в тому, щоб злити частину України пуйлу, по домовленістю з ним.
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24.05.2022 23:33 Відповісти
цитіровать можна і відомості з вікіпедії, крім авторських висновків...
через канал чекалкіна донесли те, що й так відомо:
- при порошенку такого не було....
розумний знає, як вийти із скрутного становища, мудрий, як не допустити його...
зараз нема ні того ні іншого
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25.05.2022 00:07 Відповісти
Володимир Олександрович, признач нарешті антикорупційного прокурора.
Починац конфіскацію московських активів та всіх опзжних колаборантів
Починац реформи з можливістю українців швидко впливати на процеси: відкликання законопроекта, суддів, прокурорів, мерів
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25.05.2022 07:29 Відповісти
Ще пару раз як в Десні і ніякий час не допоможе
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24.05.2022 23:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FPE244ptIoQ&t=272s Хто злив Херсон? - YouTube

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24.05.2022 23:17 Відповісти
А сериальчики на московии продаются, а срублики на карман падают....
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24.05.2022 23:21 Відповісти
Sasha Sotnik

@sasha_sotnik

·
https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1529102855365345280 6h

Потрясающе эффективно работает успокоительный пиар фейгин-арестовичей! 1/5 часть Украины захвачена рашистами (до 23 февраля было оккупировано 7%), а в головах зрителей канала Фейгина Украина побеждает-наступает! Так можно и страну просрать.
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24.05.2022 23:22 Відповісти
Букви

@Bykvu

Шановні читачі, ми трохи заплутались… Секретар РНБО Данілов каже, що влада готувалась до нападу РФ з листопада. Проте генерал-майор Марченко, який керував обороною Миколаєва, стверджує, що 25 лютого місто взагалі не було готове до війни. Те ж саме казали захисники Маріуполя…

Можливо ви підкажете, до якого саме вторгнення Росії готувалась влада, і чи може бути таке, що хтось каже неправду?

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24.05.2022 23:26 Відповісти
но Ким зато блестательный герой...
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24.05.2022 23:31 Відповісти
він не мер миколаєва
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25.05.2022 00:09 Відповісти
Та ж так і готувалися - пустили по ***** усю оборону, а заразом і пил в очі суспільству. Для цього теж потрібне вміння, аби українці спершу не розчовпали що й до чого і не підвісили зрадоту на найближчому дереві за горлянку. Гундосий у нас он взагалі ледве не Нобелівський лауреат і Герой Сонячної системи. І це після того, що зелена шобла накоїла.
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25.05.2022 00:32 Відповісти
"Завершився вже третій місяць нашої оборони. Це великий термін. Термін, якого не передбачали провідні розвідки світу. Джерело: Рекордами вирішив зайнятися?
Місяць вистояла Україна, другий, трейтій...
Краще, менше патякай дурниць на камеру і гандона-єрмака прибери!
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24.05.2022 23:26 Відповісти
Не прибере він гандона-єрмака... Як маріонетка може прибрати ляльковода?
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25.05.2022 06:40 Відповісти
Слухати його не можливо. Фальш,брехня, підлість
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24.05.2022 23:29 Відповісти
Придурок, если бы ты ни разу не откосил, то имел бы право об этом говорить! Закрой рот, потерялся! Без тебя разберёмся. Сдрысни, клован!
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24.05.2022 23:30 Відповісти
Не пойму откуда у маскалей численная перевага, нас 700 тисяч, их 200 тисяч.
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24.05.2022 23:30 Відповісти
их 70 тыс осталось
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24.05.2022 23:53 Відповісти
Не 70 тис. точно: по-перше, прихована мобілізація не зупинялась ні на день, по-друге, багато нагнано біо-маси з лугнандону, може тільки останніх під 70 тис.(бо вони реально всюди, на всіх напрямках, не тільки на Донбасі). Думаю, на території України і в резервах першої черги біля наших кордонів і в окупованому Криму - не менше 200 тис. їхнього м'яса...
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25.05.2022 06:45 Відповісти
на передовой нас не 700 тысяч а гораздо меньше - и походу без достатчоной техники - Генштаб "недорабатывает" или ему кто-то "мешает"
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25.05.2022 00:24 Відповісти
Планомірна підготовка казочки:
"чому кордони 24 лютого - добре"
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24.05.2022 23:31 Відповісти
Кордони 24 лютого - дуже і дуже добре, наразі ми ще і близько не маємо ситуації, коли об'єктивно можемо говорити про повернення до них.
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24.05.2022 23:37 Відповісти
Не выпуская даже патронов,как и чем он собрался переломить ситуацию.На привозном долго не повоюешь.И полная зависимость от поставок не есть хорошо.Строить долгосрочные планы боевых действий не имея базиса в боеприпасах и вооружений невозможно.
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24.05.2022 23:33 Відповісти
шах и мат-Количество военных в Украине могут довести с 700 тысяч до 1 миллиона - Арестович
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24.05.2022 23:34 Відповісти
Крім одного Зелі в бункері вони бажають тисячи Зелей призвати на фронт. Патріотов на фронт звати не будуть, бо вони всю картину псують.
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25.05.2022 08:15 Відповісти
слуги народу(як колишні так і нинішні) і друзі твої Бєня і Ахмєт теж надзвичайні зусилля проявляти збираються, чи їм розслабитися можна, а проявляти повинні інші?
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24.05.2022 23:34 Відповісти
не надо президента ежедневно выходит так. пресс секретарь должен делать это. он неопытный и иногда выдает секреты. ты много чего должен скрыт от врага (твое состояние сколько даёшь жертвы) он сам говорит об этом.
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24.05.2022 23:37 Відповісти
Неопытный ?с какого ж ляда у нас ,в войну,в президентах "неопытный" дегенерат,интересно...тут самое время начинать зесрани ржать.
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25.05.2022 08:56 Відповісти
що в Наполеонівську шапку ЗЕ насрали?
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24.05.2022 23:37 Відповісти
вже йдуть вкиди до капітуляції
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24.05.2022 23:37 Відповісти
Вони весь час йдуть...
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25.05.2022 08:10 Відповісти
А скільки асфальту потрібно?
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24.05.2022 23:39 Відповісти
брехливе сученя. мудрий нарiд ще його на другий термiн вибере.
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25.05.2022 00:03 Відповісти
Та нет...слишком много нарИда ,который прошел ад,благодаря зекрысе...а вот в Одессе ,в настоящий момент,оно точно бы выбралось на ура - у нас две проблемы зебиловату только звуки сирены бесят и моряки в рейс хотят,а так жизнь у зебилов ,в общем то удалась,если учесть что война...
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25.05.2022 09:05 Відповісти
Национализировали Запорожский титано-магниевый комбинат Фирташа. Наверно, через некоторое время, всплывет в собственности коломоя.
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25.05.2022 00:08 Відповісти
Как там было..

Многие из вас умрут. Это жертва, на которую я готов пойти...

Не помню как фильм назывался
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25.05.2022 00:13 Відповісти
А, Шрек!
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25.05.2022 00:14 Відповісти
ситуация на фронте сложная но помоему контролируемая.... спасибо за это ВСУ.
а к политической верхушке столько вопросов, что боюсь им не хватит жизни отбыть срок
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25.05.2022 00:22 Відповісти
ну как контролитруемая - ну да зеленский контролитрует как потихоньку сдаются територии и погибают наши герои
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25.05.2022 00:26 Відповісти
************ зелений.
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25.05.2022 00:22 Відповісти
ублюдок зеленский- самое большое зло что постигло Украинскую землю за всю историю..
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25.05.2022 00:28 Відповісти
Вам зараз весело? Можете поржати над тисячами убитих.
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25.05.2022 05:40 Відповісти
Дебіл.🤦
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25.05.2022 05:47 Відповісти
Час був з 2019 року. Надзвичайні зусилля пішли в асфальт.
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25.05.2022 05:45 Відповісти
Якщо Захід не хоче нам давати всю зброю, яка нам потрібна, то треба щоб Захід напряму включився в війну із своєю зброєю.
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25.05.2022 06:57 Відповісти
Бо якщо не хочуть воювати на нашій території, разом з нами, то є велика вірогідність, що прийдеться їм воювати в себе без нас.
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25.05.2022 08:59 Відповісти
Зеля просит разрешения подписать капитуляцию и отвезти оружие НАТО в Россию.
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25.05.2022 07:11 Відповісти
А шо зря в нього паРаша через Коломойшу стільки грошей і зусиль вбухивала ?
Тепер відробляє, думаю так.
А які гарні в нього були гонорари на корпоративах Газпрому і все це він памятає.
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25.05.2022 12:49 Відповісти
...час бл... втратили коли обрали того хто заглядав в очі путіну...
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25.05.2022 07:16 Відповісти
Треба всім, молодим, старим, хворим йти до лав ЗСУ. Бо діла не буде.
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25.05.2022 07:25 Відповісти
Зєлупа: - "Потрібен час і дуже багато надзвичайних зусиль нашого народу,,, "
Студент Могилянки: - "А хабарник та плагіатор Шкарлєт на посаді міністра освіти є також невід'ємною частиною цього плану?"
Зєлупа: - "Хто це сказав? Підніміться! Убєрітє єво *****!".
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25.05.2022 07:50 Відповісти
На що ви сподіваєтесь від цього індивида балачок його ми наслухались за 3 роки тепер слухає наймудрішого захід але там швидко все зрозуміють що ця влада собою представляє. У них немає навіть мужності визнати що допустили помилки в організації оборони країни, розповідали нікогда ненападеть а самі спасали своє добро і рідню. ЗСУ потрібно робити свою работу оглядаючись тільки на волю народу України і робити так щоб не було соромно перед всім світом за їх допомогу.
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25.05.2022 09:13 Відповісти
Усилий нашего народа? А ты, гнида, собираешься хоть немного усилий прикладывать? Или только вредить можешь?
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25.05.2022 09:32 Відповісти
Ой не трандить, немає вже давно в рашистів кількісної переваги.
Перевага в техниці і озброєнні так, є. Але не треба розказувати про перевагу 20 до 1, це брехня. Навіщо таке казати? Рашистів біля 150 тисяч на території України.
Так, вони всі укомплектовані бронетехнікою, авіацією і артилерію і знаходяться по південному сході . А наші 700 000 розбросані по всій Україні, ще навчаються, озброюються, комплектуються, але їх не менше. Вже давно нашіх більше.
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25.05.2022 09:48 Відповісти
В глазах Зеленского появился страх и тревога, чего не было еще месяц назад..... Куда девалась риторика "перемоги на усіх фронтах"???? Мне не понятно........... Сразу видно, что власть сильно умалчивает о реальной ситуации на фронте в Юго-Восточных областях Украины и психологические брифинги Алексея Арестовича ситуацию не исправляют
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25.05.2022 11:19 Відповісти
Лахта нє палісь.
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25.05.2022 12:54 Відповісти
Яка кількість - у воєнкоматах чоловіків не беруть на службу, як і в ТРО, шо за брєд.
Застав клоуна бути президентом як то кажуть, краще б мовчав, за умного зійшов.
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25.05.2022 12:45 Відповісти
КРАЩЕ Б ПОРОХ ЗАРАЗ БУВ ПРЕЗИДЕНТОМ.
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25.05.2022 12:53 Відповісти
 
 