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Новини Війна
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Франція і Німеччина обіцяють посилити підтримку України на всіх рівнях: "Зараз треба діяти ще більш швидко"

франція,німеччина

Париж і Берлін продовжать зміцнювати відносини як провідні країни ЄС, зокрема і для підтримки України.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час спільного преспідходу в Берліні з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ніхто з нас не перебуває у стані війни з Росією, однак в Україні точиться війна, розпочата Росією. Це означає, що ми маємо ще посилити нашу довгострокову підтримку України на всіх рівнях – фінансову, економічну, військову, гуманітарну. Ми це зробимо, ми посилимо нашу підтримку", - заявила Колонна, додавши, що це є позицією президента республіки Еммануеля Макрона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ініціатива Макрона не є альтернативою вступу України в ЄС, - МЗС Франції

Дипломатка також підкреслила необхідність якнайшвидше запровадити шостий пакет санкцій, який передбачає покрокову відмову від російської нафти. Це потребує усунення останніх перешкод, зауважила міністр і висловила "відносний оптимізм" щодо результату, адже до цього часу вдавалося утримувати європейську єдність і солідарність.

Колонна торкнулась і питання європейської інтеграції України, зазначивши, що на політичному рівні президент Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц констатували: Україна є членом європейської родини.

"Я тут зараз хочу ще раз заявити, що ідея Європейської політичної спільноти не є альтернативою розширенню ЄС", - підкреслила дипломатка. При цьому вона додала, що набуття членства є процедурою за визначеними правилами, але "зараз треба діяти ще більш швидко та робити ще більше для деяких наших партнерів". Політичною метою ЄС є якнайшвидше зміцнити відносини з усіма європейськими сусідами, які досі не мають статусу кандидату. Таке співробітництво має переваги, зауважила Колонна.

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"А для держави, яка була членом (ЄС), але не є таким зараз, розумно було б подумати, що ми можемо зробити разом", - заявила глава французького дипломатичного відомства.

Вона зазначила, що в Парижі та в Берліні зроблять усе можливе, щоб відповісти на сьогоднішні виклики, в тому числі щодо підтримки України у війні.

Бербок своєю чергою погодилась, що Німеччина і Франція як партнери в ЄС, НАТО та G7 спільно протистоять розв’язаній Росією війні та її наслідкам. Після 24 лютого Європа "не засунула голову в пісок, а протидіє у новій реальності з усією міццю та солідарністю - жорсткими санкціями проти путінського режиму та всебічною допомогою Україні", підкреслила вона та запевнила, що Берлін і Париж будуть інтенсифікувати цю роботу.

"Війна боляче торкається всіх у Європі, але згуртовує європейців ще сильніше… Сильний ЄС – це наше страхування життя", - підкреслила Бербок.

Візит Катрін Колонна до Берліна є її першим закордонним візитом після вступу на посаду глави МЗС Французької Республіки.

Автор: 

Німеччина (7335) росія (65002) Франція (3052) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+14
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24.05.2022 23:30
+7
"Зараз треба діяти ще більш швидко"- це про Францiю та Нiметчину - ну насмешила фрау.
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24.05.2022 23:31
+7
"Зараз треба діяти ще більш швидко", сказав Макрон, ще більш швидко набираючи телефоном *****
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24.05.2022 23:33
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Обіцяємо обіцяти.
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24.05.2022 23:30 Відповісти
"Зараз треба діяти ще більш швидко"- це про Францiю та Нiметчину - ну насмешила фрау.
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24.05.2022 23:31 Відповісти
авжеж !

треба діяти ще більш швидко..

як в тому анекдоті про черепаху, яку послали за випивкою та через півгодини сказали що довго ходить.
а черепаха їм з-за порога; "як будете ще киздіти, то взагалі нікуди не піду!"

так і з Німеччиною, через ті срані гепарди вже й посварились та й помирились, а німці все одно крутяться як вужаки
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24.05.2022 23:40 Відповісти
Та куди вже швидче!!!
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24.05.2022 23:32 Відповісти
"Зараз треба діяти ще більш швидко", сказав Макрон, ще більш швидко набираючи телефоном *****
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24.05.2022 23:33 Відповісти
Франция и Германия и действовать быстро? Это уже даже не смешно.. Если насчет Франции еще можно как-то себе это представить, то Германия и быстро да еще и помочь Украине - это уже просто неприлично звучит.. Я все больше склоняюсь к мысли, что они помогают только рашке и ***** к собственной выгоде. Из последнего - они даже Польшу кинули с поставкой танков ,взамен тех, что нам отдали поляки.. Немецкое правительство полностью на содержании *****..
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24.05.2022 23:33 Відповісти
Лягушатники с фрицами стабильно под кацапами, только брешут.
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24.05.2022 23:35 Відповісти
Знущаються суки.
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24.05.2022 23:36 Відповісти
не спешите, а то успеете
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24.05.2022 23:38 Відповісти
Поки,що все виглядає як піар акція!Де ембарго на нафту з росії,де шостий пакет санкцій?
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24.05.2022 23:39 Відповісти
шо ты исчо хочешь? итак "ще більш швидко"
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24.05.2022 23:45 Відповісти
Вы заїбали нас своїми "ОБІСЬЦЯННЯМИ"!
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24.05.2022 23:49 Відповісти
немцы вели себе очень плохо. они бы поменяли взгляды на них из-за сделанной ошибки в 1939-45. упускают шансы исторические. французы это всегда так. путин за галстук тянул макрону и сказал : "в жопу засуну "когда то. он почтальон путина его желание посылает всем
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24.05.2022 23:52 Відповісти
Пропозиція, озвучена президентом Франції Еммануелем Макроном виходить за рамки просто збереження обличчя Путіним.
Макрон сказав ще більше: "А не принижуймо Путіна". І це дійсно йде далі, ніж зберегти обличчя. Одна справа "кинути кістку", а інша - вийти з цієї ситуації так, щоб російський режим не зазнав фундаментальних втрат. Це фундаментально суперечить американській позиції. Стара Європа на різний манер, але італійці, французи, німці особливо, почали дивитися на ці процеси та думати: А що далі, як ми прийдемо до нової нормальності з Росією? Вони хочуть прийти до нової нормальності. Друге питання: а що якщо Україна і захід переможуть? В першу чергу Україна. Що тоді буде з Росією? Чи не буде там тотального бардаку і дестабілізації? Вони цього побоюються, оскільки не знають, чи не буде це далі проблемою для їхньої безпеки.

https://www.unian.ua/politics/yevropa-poboyuyetsya-peremogi-ukrajini-nad-putinim-eks-glava-mzs-novini-ukrajina-11840421.html
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25.05.2022 00:20 Відповісти
Два чемпіона світу по обіцянкам...
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25.05.2022 01:20 Відповісти
 
 