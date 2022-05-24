Франція і Німеччина обіцяють посилити підтримку України на всіх рівнях: "Зараз треба діяти ще більш швидко"
Париж і Берлін продовжать зміцнювати відносини як провідні країни ЄС, зокрема і для підтримки України.
Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час спільного преспідходу в Берліні з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ніхто з нас не перебуває у стані війни з Росією, однак в Україні точиться війна, розпочата Росією. Це означає, що ми маємо ще посилити нашу довгострокову підтримку України на всіх рівнях – фінансову, економічну, військову, гуманітарну. Ми це зробимо, ми посилимо нашу підтримку", - заявила Колонна, додавши, що це є позицією президента республіки Еммануеля Макрона.
Дипломатка також підкреслила необхідність якнайшвидше запровадити шостий пакет санкцій, який передбачає покрокову відмову від російської нафти. Це потребує усунення останніх перешкод, зауважила міністр і висловила "відносний оптимізм" щодо результату, адже до цього часу вдавалося утримувати європейську єдність і солідарність.
Колонна торкнулась і питання європейської інтеграції України, зазначивши, що на політичному рівні президент Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц констатували: Україна є членом європейської родини.
"Я тут зараз хочу ще раз заявити, що ідея Європейської політичної спільноти не є альтернативою розширенню ЄС", - підкреслила дипломатка. При цьому вона додала, що набуття членства є процедурою за визначеними правилами, але "зараз треба діяти ще більш швидко та робити ще більше для деяких наших партнерів". Політичною метою ЄС є якнайшвидше зміцнити відносини з усіма європейськими сусідами, які досі не мають статусу кандидату. Таке співробітництво має переваги, зауважила Колонна.
"А для держави, яка була членом (ЄС), але не є таким зараз, розумно було б подумати, що ми можемо зробити разом", - заявила глава французького дипломатичного відомства.
Вона зазначила, що в Парижі та в Берліні зроблять усе можливе, щоб відповісти на сьогоднішні виклики, в тому числі щодо підтримки України у війні.
Бербок своєю чергою погодилась, що Німеччина і Франція як партнери в ЄС, НАТО та G7 спільно протистоять розв’язаній Росією війні та її наслідкам. Після 24 лютого Європа "не засунула голову в пісок, а протидіє у новій реальності з усією міццю та солідарністю - жорсткими санкціями проти путінського режиму та всебічною допомогою Україні", підкреслила вона та запевнила, що Берлін і Париж будуть інтенсифікувати цю роботу.
"Війна боляче торкається всіх у Європі, але згуртовує європейців ще сильніше… Сильний ЄС – це наше страхування життя", - підкреслила Бербок.
Візит Катрін Колонна до Берліна є її першим закордонним візитом після вступу на посаду глави МЗС Французької Республіки.
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треба діяти ще більш швидко..
як в тому анекдоті про черепаху, яку послали за випивкою та через півгодини сказали що довго ходить.
а черепаха їм з-за порога; "як будете ще киздіти, то взагалі нікуди не піду!"
так і з Німеччиною, через ті срані гепарди вже й посварились та й помирились, а німці все одно крутяться як вужаки
Макрон сказав ще більше: "А не принижуймо Путіна". І це дійсно йде далі, ніж зберегти обличчя. Одна справа "кинути кістку", а інша - вийти з цієї ситуації так, щоб російський режим не зазнав фундаментальних втрат. Це фундаментально суперечить американській позиції. Стара Європа на різний манер, але італійці, французи, німці особливо, почали дивитися на ці процеси та думати: А що далі, як ми прийдемо до нової нормальності з Росією? Вони хочуть прийти до нової нормальності. Друге питання: а що якщо Україна і захід переможуть? В першу чергу Україна. Що тоді буде з Росією? Чи не буде там тотального бардаку і дестабілізації? Вони цього побоюються, оскільки не знають, чи не буде це далі проблемою для їхньої безпеки.
https://www.unian.ua/politics/yevropa-poboyuyetsya-peremogi-ukrajini-nad-putinim-eks-glava-mzs-novini-ukrajina-11840421.html