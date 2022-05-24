Франція і Німеччина обіцяють посилити підтримку України на всіх рівнях: "Зараз треба діяти ще більш швидко"

Париж і Берлін продовжать зміцнювати відносини як провідні країни ЄС, зокрема і для підтримки України.

Про це заявила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна під час спільного преспідходу в Берліні з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ніхто з нас не перебуває у стані війни з Росією, однак в Україні точиться війна, розпочата Росією. Це означає, що ми маємо ще посилити нашу довгострокову підтримку України на всіх рівнях – фінансову, економічну, військову, гуманітарну. Ми це зробимо, ми посилимо нашу підтримку", - заявила Колонна, додавши, що це є позицією президента республіки Еммануеля Макрона.

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Дипломатка також підкреслила необхідність якнайшвидше запровадити шостий пакет санкцій, який передбачає покрокову відмову від російської нафти. Це потребує усунення останніх перешкод, зауважила міністр і висловила "відносний оптимізм" щодо результату, адже до цього часу вдавалося утримувати європейську єдність і солідарність.

Колонна торкнулась і питання європейської інтеграції України, зазначивши, що на політичному рівні президент Макрон і канцлер ФРН Олаф Шольц констатували: Україна є членом європейської родини.

"Я тут зараз хочу ще раз заявити, що ідея Європейської політичної спільноти не є альтернативою розширенню ЄС", - підкреслила дипломатка. При цьому вона додала, що набуття членства є процедурою за визначеними правилами, але "зараз треба діяти ще більш швидко та робити ще більше для деяких наших партнерів". Політичною метою ЄС є якнайшвидше зміцнити відносини з усіма європейськими сусідами, які досі не мають статусу кандидату. Таке співробітництво має переваги, зауважила Колонна.

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"А для держави, яка була членом (ЄС), але не є таким зараз, розумно було б подумати, що ми можемо зробити разом", - заявила глава французького дипломатичного відомства.

Вона зазначила, що в Парижі та в Берліні зроблять усе можливе, щоб відповісти на сьогоднішні виклики, в тому числі щодо підтримки України у війні.

Бербок своєю чергою погодилась, що Німеччина і Франція як партнери в ЄС, НАТО та G7 спільно протистоять розв’язаній Росією війні та її наслідкам. Після 24 лютого Європа "не засунула голову в пісок, а протидіє у новій реальності з усією міццю та солідарністю - жорсткими санкціями проти путінського режиму та всебічною допомогою Україні", підкреслила вона та запевнила, що Берлін і Париж будуть інтенсифікувати цю роботу.

"Війна боляче торкається всіх у Європі, але згуртовує європейців ще сильніше… Сильний ЄС – це наше страхування життя", - підкреслила Бербок.

Візит Катрін Колонна до Берліна є її першим закордонним візитом після вступу на посаду глави МЗС Французької Республіки.